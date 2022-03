La “Corta” de Justicia, como Mikel Arriola

Índice político

Francisco Rodríguez

Víctimas, las dos señoras Cuevas

Y la consulta no’más no levanta

Dados los antecedentes políticos y represivos de Mikel Arriola en Cofepris, el IMSS y como candidato ultraderechista del PRI a la jefatura de Gobierno de CDMX, fueron muchos los que esperaban que en su chamba actual, presidente de la Liga MX de futbol, actuara con toda energía en contra de quienes participaron, promovieron y toleraron los hechos de violencia extrema registrados durante el partido entre Gallos de Querétaro y Atlas de Guadalajara, el sábado 5 de marzo anterior.

No fue así. Sus fallos fueron tibios, protectores de los propietarios de los equipos y, sobre todo, de las llamadas barras de aficionados. A lo que sí está dando rienda suelta el también pelotari es a sus afanes falangistas al tratar de fichar a los aficionados que acuden a los estadios a través de costosos sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial.

Tibieza ante los poderosos. Rudeza ante los indefensos que pagan sus entradas a los espectáculos deportivos.

Sucede igual en la Corta de Justicia. Y un ejemplo clarísimo fue el de este último lunes, cuando los señores ministros alineados con la 4T votaron con rudeza en contra del proyecto para otorgar un amparo liso y llano que liberara de inmediato a la señora Alejandra Cuevas Morán, presa en Santa Martha Acatitla “por los calzones” del fiscal general, Alejandro Gertz.

Y esto, no obstante que hay graves violaciones al proceso iniciado por Gertz en contra de la hija de quien fuera su cuñada. Uno, porque el ahora fiscal ha dado varias muestras de ser un lego en Derecho a quien su abogado y segundo de a bordo en la FGR, Juan Ramos, tiene que explicarle los distintos tipos de amparo. Y dos, porque no obstante que él lo niega, Gertz Manero ha usado el cargo público por el que nos cobra a los pagaimpuestos para influir y hasta para influenciar en las decisiones de jueces, magistrados y hasta ministros de la Corta.

Mientras, la señora Cuevas Morán, la verdadera víctima de esta tragedia política, seguirá tras las rejas.

Y sigue el Sheinbaum vs. Monreal

La sucesión presidencial adelantada por el propio AMLO acaba de cobrar otra víctima, también apellidada Cuevas. Sin relación de parentesco una con otra, la nueva sacrificada es Sandra Cuevas, a quien una jueza presumiblemente “de consigna” acaba de suspender de su cargo como alcaldesa en Cuauhtémoc, el corazón de la capital nacional.

La fiscalía autónoma (sic) de CDMX, a cargo de la señora Ernestina Godoy ha fincado cargos también inverosímiles en contra de esta otra señora Cuevas, uno de los cuales es la de, ella solita, haber golpeado a tres hombretones miembros de la Policía Auxiliar. Y no sólo eso. También de haberlos “secuestrado” ¡durante una hora! en las oficinas del edificio sede de la alcaldía. Y hasta de que, también ella solita, les robó los aparatos de telefonía celular.

Ni la Batichica lleva a cabo tales proezas.

Queda en claro, eso sí, que de lo que se trata es de la continuación de la vendetta que, al estilo mafiosi, lleva a cabo la señora Claudia Sheinbaum en contra del líder senatorial Ricardo Monreal a quien sigue inculpando de la derrota que Morena sufriera no sólo en Cuauhtémoc sino en más de la mitad de la capital nacional.

Ella y sus cercanos siempre han identificado políticamente a Cuevas con Monreal.

¿Logrará la “científica” Sheinbaum su avieso propósito de destituir a Cuevas para colocar en la alcaldía Cuauhtémoc a un incondicional que, además, provenga de Morena?

¿Usted qué cree?

Indicios

Son innumerables las evidencias que en redes sociales se presentan sobre como es que el partido de AMLO hace proselitismo para que en la Presidencia “siga López Obrador”. Varios y variados son los ataques que ha sufrido el INE porque dizque no promueve la consulta de Revocación de Mandato. Son muchos los anuncios espectaculares que en calles, avenidas y carreteras de toda la geografía nacional invitan a que el próximo 10 de abril la gente salga a votar para que al Jefe del Ejecutivo no se le revoque el mandato. No son pocas las chicanadas que desde la mismísima Cámara de Diputados se han llevado a votación en el pleno para ir en contra de lo que ellos mismos votaron cuando eran opositores: que las instancias partidistas y gubernamentales no hagan propaganda en consultas como la que pronto se llevará a cabo… y ¿sabe usted el por qué de todo esto? Pues, sencillamente, porque la mentada “ratificación de AMLO” no’más no ha despertado el entusiasmo que sus promotores creyeron que tendría. Lo más probable es que dentro de cuatro domingos las urnas luzcan tan vacías como lo estuvieron durante la farsa del dizque juicio a los ex presidentes de la República. Mucho dinero tirado al caño, pues. * * * En un país como el nuestro donde las instituciones permanentes son temporales, llegar a los 116 años es todo un récord. Y apenas este lunes Grupo Salinas llegó a esa edad. Son varias las generaciones a las que este conglomerado de empresas ha dado servicios y ha ayudado a salir adelante, ahora merced al empuje de su CEO Ricardo Salinas Pliego, con quien he tenido el privilegio de colaborar en TV Azteca lo mismo que en adn40. ¡Felicidades! * * * Regalazo para Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional del gobierno de Joseph Biden, quien el lunes estuvo en Palacio Nacional con el Presidente de la República. Se llevó a Juan Gerardo Treviño Chávez, alias “El Huevo”, líder del Cártel del Noreste (CDN) detenido el domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y cuya captura desató balaceras y bloqueos que mantuvieron aterrorizada a la población durante horas. * * * Y por hoy es todo. Gracias por llegar hasta el final de este texto. Y recuerde que, como siempre, le deseo ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez