La 4T “fabrica” delitos a la oposición, reitera AN

Segunda vuelta

Luis Muñoz

El sonado caso de Sandra Cuevas, a quien suspendieron de sus funciones como alcaldesa de la Cuauhtémoc hasta el 17 de marzo, acusada de la posible comisión de los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación, es resultado, de acuerdo con diputados del Partido Acción Nacional, de una abierta tendencia a “fabricar delitos”, perseguir y amedrentar a opositores.

“Eso es, y no otra cosa, lo que se está haciendo con Sandra Cuevas (de la coalición PRI-PAN-PRD). Desde que Morena perdió la mayoría de las alcaldías de esta ciudad, se han dedicado a emprender acciones de esta naturaleza”, afirmó el Coordinador del PAN en el Congreso de la CDMX, Christian Von Roehrich.

Desde su punto de vista, la jueza Elma Maruri Carballo vulneró el principio de presunción de inocencia al que toda persona tiene derecho mientras no se pruebe su culpabilidad. Pero, insistió, “para la 4T esto es totalmente al revés. Todos a los que señalan son culpables y para eso han presionado al poder judicial usando a la Fiscalía a fin de que judicialicen las mentiras y calumnias contra la oposición. Usan a las autoridades para su absurda persecución política”.

Sin embargo, cuando su administración comete verdaderos delitos, como lo que sucedió hace casi un año con la línea 12 del Metro, no pasa nada, no hay culpables, no hay responsables y protegen a sus cómplices; en este caso el gobierno ha hecho todo lo posible para perjudicar a las víctimas con una presunta reparación del daño, absurda e insuficiente para la magnitud de esa tragedia; es evidente que han presionado y movilizado al aparato de la justicia para afectar a la oposición, recordemos el caso de Alessandra Rojo de la Vega, que quisieron vincular a proceso y ahora lo hacen con Sandra Cuevas; la justicia de la 4T es selectiva.

En protesta, ¿un dia sin periodistas?

La propuesta de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México A. C., y que apoya la diputada Ana Villagrán: “Un día sin periodistas y sin información”, en protesta por la desmedida violencia hacia los comunicadores, no encontró eco entre los integrantes del medio que tomaron la iniciativa como una medida que no solucionará nada, porque al gobierno no le importa lo que publique o deje de publicar la prensa, salvo sus aliados.

La propuesta derivó de los constantes ataques del propio presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del gremio periodístico y la ineficiencia del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

La panista Villagrán se sumó y dijo que los comunicadores deberían suspendan actividades informativas durante 24 horas como forma de protesta. La propuesta contempla promover en redes sociales y en medios digitales que el 4 de mayo, un día después de celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, “que no trabaje ningún periodista, conductor de televisión, productor, camarógrafo, editor, fotógrafos, diseñadores, locutores de radio, influencers y afines a la profesión”. Veremos que sucede de aquí a esa fecha.

Promueven revocación en el extranjero

El tema de la Revocación de Mandato ya traspasó nuestras fronteras y se promueve en Estados Unidos y Canadá con dinero público.

El diputado local Raúl Torres comentó que sin haber solicitado licencia, con recursos públicos y violando la ley electoral, varios diputados federales de Morena que se dicen “migrantes” (como Alejandro Robles),

hacen campaña en el extranjero por medio de organizaciones y redes migrantes.

Torres Guerrero, de Acción Nacional, informó que este martes subiría un Punto de Acuerdo para solicitarle al Instituto Nacional Electoral que envíe brigadas a diversos puntos de países de América del Norte con objeto de frenar esta práctica y ejecutar las sanciones correspondientes.

“Nos dicen nuestros connacionales que, incluso, llevan folletos y realizan reuniones con la comunidad chilanga; toda esa información la estamos recabando para entregársela al INE, a fin de que tenga elementos para identificar a los diputados mapaches en el extranjero”, aseveró el legislador.

Reveló que el titular de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional, del CEN de Morena, viola la ley llamando a comités para que hagan campaña y proselitismo en favor de la 4T; comités como el caso de Nueva York están haciendo eventos y dando publicidad para apoyar a una respuesta sesgada dentro de la población”.

Nace nueva agrupación de alcaldes

Durante una rueda de prensa, la semana pasada se dio a conocer que las y los 21 alcaldes que integran la Asociación de Ciudades Capitales de México (ACCM) signaron el acta constitutiva que da nacimiento a esta organización inédita en el país, por su carácter pluripartidista, propositiva y generador del bien común para los habitantes de los municipios.

lm0007tri@yahoo.com.mx