Monreal acusa a contendientes presidenciales en Morena de darle golpes judiciales por consigna

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Al asumir sin conceder que la separación del cargo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, su ex colaboradora y amiga Sandra Cuevas es en realidad un golpe político contra el precandidato presidencial Ricardo Monreal, el zacatecano le advirtió a sus contendientes dentro de la muy adelantada sucesión de Andrés Manuel López Obrador que sus aspiraciones están intactas y que lo podrán doblar, pero no hincar.

Y agregó:

«Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Repito: muy consciente de lo que está pasando y por eso hago un llamado (a los otros contendientes) a la cordura, a la prudencia, a la tolerancia.

Monreal consideró que es obvio que la decisión de una juez administrativa para separar del cargo a la alcaldesa no sólo contraviene jurisprudencia de la Corte sino de órganos de justicia internacionales que han determinado que un gobernante electo no puede ser separado de su cargo por una decisión administrativa, sino que surge de una decisión política por consigna.

Preguntado directamente si esa decisión viene en el caso de la alcaldesa Cuevas de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, Monreal dijo:

«… no quiero mencionar a nadie, porque no deseo confrontarme con nadie»

Pero agregó:

«Nunca, que yo recuerde, había pasado eso en la Ciudad de México. No hay precedente en la Ciudad de México y me preocupa el Estado de Derecho, porque soy de los que piensa que sólo por la vía democrática se debe decidir y no por la vía de un golpe judicial… yo creo que en ese tema hay un exceso y me parece que abusaron de esta circunstancia… creo en la justicia, creo en que debemos proteger y ayudar a los perseguidos políticos.

«Me da mucha pena ver al Poder Judicial local reducido a órganos de consigna, me da mucha tristeza ver eso… está muy claro. Seguramente es una decisión política, no jurídica y, lamentablemente, es un desplazamiento no democrático, de una persona que fue elegida democráticamente».

A partir de esta decisión contra su ex colaboradora Sandra Cuevas, el zacatecano asume que el proceso en realidad es contra de él.

«Pero no me voy a separar, no me voy a apartar de mis causas, a pesar de que incomode adentro de mi organización política el que sea tan claro en mis convicciones. No obstante que les incomode, voy a seguir luchando y por esa razón, le deseo que salga todo bien a la alcaldesa de Cuauhtémoc.

«Le mando un abrazo y mi solidaridad completa… son momentos que yo ya he vivido en muchas ocasiones y les quiero compartir y decir que al final, la justicia llega, aunque sea tarde, y ella ha actuado con dignidad.

«Deseo que todo salga bien y deseo que quien tomó la decisión, reflexione en el daño tan profundo que le causa a la democracia.

«La gente es la que decide quien gobierna, no una jueza que, por cierto, hay jurisprudencia de la ley, hay jurisprudencia y hay resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya superadas, ya muy estudiadas, en donde el Poder Judicial no está facultado para cesar, suspender o destituir a quien fue electo democráticamente.

«Se homologa a presidente municipal con una alcaldesa, y hay jurisprudencia de la Corte, en el sentido de que no puede ocurrir una remoción, suspensión o destitución por un órgano jurisdiccional, en contra de un órgano electo democráticamente», precisó.

-¿Entonces esto tiene trasfondo político?, se le insistió.

«Ustedes decídanlo… no quiero hacer aseveraciones políticas que luego trasciendan en una mayor confrontación, porque ya de por sí desde ayer las redes sociales que simpatizan con algunos actores políticos que se encuentran en la sucesión adelantada, han sido muy prolijos en contra nuestra; y tampoco me asusta, pero no quiero alimentar…

«Les podría decir que yo estoy muy consciente del momento que estoy viviendo. Estoy demasiado consciente.

«Veo con diáfana claridad, veo con cristalina transparencia lo que está sucediendo en el país.

«Mi opinión independiente, mi criterio autónomo, mi vocación por ser estricto en el Estado de derecho y observante leal al principio de legalidad, me lleva a esta circunstancia. Y estoy muy consciente de lo que está pasando y he decidido resistir, resistir, resistir; porque me asiste la razón moral y me asiste la razón legal.

«He vivido perseguido al lado del presidente López Obrador casi 23 años, 22 años y estoy acostumbrado a la vida difícil, a la vida compleja.

«Estoy acostumbrado a la adversidad y estoy acostumbrado a superar todas estas etapas complejas.

«Se inscribe en esta circunstancia. Por eso hago un llamado para que no se profundice la diferencia y para que se deje gobernar a quienes ganaron democráticamente, eso es todo lo que pido», subrayó.

Más claro que eso, nada de lo que un análisis frio pueda concluir sobre este caso.

Sin duda, Monreal sabe de dónde y por qué se dio este golpe como el otro anterior en Veracruz, para -igual por consigna-, encarcelar a Juan Manuel del Río Virgen.

Ya a finales de enero intentaron además quitarle la coordinación de la fracción de Morena en el Senado y junto con ello retirarlo de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política, posiciones importantes en su decisión de ir por su participación en la sucesión presidencial de 2024.

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para sacarlo del camino? ¿En verdad creen que lo pueden sacar del camino?

