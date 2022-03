Fonseca cumple su sueño de regresar al Auditorio Nacional

Festejando 20 años de carrera



El repertorio incluirá “Háblame bajito” su sencillo con Cimafunk y un homenaje a Vicente Fernández

El concierto se celebrará éste 17 de marzo a partir de las 20:30 horas

Isabel Violeta

El cantautor colombiano Fonseca ofreció una conferencia de prensa en la que compartió su emoción al poder cumplir su sueño de regresar al Auditorio Nacional, para ofrecer un concierto, en esta ocasión será éste 17 de marzo a partir de las 20:30 horas.

De tal manera, que se presentará en este recinto por segunda ocasión para hacer bailar a su público mexicano como parte de su tour 2022, en el se incluyen nuevas canciones como; ‘Cartagena’, ‘Mi Vuelo’, ‘La Promesa’ y por supuesto ‘Háblame bajito’ el ultimo un sencillo que lanzó acompañado de Cimafunk.

Fonseca expresó su felicidad diciendo “Estar aquí en México y presentarme en mi segundo Auditorio Nacional, es un sueño cumplido, porque es un escenario emblemático para cualquier músico o artista, es muy emocionante y un privilegio; recuerdo y me gusta contar que la primera ves que vine tenía 16 años, vine de turista, pasé por enfrente del recinto y me dije, algún día estaré ahí, por eso es un honor estar por segunda ves, después de posponerse el evento por todo esto que hemos vivido con la pandemia, me siento muy feliz”.

De su reciente sencillo “Háblame bajito” dijo “Es una canción muy importante, con toda esta locura que estamos viviendo con Rusia y Ucrania, mi canción habla de eso, juntó con Cimafunk, la escribí y empezamos a hablar de como todos en la vida tenemos momentos de crisis y se nos llega a subir la furia a la cabeza. Pero lo importante es hablar bajito y respirar antes de hablar, pensar bien las cosas, una frase que nos inspiró fue: ‘no por hablar mas alto, se va a entender más claro’; de modo que es un llamado a eso, a hablar bajito, es una canción que tiene mucha dulzura y alegría”.

Respecto al tema de la pandemia, dijo que se siente contento de que su tour se pospuso y no se canceló, como le sucedió a otros artistas “Es muy emocionante reencontrarnos, nos hacia falta a todos, es un lujo para mi poder decir que me presentaré con mi público otra vez y más con mi sencillo. Estuvimos trabajando mucho en el video, por que queríamos que fuera diferente, buscamos bailarines más como de break dance, colores mas fuertes, y creo que le dieron un toque muy especial, me quedé muy contento con el resultado”.

Finalmente de la preparación, repertorio y sus invitados sorpresa, nos adelantó “Llevamos un par de meses preparando todos los detalles para que este Auditorio sea inolvidable, elegí las canciones mas importantes en mi carrera, quiero poder lograr magia, por que creo que de eso se trata un concierto o así me gusta verlo. Aprovecharé para hacer un pequeño homenaje con toda mi admiración y respeto a Don Vicente Fernández, un personaje que me dejó de enseñanza el amor a su cultura, porque algo que hace México es mostrar su cultura con mucho orgullo, yo he sido muy influenciado por la cultura mexicana, con artistas como Caifanes que desde sus portadas muestran y se enorgullecen de su país. Como invitados tendré a mis amigos de Río Roma, con quienes tengo una canción que cantaremos por primera vez en vivo, que se llama ‘Caminar de tu mano’, un tema que se ha vuelto parte de bodas y compromisos y que es muy importante para nuestras carreras”.

Finalmente, agradeció a todos los que han sido parte de su camino en esta carrera musical y los invitó a vivir con él una noche llena de emociones y sorpresas.

Fonseca cuenta con 5.9 millones de oyentes mensuales en Spotify, que provienen en su mayoría de Colombia, Chile, México y Argentina. Tres de sus videos más populares en YouTube suman más de 405 millones de reproducciones.

El tour 2022 de Fonseca arrancará este jueves 17 de marzo a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec), bajo los lineamientos establecidos por las autoridades ante la pandemia de Covid-19. Boletos: $200 a $1500, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema eticket.