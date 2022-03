La ley no debe usarse para venganzas políticas: AMLO

El Presidente toca el tema del caso “Bronco”

Niega injerencia en la suspensión de Sandra Cuevas como alcaldesa

Al comentar sobre el encarcelamiento de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no usar la ley para venganza políticas, además de manifestar su malestar por la publicación de las imágenes del ex gobernador dentro del penal de Apodaca, pues, afirmó, “afectan el honor y la dignidad de las personas”.

En su mañanera, desde Palacio Nacional, el mandatario federal cuestionó que hayan circulado las imágenes del ex mandatario de Nuevo León dentro del penal de Apodaca y en mismas en las que no se le cubrió el rostro como dicta el Sistema Penal Acusatorio.

Sin señalar a alguna imagen en específico, afirmó que éstas atentaron contra la dignidad del ex político independiente, quien se encuentra en prisión preventiva por el presunto delito de desvío de recursos; aseguró que el uso de los gráficos se alejó de la utilidad jurídica.

“Lo que no me gustó y eso lo digo, porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Eso no. No es un asunto jurídico, sino que tiene que ver con el honor y la dignidad. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben permitir”, comentó. López Obrador aclaró que la aprehensión del ex mandatario no es un asunto del gobierno federal, sino del gobierno de Nuevo León.

Llamó a las autoridades a informar bien a la ciudadanía sobre cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas, transparentar todo lo relacionado con el caso.

“Se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas, no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad”, sostuvo.

AMLO niega injerencia en suspensión de Sandra Cuevas como alcaldesa

Sobre el proceso judicial contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, el presidente López Obrador aseguró que no tiene nada que ver en la suspensión del cargo de Sandra Cuevas como alcaldesa, en la Ciudad de México, y afirmó que miente cuando lo acusa de ordenar desaparecer a periodistas y opositores.