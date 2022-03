Héctor Gamaliel llevará su opera mexicana al Lunario

Un charro en todo lo alto

Ofrecerá un concierto con mariachi, música mexicana y hasta clásica

Este 17 de marzo contará lo acompañan Aranza, Ricardo Caballero, entre otros

Héctor Gamaliel es por hoy uno de los interpretes de música mexicana mas destacados y reconocidos en la escena y es que gracias a su formación artística como cantante de opera, se puede permitir darle un sello único a los temas de nuestro repertorio popular, además, por supuesto a las canciones inéditas que también suma a su espectáculo.

Con estas herramientas y el lanzamiento de “En tu mirada” uno de sus mas recientes sencillos, Gamaliel llegará al Lunario del Auditorio Nacional este 17 de marzo, por lo que en entrevista para DIARIO IMAGEN, nos adelantó “Es un concierto en dos actos, el primero es opera pop y balada, donde cantaré canciones como ‘Por ti volaré’ o ‘Y ¿cómo es él?’, para luego en el segundo acto irnos de lleno con música mariachi, música mexicana, temas de Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, es un show muy completo y lo divido en actos porque así es en los espectáculos de opera”.

Celebró que va a contar con grandes invitados especiales “Tendré la presencia de Aranza, ella es una gran exponente de la balada, asimismo estará a Ricardo Caballero y Carmen Sarahi, ésta ultima quien acaba de estar en el musical ‘Hoy no me puedo levantar’ y que tuvo un gran éxito en Frozen como Elsa. Me enorgulleces tener a cada uno de ellos conmigo en esta fecha tan especial”.

El repertorio, dice “Lo elijo basándome en las letras, melodías y sobre todo en lo que el público quiere escuchar, pero también agrego mis temas inéditos, a la gente le gusta cantar por eso llegaré con un súper repertorio, para que participen, canten, bailen, aplaudan y se vayan muy contentos”.

También contará, como es propio de un charro en todo lo alto “con varios vestuarios, la primera parte vamos de gala con un smoking, elegantes, vamos a estar muy propios y la segunda el vestido de charro, tenemos dos bellísimos trajes uno en rojo y otro en azul marino, esperemos que la gente disfrute la estampa de un charro como debe ser. Porque es nuestra cultura, debemos darnos la importancia, en la música hay muchos valores de nuestra raza, la historia, la instrumentación, las letras, hay muchas cosas que debemos valorar de nuestro México y se deben exaltar todo el tiempo, no solo en septiembre, porque todo el año se es mexicano”

Al tener una formación como cantante de opera, siempre ha querido fusionar estos géneros “Lo hago así porque estudie canto de opera y las operas se dividen en actos, por eso lo divido en dos. La voz tiene que estar bien colocada y debes tener mucha presencia, mucho sentimiento, es estar comprometido con el texto, esas son las similitudes con estos géneros”

Además de su fecha en el Lunario, comentó que llegará con este show a otras ciudades como Nuevo Laredo, Tampico, León y otras ciudades que se irán sumando, mientras tanto celebra que ya se están reabriendo los espacios para los espectáculos “Lo seguimos sobrellevando con mucho trabajo, antes hicimos cosas para redes sociales, conciertos virtuales, le buscamos como todos, fue una época de adaptación, pero siempre con la esperanza de regresar a la normalidad y por fortuna lo estamos haciendo”.

Ahora lo que viene es la presentación un tema compuesto por Manuel Alejandro, quien es el autor de muchos de los éxitos de Raphael, “pero nosotros haremos los temas con mariachi”, dijo y adelantó que también tendrá mas temas inéditos “serán varios como ‘Solo por verte’ de un paisano compositor de Nuevo Laredo; también una de Carlos Macías que saco hace tiempo y nos la prestó para hacerla balada ranchera”.

Héctor Gamaliel se presenta este 17 de marzo a partir de las 20:20 horas en el escenario del Lunario del Auditorio Nacional, donde además de los invitados ya mencionados, será acompañado por el cuarteto de cuerdas Tempus y por el Mariachi Sangre Mexicana de los Hermanos Garrido.