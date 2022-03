En defensa del honor y la dignidad

Ángel Soriano

Las profusas fotografías del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón (a) “El Bronco” publicadas en medios de comunicación y redes sociales en el recinto penitenciario, no tienen otro origen más que del gobierno del estado que quiso exhibirlo en esas condiciones que, de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, atentan contra el honor y la dignidad.

Y eso demuestra que tras la detención de “El Bronco” no hay más que una venganza política desde el poder actual y no se trata de un juicio apegado a derecho y, aun cuando se tengan las pruebas y los elementos necesarios que sustenten su detención por delitos electorales, cabe la presunción de inocencia y la determinación del juez correspondiente.

López Obrador deslindó al gobierno federal de tal hecho e indicó que se trata de un asunto del gobierno de Nuevo León y es respetuoso de la soberanía de los estados, pero pidió que no se utilice la Ley ni las instituciones para procesar a inocentes y exhibirlos públicamente en condiciones de rebajan su condición humana, como ocurrió con un ex presidente hondureño.

La actitud del gobierno de Nuevo León es cavernaria más que equilibrada o apegada a la ley pues, aceptando sin conceder que “El Bronco” es responsable de delitos electorales, la exhibición pública como reo y en condiciones denigrantes no es más que una demostración de abuso de poder y de una venganza política que deberá ser aclarada debidamente.

Turbulencias

El Estado, ajeno a crímenes

Del asesinato de Armando Linares López, el octavo en lo que va de la presente administración, nada tiene que ver el Estado mexicano ni los funcionarios públicos, y si hay pruebas de lo contrario, que la demuestren señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ofreció dar a conocer los avances de las investigaciones sobre la ejecución de periodistas, con el objeto de que su administración no sea víctima de las campañas de desprestigio por estos hechos delictuosos. Aseguró que tras los mismos hay bandas de delincuentes que serán dados a conocer… Y respecto al caso de Nuevo León, el ex presidente Vicente Fox hizo un llamado al gobernador Samuel García Sepúlveda, pues afirma que es muy joven para meterse entre las patas de los caballos. “Aguas chamaco” le indicó en un twit el ex presidente y recordó que el mismo “Bronco” metió a la cárcel a su antecesor, Rodrigo Medina, sólo un día… Son cuando menos una veintena de ex gobernadores que han ido a prisión, tanto por venganzas políticas como por malos manejos de recursos, pues a lo largo de sus mandatos acumularon una serie de tropelías en contra de ciudadanos y de grupos de poder que los llevaron a prisión… Y este jueves, cuando venza el plazo de tres días de la separación de su cargo como alcaldesa en Cuauhtémoc, se decidirá el destino de Sandra Cuevas, que llegó al cargo postulada por el PRI-PAN-PRD, pese a la oposición de las morenistas Claudia Sheinbaum y Dolores Padierna, que tienen un férreo control de la ciudad y principalmente de esa demarcación. Hay quienes ligan ese enfrentamiento con las aspiraciones presidenciales del presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal y la jefa de gobierno capitalino, pero en realidad se trata de una disputa por el área territorial de la Cuauhtémoc y los celos profesionales de las tres destacadas políticas… Arrecia, sin embargo, la violencia en diversas regiones del país, sea cual sea el origen, si es la delincuencia común u organizada, si tienen que ver o no los funcionarios, lo importante es acabar con la impunidad y pacificar al país.

