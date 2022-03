Alejandra Guzmán está “Perrísima”

Contará con invitados sorpresa

Su tour de conciertos arranca el próximo 30 de julio en la Arena Ciudad de México; venta de boletos a partir de este viernes 18 de marzo en taquillas del inmueble y Super Boletos

Isabel Violeta

Alejandra Guzmán, la reina de rock, anuncia ‘Perrísima’, iniciará el 30 de julio en la Arena Ciudad de México, para luego completar 25 fechas en 24 ciudades, como la Arena Monterrey, a donde llegará el 26 de agosto.

Como siempre, alegre y emocionada, contó que este año ha sido muy productivo para ella, ya que lanzó cuatro sencillos en la radio y regresa a los conciertos. “Este show es totalmente nuevo, ya empecé a ensayarlo, es una producción con mucha tecnología, haré cosas nunca antes vistas y me encanta traer a mi público algo nuevo, que a mí me impresiona y apasiona, volví al rock, a mi sonido, volví a los arreglos que hace mucho se hicieron para mi”.

Sobre el nombre de la gira explicó. “Le puse ‘Perrísima’ porque para mí es ser irreverente, es ser atrevida, movida, cuando te dicen perrísima es por que tienes esa chispa, por que llamas la atención, no sé como explicarlo exactamente, pero ya escribí una canción hablando lo que es ser perrísima, es cuando te sientes así, y proyectas que no te importa nada, sin ofender a nadie. Creo que estrenaré la canción con todo y video el próximo 15 de abril”.

Asimismo, sobre su pasada participación con Gloria Trevi comentó “la unión es buena, me gusta cuando los fans se ponen la camiseta y los ves entregados contigo, es un apoyo maravilloso, con Gloria hice ‘Versus’ y funcionó de maravilla, ahora será algo diferente. En el escenario no me importa más que la música, ser original, ser tú, la vida me ha enseñado a ser amable, a respetar, de mí han dicho mucho y seguirán, pero mientras sepa quién soy, todo está bien”.

Volviendo a su gira y regreso al rock, dijo “esta es la nueva vieja Alejandra, por que he aprendido mucho, no soy dramática, mejor soy rockera y lo vuelvo arte. Lo que más me gusta es estar en el escenario y estar en muchos éxitos, de vestirlos de otra manera por eso es una producción totalmente nueva, busco hacer una fiesta, que juntemos energía, es fácil producir cosas que tienes claro, lo difícil es ponerlo en el escenario y este es un gran escenario”.

Añadió que “Desde chiquita me gustó mucho el teatro vacío, siempre quise mostrarle eso al público, el vacío que existe en realidad en los escenarios, pero hoy lo que me da mucho gusto es estar aquí, en este recinto que es muy grande y que espero esté lleno, qué bueno que después de dos años estemos volviendo, yo estoy independiente, no tengo compañía y puedo hacer lo que yo quiero. La Arena Ciudad de México me gusta para el rock, porque viene gente de todos lados, en este lugar retumba todo, me gusta donde puedes sudar, voy a tener tres invitados que no esperan, es una suerte tener amigos en esta carrera”.

También, compartió un poco de los artistas que le gustan o han inspirado como Billie Eilish o Amy Winehouse. “Me gustan las voces gordas, esa gente que tiene el valor de cantar, siempre hay artistas que uno admira, Vicente Fernández, por ejemplo, es un rey, y me quedo con su música, su elegancia, las personas que realmente tienen algo se quedan por siempre”.

Finalmente, aclaró que en el concierto que tendrá junto a Paulina Rubio (Independiente de su show en la Arena CDMX), cabe la posibilidad de que tengan a Erik Rubín como invitado “Ya hubo el acercamiento, la invitación, a mi me encantaría que asistiera” concluyó, no obstante, de sus invitados a la Arena Ciudad de México, no adelantó ninguno.

Podrás comprar tus boletos a partir del 18 de marzo en www.superboletos.com para poder rockear con los grandes éxitos de la “Reina de Corazones”.

