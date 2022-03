Denuncia AMLO a opositores de querer enlodar inauguración de aeropuerto

Acusa que hay desinformación de cómo llegar

Usuarios del AIFA podrán compensar lo del traslado, con menos tiempo en documentación rápida

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que sus opositores lanzaron una campaña para “enlodar” la inauguración, este lunes 21 de marzo, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en Santa Lucía, señalando “que se va hacer una semana para poder llegar”.

Acusó que hay desinformación y manipulación en la información de cómo llegar a la nueva terminal aérea.

“Vamos a informar sobre cómo llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, porque ya ahora esa es la campaña en contra de que se va hacer una semana para poder llegar”, refirió.

“Vamos a informar porque nos interesa bastante que no haya desinformación y manipulación. Es una obra tan importante que la quieren enlodar nuestros adversarios”, señaló.

En la mañanera, el director operativo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor, informó sobre rutas para llegar a la nueva terminal aérea y aseguró que los usuarios podrán compensar lo del traslado, con menos tiempo de espera y documentación rápida.

El militar informó que hay 14 puntos de conexión al AIFA, 4 de ellos en centrales de autobuses. Las personas que quieran llegar al nuevo aeropuerto podrán tomar autobuses en estos 14 puntos, los costos van desde los 50 pesos, si parten de Indios Verdes al AIFA, siendo este el punto más cercano; mientras que, en los más lejanos, como Perisur y Santa Fe, el costo de traslado será de 150 pesos.

En la conferencia de prensa comentó que las salidas de los camiones serán en función de los horarios que tengan las aerolíneas.

Para las personas que se desplazan en vehículos particulares, hay dos rutas: Circuito Exterior Mexiquense y por la autopista México-Pachuca.

Prometen documentación rápida en el AIFA

Sobre los tiempos de espera, el director operativo del AIFA indicó que la solicitud para los pasajeros será que lleguen una hora antes de su vuelo si es nacional y dos para destinos internacionales. “En todos los casos, con excepción de la ruta del Toreo, estamos con minutos a favor, es decir, el tiempo que se van a tardar en trasladarse de más al Aeropuerto Felipe Ángeles será compensado con los tiempos de espera que estén en el aeropuerto”, dijo.

Isidro Pastor detalló que se aplicará un sistema expedito para que los usuarios pasen a las salas de esperas, indicó que la colocación de etiquetas será electrónica y se estima que el trámite de documentación tardará 18 minutos y no 45 o 50 minutos como actualmente. Indicó que habrá dispositivos electrónicos de seguridad de última generación para la revisión del equipaje de mano y se tardarán aproximadamente 30 segundos.

“Esto nos permite abatir los 30 o 40 minutos que tienen los pasajeros en pasar por los puntos de inspección a 15 minutos nada más para llegar al abordaje. Son 33 minutos lo que necesitamos para documentar a un grupo de pasajeros de 180 personas, desde los mostradores hasta las salas de última espera”, aseguró.

Llama AMLO a participar en otro sorteo de la Lotería Nacional

El Presidente también aprovechó para llamar a la población a que participe en otro sorteo de la Lotería Nacional para la rifa de lotes de un complejo turístico en Sinaloa.

“Voy a llamarles para que compren su cachito se están rifando los lotes allá en la costa de Sinaloa, una playa, el terreno que era del finado Toledo Corro que lo compraron en el gobierno de Felipe Calderón a un precio elevadísimo y que no se ha podido vender, es como el avión presidencial, de esos negocios que hicieron”, dijo.

“Y ahora lo estamos rifando para que no se siga pagando por el mantenimiento porque costó 120 millones de dólares y ahora sumando todo lo que se le ha invertido, yo la cantidad superior, es casi de 250 millones de dólares, entonces menos quieren los empresarios inversionistas adquirirlo y la forma que encontramos es fraccionándolo y vendiendo lotes, y este dinero se quedará en Sinaloa para la presa Santa María y para que no falte el agua en Sinaloa, tanto para consumo doméstico como para riego”, agregó.

López Obrador sugiere a EU establecer

tope máximo al precio de la gasolina

Sobre el tema energético, el presidente López Obrador sugirió a su homólogo estadounidense, Joe Biden, establecer un tope máximo en el precio de los energéticos como la gasolina o el gas y con ello evitar una escalada de los precios derivados de los altos costos que tiene el petróleo crudo por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“Nosotros no tenemos ese problema porque producimos el petróleo y procesamos la gasolina y Pemex distribuye el 90% de la gasolina y nosotros tenemos más capacidad para control de estos energéticos que son estratégicos, allá no.

“Pero sí, pueden ellos tener control, si establecen un precio máximo, lo que hicimos con el gas. Se acuerdan cómo estaba lo del gas para arriba, porque esto que él plantea: cómo es posible que en una situación de crisis aprovechen para sacar ventajas a costa de los consumidores, lo que él mismo plantea”, explicó López Obrador.

Expuso que aunque el barril de petróleo se encuentra en 96 dólares, el galón de gasolina en Estados Unidos alcanza los 4.31 dólares, mientras que en otros años, con el mismo costo del crudo, el galón del hidrocarburo se mantenía en los 3.71 dólares.

“Sí al libre mercado, pero que no abusen porque si no es la libertad del zorro en el gallinero. Además, preguntarse y entonces para qué está el Estado, el Estado no debe incumplir su responsabilidad social. El Estado está para proteger a las personas. Entonces no es dejar todo al mercado porque suceden todas estas cosas que está planteando ahí”, comentó.

En ese sentido, sostuvo que su gobierno no aplicará un cierre de fronteras a los ciudadanos estaounidenses que busquen comprar gasolina en México donde se aplica un subsidio a los combustibles lo que mantiene una aparente estabilidad en su precio.

“No vamos a cerrar la frontera, también lo informo, porque están llegando a cargar de los estados vecinos, que son nuestros hermanos también. Y en la frontera no está en 22 pesos, está a 16 y a 17 pesos nuestra gasolina”, comentó.

En su conferencia mañanera, López Obrador exhibió un mensaje que Biden escribió en redes sociales sobre los precios de las gasolinas.

“Su queja es de que la gasolina no baja, se suponía que si fuese libre mercado, el mismo mercado se ajustaría esto, ¿no? bajaría el precio de las gasolinas allá”, dijo López Obrador.

Al comparar el precio de la gasolina entre México y Estados Unidos, López Obrador aseguró que hay una diferencia de “más de 10 pesos”, porque allá el litro cuesta 33.90 y en nuestro país 23.

AMLO acusa a “ultraderecha de España” por

pronunciamiento del Parlamento Europeo

En otro tema, el presidente López Obrador acusó que sus adversarios en México y la ultraderecha de España fueron quienes promovieron ante el Parlamento Europeo el pronunciamiento en contra de su gobierno por la grave situación que padecen los periodistas en el país.

“Nuestros adversarios por politiquería llegan hasta el Parlamento Europeo, pero busquen quienes son, quienes promovieron ese pronunciamiento en contra de nosotros, en contra del gobierno de México, pues (son) la ultraderecha, sobre todo de España”.

El titular del Ejecutivo señaló al eurodiputado Leopoldo López Gil como uno de los impulsores de ese pronunciamiento.

“Acabo de ver un mensaje de un señor de Venezuela, opositor que se va a España y lo cobija, lo protege, el Partido Popular, que es un partido conservador, y lo vuelven diputado del Parlamento Europeo, y el señor que fue uno de los promotores”.

El mandatario minimizó el señalamiento de López Gil quien lo criticó por la respuesta de presidencia al Parlamento Europeo.

“Hasta me dio risa, porque no si él u otro de Vox, dicen que ‘le bajamos, cuando estábamos deliberando sobre el documento dijeron algunos se va a enojar Andrés Manuel, y le quitamos’ y en efecto, porque el borrador me culpaba no solo de las desapariciones y los asesinatos, sino que hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores falsarios, que tengo vínculos con la delincuencia organizada, lo quietaron eso.

“Y dice el señor: ‘mire que le quitamos todas esas menciones y todas maneras se enojó´, pues quiénes son ellos, si México es un país independiente, libre y soberano, ¿Por qué son injerencistas, ¿Quién les da derecho? No deben de olvidar que aquí nació Benito Juárez, uno de los mejores presidentes en el mundo, que decía que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz”.