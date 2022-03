Arrecian ataques contra civiles en varias ciudades ucranianas

En medio de las negociaciones de paz

Mueren decenas de personas, tras bombardeos a un teatro y a una escuela

Los avances entre los equipos negociadores de Kiev y Moscú en torno a las conversaciones de paz contrastan con la cruda realidad de la guerra sobre el terreno. Varios incidentes han teñido de tragedia una jornada en la que se han cumplido tres semanas desde que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenara invadir Ucrania.

Por un lado, un grupo de civiles que esperaba su turno para comprar el pan ha sufrido un ataque en la localidad de Chernígov, al noreste de Kiev.

Por el otro, un teatro de la ciudad de Mariupol, donde desde hace días se refugiaban cientos de vecinos fue bombardeado, según denuncian las autoridades locales. Kiev ha culpado de las agresiones a Moscú, que niega su responsabilidad en ambos casos.

El gobierno de Kiev ha calificado de “crimen de guerra” el bombardeo sobre el teatro de Mariupol “en el que se escondían cientos de civiles inocentes”, según denunció el ministro de Exteriores, Dmitro Kuleba, a través de su cuenta de la red social Twitter.

El tuit va acompañado de una fotografía del edificio antes de ser atacado y de una segunda en la que, supuestamente, aparecen las mismas instalaciones completamente destruidas. Hasta el momento no se ha hecho ningún balance oficial de víctimas. “Los rusos no podían no saber que se trataba de un refugio de civiles”, ha añadido el jefe de la diplomacia ucrania.

Las autoridades rusas, que niegan sistemáticamente que estén llevando a cabo ataques contra civiles en la antigua república soviética, han desmentido que su país haya llevado a cabo un bombardeo desde el aire este miércoles sobre ese teatro, según fuentes del Ministerio de Defensa citadas por la agencia RIA.

Fuentes del Parlamento de Ucrania dicen que en los alrededores del edificio se desató una fuerte batalla y que nadie podía acceder a la zona, informó la agencia Efe.

Serhii Orlov, vicealcalde de Mariupol, aseguró que en el teatro se escondían entre 1,000 y 1,200 personas. La ciudad, a orillas del mar de Azov, lleva días siendo uno de los principales objetivos de los ataques del Ejército ruso, que en varias ocasiones ha impedido que se cumpla la promesa de facilitar corredores humanitarios para permitir la salida de la población. Mariupol ya fue escenario la semana pasada de un ataque de las tropas del Kremlin sobre un hospital. En otro gran ataque que ha marcado la jornada del miércoles, 10 personas fallecieron mientras esperaban su turno para abastecerse de pan en la ciudad de Chernígov, próxima a la frontera con Bielorrusia y a unos 140 kilómetros al noreste de Kiev. “Hoy, las fuerzas rusas dispararon y mataron a 10 personas que hacían cola para el pan en Chernígov. Esos horribles ataques deben acabar.

Estamos considerando todas las opciones disponibles para garantizar la rendición de cuentas por cualquier crimen atroz que se cometa en Ucrania”, señaló la Embajada de Estados Unidos en Kiev en un informe publicado en sus perfiles de Twitter y Facebook.

“Soldados rusos dispararon contra la gente que hacía cola para comprar pan cerca de una tienda de comestibles en una zona residencial de Chernígov. Según el primer balance, 10 civiles fueron asesinados”, denunció la Fiscalía en un comunicado, informa la agencia France Presse. Se ha abierto una investigación por “asesinatos premeditados” cometidos con la ayuda de “armas de fuego”, agregó la misma fuente.

Al menos 21 muertos en un ataque ruso a una escuela al este de Ucrania

Otro bombardeo ruso durante la madrugada en la ciudad de Merefa, en el este de Ucrania, dejó al menos 21 personas muertas y 25 resultaron heridas, informó la fiscalía regional.

Disparos de artillería alcanzaron una escuela y un centro cultural en esa localidad, a las afueras de Járkov, anunció la Fiscalía en Facebook. Diez de los heridos están graves.

Pocos minutos después del ataque, Servicios de Emergencia Estatales de Ucrania habían reportado que no había víctimas fatales y que, como resultado del bombardeo, sólo había quedado destruido parcialmente un edificio de dos pisos, así como también el centro comunitario local. Pero varias horas más tarde las autoridades locales informaron que era 21 el número de víctimas. El área del incendio provocado por el ataque, reportado a las 3.39 (hora local), abarcaba unos 400 metros cuadrados y fue extinguido por los equipos de rescate.

Ucrania anuncia acuerdos para abrir nueve corredores humanitarios

Mientras tanto, el gobierno de Ucrania anunció este jueves un acuerdo para la apertura de nueve corredores humanitarios durante la jornada para proceder a la evacuación de civiles ante la ofensiva militar de Rusia.

El acuerdo incluye a la ciudad de Mariúpol, cercada desde hace días por las tropas rusas y las fuerzas separatistas y en donde ayer pudieron salir 11,000 personas.

Asimismo, detalló que los otros corredores humanitarios conectarán varias localidades en el distrito de la capital, Kiev, así como Járkov y Volchansk, según ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN. Las autoridades trabajan para coordinar las rutas para la entrega de ayuda humanitaria a las localidades que se encuentran sitiadas.

Descarta OTAN enviar “misión de paz” a Ucrania

Pese a que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) descartó el envío de una “misión de paz” a Ucrania como lo había solicitado el viceprimer ministro de Polonia, los países que integran la alianza acordaron reforzar el flanco oriental, fronterizo con Ucrania, ante un eventual ataque de las tropas rusas a Polonia. Llamamos a Rusia, al presidente Putin que retire sus tropas [del territorio ucraniano], pero no tenemos planes de desplegar tropas en el terreno en Ucrania”, dijo este miércoles el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg.

El funcionario presidió este miércoles en Bruselas una reunión de los ministros de Defensa de los países del bloque, en que se discutió la idea del envío de una misión de paz a Ucrania. En el encuentro, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió al Congreso de Estados Unidos que reconsidere su pedido de establecer una zona de exclusión aérea sobre territorio ucraniano, idea que la OTAN ya descartó. En la visión de la OTAN, la implementación de una zona de ese tipo solamente puede ser llevada adelante con cazas de la alianza transatlántica, y ello representa una escalada de consecuencias imprevisibles en el conflicto.

El 5 de marzo, el mismo Stoltenberg expresó el consenso entre los países de la OTAN al afirmar en una conferencia de prensa que “los aliados acordaron que no debemos tener aviones sobre el espacio aéreo de Ucrania, ni tropas de la OTAN en territorio de Ucrania”.

Polonia insiste en enviar misión de paz

El viceprimer ministro Kaczynski viajó el martes a Kiev, la capital de Ucrania, junto a los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia para reunirse con el presidente Zelenski y el primer ministro, Denys Chmygal.

Kaczynski, líder del partido conservador gobernante en Polonia, pidió una misión de la OTAN “capaz de defenderse y actuar en territorio ucraniano, que esté en territorio ucraniano con el acuerdo del presidente y el gobierno de Ucrania”. Al llegar este miércoles a la sede de la OTAN en Bruselas, sin embargo, varios ministros expresaron cautela ante esa idea.

Creo que es muy difícil concebir una misión de paz ahora que hay una guerra en curso, con la intensidad que estamos viendo”, dijo la ministra de Defensa de Países Bajos, Kajsa Ollongren. Es demasiado pronto para hablar de ello. Primero tenemos que tener un alto el fuego. Tenemos que ver la retirada de Rusia y tiene que haber algún tipo de acuerdo entre Ucrania y Rusia”, añadió.

Por su parte el ministro estonio Kalle Laanet indicó que “tenemos que estudiar todas las posibilidades (…) pero el envío de una misión de mantenimiento de la paz debe ser decidido por el Consejo de Seguridad de la ONU”. No obstante, Stoltenberg anunció que la OTAN pretende reforzar aún más su capacidad en el flanco oriental de la alianza.

Nos enfrentamos a una nueva realidad para nuestra seguridad. Por lo tanto, debemos restablecer nuestra defensa colectiva y disuasión a largo plazo. Hoy hemos encargado a nuestros comandantes militares que desarrollen opciones en todos los dominios (…). En tierra, nuestra nueva postura debería incluir sustancialmente más fuerzas en la parte oriental de la Alianza”, dijo.