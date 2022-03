Renuevan alianza, Aeroméxico y Travelport, para mejorar la experiencia de los agentes de viaje

De cinco estrellas

Victoria González Prado

En Polanco opera tortillería fuera de lo común: venden garnachas hechas por chefs

Con la intención de simplificar la forma en que los agentes de viajes interactúan con la plataforma de reservaciones de Travelport, Aeroméxico renovó la alianza con esa empresa, mediante acuerdo de distribución que facilitará la implementación avanzada del contenido NDC (New Distribution Capabilities).

NDC ofrecerá contenido con más valor y adaptado a los clientes de la aerolínea cuando planeen su viaje con una agencia de viajes. También, los usuarios de Travelport continuarán con acceso a toda la gama de productos de la compañía aérea, incluyendo opciones ampliadas y servicios complementarios.

Como parte de este acuerdo, Aeroméxico podrá beneficiarse de Travelport Rich Content and Branding, que proporciona a los agentes experiencia mucho más visual y asegura que las familias tarifarias de la aerolínea se comercialicen de manera efectiva desde cualquier parte del mundo.

Rastislav Martos, vicepresidente Senior de Gestión de Ingresos y Distribución de la línea aérea dijo: “este nuevo acuerdo impulsará la venta minorista de productos y atributos en todos los canales, proporcionando una gama completa de opciones”.

✰✰✰✰✰ Si ahora caminaras por la calle Newton en Polanco llegarías a un sitio donde verías mucha gente, bien vestida y hasta elegante, “haciendo cola” en una tortillería.

El sitio donde se congregan se llama “Siembra tortillería”. Es pequeño y además de tortillas para llevar destaca “Antojito tuesday”, y todos los martes va cada vez más personas a degustar gorditas, tamales, quesadillas y otras “fritangas” por demás deliciosas; lo hacen paradas ante el local en plena calle y se ve cómo sin remilgos se llevan los tacos a la boca.

El chef Israel Montero inició “Siembra tortillería” en el 2019, a pocos meses de la pandemia. “Ese aprendizaje que tuvimos en el que la gente necesitaba productos de calidad para ahorrar de cierta forma y además subir la calidad de alimentación nos ayudó mucho a la aceptación de nuestros alimentos y tortillas, que no son las industriales o elaborada a base de harinas, nuestra tortilla es 100 por ciento de nixtamal.”

Un buen día, empezó a vender tortillas de colores. ¿Que cómo les dio color?, pues moliendo maíz con otros comestibles coloridos; así se empezó a hacer famoso el sitio.

Además, debo decirles que son tortillas de primera calidad, hechas con maíz criollo gracias a que el chef Montero trabaja con comunidades agroecológicas que cuidan todos los detalles desde la siembra, recolección de mazorcas y almacenamiento de granos.

El chef explica: “hacemos nuestro propio nixtamal, lo que nos da la facilidad de trabajar la masa de diferentes maneras, por eso podemos hacer tlacoyos, memelas, tostadas, quesadillas, empanadas fritas, totopos, etc., y complementamos con excelentes salsas, variedad de quesos y embutidos.

“Contamos con área de servicio de tacos de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde todos los días, y ofrecemos diferentes tacos a lo largo de la semana. Son de pescado los martes, de pulpo los miércoles, de camarón los jueves, de cochinita pibil los viernes, sábados de barbacoa de res enchilada y de carnitas los domingos.

“Aahh, sábados y domingos también tenemos quesadillas de flor de calabaza, huitlacoche, setas y tacos de cecina con chorizo verde elaborado en casa.

“Estamos fortaleciendo nuestras instalaciones para aumentar la producción de nixtamal y tortillas y en un par de meses abriremos nuevo espacio en la misma calle de Newton y ‘Siembra tortillería’ se convertirá en ‘Siembra taquería”.

Al referirse en particular a la palabra “siembra” en el nombre de su establecimiento, explicó que se le ocurrió porque “tratamos de sembrar buenas cosas para los vecinos y nosotros, y mantener y fortalecer los lazos con los agricultores, que son nuestro mayor activo. Con ellos intercambiamos y comercializamos además del maíz otros productos que se cultivan en la milpa a la vez que ese grano, como habas y ayacotes, y al mismo tiempo trabajamos con ellos comprando artesanías y tratando de establecer vínculos comerciales no sólo en el aspecto alimentario, sino también en el cultural”.

Y ahí mismo, en “Siembra tortillería”, nació “Antojito Tuesday”, donde todos los martes, de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche, puedes comer antojitos, entre ellos gorditas de carnitas o alguna que otra deliciosa garnacha.

No conforme con lo exitoso de su proyecto, el chef Montero decidió que en el mes de la mujer invitaría a reconocidas chefs a preparar alguno de sus antojitos predilectos y ofrecerlo de martes a viernes. Así conocimos a Linda Cherem, chef que decidió preparar flautas borrachas de chambarete en salsa con pasilla y pulque y, flautas de cochinita con salsa verde de habanero tatemado.

La verdad, las borrachas de chambarete estaban para “chuparse los dedos” y seguir comiendo una tras otra hasta perder la cuenta. Y qué les digo de las flautas de cochinita con esa salsa de habanero tatemado, que a más de uno nos hizo llorar pero no dejamos de comer hasta dejar limpio el plato. ¿Y para acompañar esas delicias?, pues nada mejor que aguas de sabor: frutos rojos y Kiwi.

La chef Linda Cherem –que tiene restaurante La Culposa, en Santa Fe— elogió este proyecto del chef Israel (Montero), pues “me encanta la gente que emprende”, y participar con él en su plan me emociona. Decidí hacer flautas porque me gusta la fritanga y además contar con la carne de USMeat que se emplea aquí y en mis guisados favoritos. Me fascinan las bebidas fermentadas, mezclar salsas y jugar con chiles secos, tomatitos cherries, usar pulque…

Las flautas de cochinita resultaron éxito rotundo, nos comentó la chef al explicarnos cómo las elabora: “Pongo a freír la cochinita a fuego lento hasta que se absorbe toda la salsa y la carne queda perfecta para las flautas. A las cosas sencillas se les puede dar la vuelta”.

Ahí estaba también Elena González, representante de USMeat, carne americana, quien explicó trabaja en eventos donde promueven la carne de res y cerdo para que los chefs y restaurantes las conozca y se conviertan en favoritas.

Durante la fase más fuerte de la pandemia USMeat contrató chefs para preparar sándwiches que fueron donados a distintos hospitales, como agradecimiento a los esfuerzos de médicos, enfermeras y demás personal al atender a infectados, y en diciembre llevaron a los orfanatos bolsitas de dulces para los niños y se han realizado muchas otras actividades para beneficiar a distintos sectores.

El pasado martes la chef invitada fue Ara Patiño, quien preparó infladitas con birria de short rib, estilo Guerrero, con pico de gallo al jengibre y queso fresco, y molotes de plátano macho rellenos de carnitas de pork belly y frijoles refritos con ensaladilla de quelites.

La siguiente invitada será la chef Lula Martín del Campo, 29 de marzo, y no te lo puedes perder: sope de frijol con puerco y tlacoyo de mole olla. No lo puedo imaginar pero ya se me hizo agua la boca, no te pierdas éste que será el último menú del mes de la mujer.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado