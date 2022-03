Biden, líder de la paz

Desde el portal

Ángel Soriano

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó una ayuda adicional de 800 mdd adicionales a los 200 ya enviados a Ucrania además de armamento para su defensa ante la invasión rusa, luego de que fuera llamado líder de la paz mundial por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su emotivo mensaje al parlamento estadounidense y al mundo.

Además, Biden llamó “criminal de guerra” a Putin en una meditada respuesta -“que le salió del fondo del corazón”-, pese a que las investigaciones para considerarlo así no han concluido. Y seguramente el calificativo va más allá: Miles de familias ucranianas han sido expulsadas de su tierra, abandonando sus propiedades, empleos, familia y país por un conflicto irracional.

Irracional porque en pleno siglo XXI no es posible que las armas acaben con pueblos enteros por el afán de supremacía de una de las naciones más poderosas de la tierra que, lejos de buscar la convivencia pacífica y el desarrollo pleno de las naciones, acaba con ellas. Y amenaza a la humanidad con extender el conflicto.

Y éste no sólo va para largo, sino que puede acabar con una conflagración mundial. Los roces directos entre jefes de Estado de las dos potencias y la inminente participación de China y el fortalecimiento de la OTAN, puede derivar en una guerra de fatales consecuencias. Los llamados a la paz de la humanidad pasan por alto, prevalece el afán de conquista y de dominio.

Turbulencias

Medidas burocráticas a la violencia

La Secretaría de Seguridad federal ha reducido su participación en la violencia que crece en el país mediante el acordonamiento del escenario de los crímenes y la investigación a los ejecutados, pero no ha establecido un protocolo eficaz de seguridad no sólo a los periodistas, sino a la sociedad en general. Las cifras alegres y los elogios al Presidente de la titular de la dependencia no acaban con la violencia pero sí la ubican como una incondicional del jefe, que es lo que cuenta en la IV-Transformación. Es la incondicionalidad en 95% y 5% de capacidad lo que vale en la actualidad… El presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, enfrenta una situación similar a la de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Es acusado de violencia política por dos regidoras y un regidor (del PRI) y de actuar con prepotencia y autoritarismo. El edil reconoce que tuvo una discusión fuerte con los regidores, pero rechaza el uso de la violencia, para lo cual existen videos que confirman su dicho, y los mostrará en caso de que recurren a interponer una demanda en su contra… El gobernador Alejandro Murat tomó una buena decisión de convertir en tienda y exhibición de arte oaxaqueño la vetusta Casa Oficial que funcionaba en la avenida Juárez de la capital de la entidad. Era una pesadilla para los habitantes y el turismo con bloqueos y plantones que estrangulaban la principal vía de acceso al Centro Histórico y, cuando no habían, eran los vehículos de funcionarios e invitados que llegaban al lugar. Ahora será un atractivo turístico con las valiosas creaciones de los artesanos oaxaqueños que tendrán un espacio para la presentación de sus obras… Si el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles iniciará actividades con una docena de vuelos, basta ver que el de Cancún tiene 500 diarios y el de la CDMX casi 600, lo cual demuestra que está muy por debajo de la oferta de servicios. Si inicia con una baja actividad, será difícil que se recupere. La distancia y lo endeble de su estructura no generan confianza ni en las aerolíneas ni en los pasajeros. Ojalá y no sea así, pues la inversión y las expectativas y las condiciones por las que pasa el mundo no están para derrochar dinero.

