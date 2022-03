Gaby Spanic anuncia que juez ordena que Gustavo Adolfo Infante no hable de ella

Acompañada del licenciado Marco Madrigal

“EL PJCDMX defiende mis derechos de mujer y los de mi hijo, anuncia la actriz

Isabel Violeta

La actriz Gaby Spanic y el licenciado Marco Madrigal comunicaron el proceso al que se enfrentaron después de las acusaciones que se le hicieron y la demanda contra Gustavo Adolfo Infante por daños morales hacia ella y su hijo.

“Quiero contarles un poco de cómo conocí al abogado Marco Madrigal, que me ha ayudado y fue gracias a mi amigo Sergio Mayer. Después de que me dieron la noticia de que el comunicador de información había ganado la demanda , me sentí muy triste, yo fui acusada de padecer de mis facultades mentales, dejé de trabajar en televisión porque me vi afectada emocionalmente y obviamente hay violencia de género en mi caso, lo cual duele nos afecta a mí y mi hijo, que es menor de edad, incluso, iban a embargar nuestra casa; ahora me siento segura, sé que tengo derechos y quiero que mi hijo se sienta protegido, que no se va a quedar sin escuela”.

Gaby Spanic aseguró que, desde el principio, lo único que había pedido era una disculpa pública, que así como ocuparon mucho tiempo para hablar de ella y acusarla ahora usaran el mismo tiempo para ofrecer disculpas porque la libertad de expresión no es violencia.

la actriz comentó que no solo Gustavo Adolfo Infante no puede mencionarla, también el juez anuló la sentencia que el periodista había ganado para que Gaby le pagara 400 mil pesos por los gastos de todo el proceso legal.

Por su parte, el licenciado Marco Madrigal explicó: “La suspensión en un juicio de amparo significa que el juez hace un estudio preliminar para verificar si se violentó el derecho de una persona, en este caso fue el de un menor de edad, por eso suspende el proceso y solicitar el expediente y comprobar que se dice la verdad, que como lo dijo Gaby, su hijo menor de edad también se vio afectado; no significa que hemos ganado, sino que está sujeto a revisión y las medidas pueden ir de amonestación a un arresto”.

A lo largo de la conferencia de prensa, la actriz Gaby Spanic y el licenciado Marco Madrigal se dirigieron al acusado solo como el comunicador de información por lo que explicaron se trata de un tema de respeto.

Y casi al finalizar, explicando cómo se siente con la situación, Spanic expresó “tengo mucha fe en Dios en que se arreglará, no estoy llorando, ya lloré mucho esta situación, es muy difícil y creo que no solo para mí, para cualquier persona que a sufrido este tipo de violencia, me eh tenido que levantar con mi carrera de casi 34 años, siento que me han querido cortar las manos, por eso en compañía de otros amigos y compañeros actores nos estamos uniendo tenemos una campaña en las redes sociales, para alzar la voz y que no nos estén agrediendo ni haciendo acusaciones.

También aprovechó para invitarnos a no perdernos el próximo estreno el 28 de marzo de “Corazón Gerrero”, telenovela en la que actuará interpretando a “Elisa”.

“EL PJCDMX DEFIENDE MIS DERECHOS DE

MUJER Y LOS DE MI HIJO: GABY SPANIC” “El Poder judicial de México defiende mis Derechos de Mujer y los de mi hijo: Después de tantos atropellos e injusticias durante años, debo comunicar a la opinión pública y

a mis ángeles, que los tribunales mexicanos han decidido respaldar mi petición para evitar que mi hijo y yo, sigamos siendo intimidados y humillados públicamente por

el periodista Gustavo Adolfo Infante quién desde hace muchos años ha decidido exponerme como una mujer loca, de poca dignidad y falta de talento con el propósito de arruinarme como actriz y mujer”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram

¿QUÉ DICE GUSTAVO ADOLFO INFANTE?

Hace tiempo, Gustavo Adolfo Infante dijo que Gaby Spanic lo demandó por daño moral y que la actriz, al perder la primera y segunda instancia, solicitó un amparo que tampoco resultó a su favor; tiempo después un juez le ordenó que debe pagarle al conductor por todos los gastos y costos relacionados con el proceso. El periodista afirmó que no se le quería pagar incluso cuando él mismo propuso que el dinero sea donado a una fundación de niños con cáncer