El pleito personal entre el ex consejero jurídico, julio Scherer Ibarra, el Fiscal Alejandro Gertz Manera y la ex titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, es un lamentable espectáculo -al que se suma el del gobernador de NL, Samuel García y “El Bronco”- de uso de las instituciones de justicia con fines facciosos, por encima del interés nacional.

Porque en ellos se refleja o bien inmadurez o inexperiencia política o falta de capacidad para el ejercicio de cargos públicos. Y con sus enfrentamientos personales demuestran a la Nación que no están preparados para el arribo al poder ni tienen vocación de servicio, sino los mueve el afán de venganza y de enriquecimiento.

Habrá excepciones, como es el caso de la ministra en retiro y senadora Olga Sánchez Cordero cuya única función fue -como lo ha explicado-, defender las atribuciones de la secretaría de Gobernación ante la intromisión del consejero jurídico al atribuirse funciones que no le correspondían.

El ex consejero jurídico, con sus presuntas revelaciones -“chismes” como los calificó el presidente López Obrador-, da el traste con el proyecto nacional de la IV Transformación al confundir cuestiones personales con un proyecto de país. Esa corta visión de pretender que las diferencias entre personas reflejen el interés colectivo, es equivocado.

Turbulencias

Sheinbaun rechaza juicio político a Sandra Cuevas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaun Pardo, rechazó la propuesta de Morena de someter a juicio política a la alcaldesa en suspensión de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, al señalar que este es un asunto jurídico que se tiene que resolver en los tribunales y no es un asunto político. El senador Ricardo Monreal sostiene lo contrario, es un asunto jurídico con implicaciones políticas… Y ahora resulta que en el rancho del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón (a) “El Bronco”, fueron localizadas armas y dinero en efectivo, lo cual no es nada extraño si se tratara de un particular, pero resulta que se trata de un ex gobernador y un potentado agricultor en un estado con auge económico y en donde ese tipo de pertenencias forman parte de la vida de los hombres exitosos. Samuel García, el gobernador actual, afirma que se le abrirán más carpetas de investigación al ex mandatario… Llueven las acusaciones contra el diputado panista Gabriel Quadri de la Torre, aspirante presidencial. En el ramo académico se le acusa de acoso y en San Lázaro de discriminación y pese a sus actitudes clasistas y soberbias, el supuesto ambientalista sigue tan campante sin que nadie haga justicia a las víctimas de sus malos tratos… Un despegue definitivo para Oaxaca en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que con la construcción de las carreteras hacia la costa y el istmo se incorporará al desarrollo nacional a paso acelerado. Ahora anuncia que se hará la carretera Tuxtepec-Oaxaca, que al igual que las otras dos, son definitivas para el estado. Hacia cualquier región de la entidad, el tiempo de traslado era de hasta cinco horas. Ahora se acortarán las distancias. Y llamó la atención de la presencia en la gira del presidente municipal morenista Francisco Martínez Neri, que enfrenta el embate de sus correligionarios y la falta de solución a los problemas de ambulantaje y basura. Desde luego que él encuentra la solución con más presupuesto, pero es necesario también poner más imaginación, porque con dinero cualquiera resuelve los problemas. Se tiene que echar a andar proyectos de largo plazo a problemas ancestrales en la capital del estado. La gira del presidente AMLO por el Istmo resultó muy positiva para el estado.

