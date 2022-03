“AIFA sido como AIFA sido”

Espacio Electoral

Eleazar Flores

INCONCLUSO-. Ninguna cifra que le dé acerca del costo del nuevo aeropuerto de Santa Lucía será exacta, por la DISCRECIONALIDAD pejemilitar que niega costos, precios y sin someter a concurso público la obra; lo único cierto es que hoy, día de su inauguración, lleva un 80% de avance, cuando más.

Esfuércese un poco e imagine si esta faraónica obra la hubiera inaugurado cualquier ex presidente, lo que hubiera clamado el opositor Obrador.

De hoy en adelante, la flota “morena” y su comandante exaltarán la faraónica obra levantada en el lugar más indebido, en tiempo record. De los daños internos y colaterales se ocuparán con ojo crítico los medios “conservadores y neoliberales”, dirá el padre de la Cuarta Transformación, pero no se puede callar tanto destrozo ocasionado en Zumpango y municipios aledaños.

Uno de los que pocos se ocupan es Nopaltepec, -municipio mexiquense con encanto desde hace diez años, cuyo nombre lleva la justificación de miles de habitantes dedicados a la producción y cultivo del nopal, que permite satisfacer la alta demanda de la exigente Central de Abastos, la famosa Ceda chilanga.

Tan amante de lo mexicano, el Presidente debió dar el nombre completo al aeropuerto, Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, AIFJAR, imagínese. A lo mejor al mandatario le produjo salpullido el nombre de FELIPE DE JESÚS, por ya sabe quién, enemigo número uno según consta en las grabaciones del púlpito mañanero.

DIVISIONISMO “MORENO”-. Se empieza a descocer el costal de las mentiras, enredos, insidias e intrigas del equipo titular de la Cuarta Transformación, que al igual que el Tri de Martino están ahí porque no hay otros… Me evito calificativos en la oncena política no en la deportiva, pues ni quien sobresalga, todos o casi, con trabajos cubren el justo medio.

El divisionismo presidencial no es de ahora que lo publica Proceso, vasta releer columnas documentadas de plumas reconocidas en diarios que se editan en Chilangolandia. Claro que hay otras que escribirán defendiendo al tabasqueño y su equipo, así sean cada vez menos.

La guerra está declarada entre Julio Scherer Ibarra contra Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero. ¿Motivos?, sobran. El ex consejero presidencial jurídico Sherer -ya fuera del gobierno- reveló desencuentros con Olga, la ex de Gobernación, saliendo a colación el fiscal Gertz.

Éste tiene otros tres frentes en contra: Pleito por el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, SIN, por refriteador de textos, dicen los que saben; pleito con la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP, con millones de por medio, y el más delicado, una pariente política encarcelada, injustamente, dicen algunos juristas.

Apueste y ganará, para la homilía mañanera, serán ataques de conservadores y neoliberales.

elefa44@gmail.com