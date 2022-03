Sospechan pago “por debajo del agua” por documental del AIFA

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Como en esta vida nada es casual ni gratis, el diputado de Acción Nacional, Federico Döring, “sospecha” de un pago “por debajo del agua” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a la productora de Epigmenio Ibarra, cercano, muy cercano a la 4T, por el documental del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que será inaugurado esta mañana.

Döring, quien es integrante de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso de la Ciudad de México, informó en un comunicado que tiene listo un Punto de Acuerdo, que presentaría este martes, para que el vocero del presidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, “precise el costo que tuvo el material audiovisual, ya que existen imprecisiones entre la 4T y el autollamado productor”.

Según López Obrador, el trabajo de Ibarra fue una donación y aportación para el pueblo, pero en redes sociales Epigmenio sostiene su agradecimiento “por haberlo contratado”.

¿Hay razón para sospechar?

Bueno, el productor Ibarra ha sido beneficiado por contratos audiovisuales de la 4T, sin participar o concursar como lo hacen otras empresas, dijo el diputado Döring, quien agregó: “No olvidamos el supuesto crédito que AMLO le facilitó a este señor por 150 millones de pesos a través de Bancomext”. No apoyó a las Pymes cuando más lo necesitaban para superar la crisis en la que se vieron inmersas a causa del Covid-19, pero sí pensó en su amigo Epigmenio Ibarra, según el legislador panista.

Junto con los diputados federales Jorge Triana y Héctor Saúl Téllez Hernández, Döring anunció que buscarán una audiencia con Ramírez Cuevas para conocer el gasto en comunicación social del nuevo aeropuerto que, auguró, será un fracaso como la Línea 12 (del Metro).

Por último, Döring, Triana y Téllez comentaron que les sorprendió la noticia de que Claudia Sheinbaum podría inaugurar el AIFA. De ser así, “la campaña de la regenta estaría a todo lo que da; los gobiernos de Morena trabajan para la foto, no para una sociedad…”.

Violencia política de género

Este sábado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó parcialmente, por mayoría de votos, el acuerdo emitido por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), que declaró improcedente la solicitud de adopción de las medidas cautelares presentada por la diputada federal Salma Luévano Luna, en contra del diputado federal Gabriel Ricardo Quadri de la Torre, derivado de supuestos actos constitutivos de violencia política en razón de género en su contra por su identidad como mujer transgénero. La determinación fue tomada en sesión privada, en la cual se terminaron de recabar este sábado.

De acuerdo con el tribunal, la diputada Salma Luévano presentó una denuncia por supuestos actos constitutivos de violencia política de género. En su denuncia solicitó medidas cautelares consistentes en un análisis de riesgo y plan de seguridad, además de ordenar al supuesto agresor que retirara la campaña violenta y se abstuviera de publicar discursos de odio en contra de la ahora recurrente y la población LGBTTTIQ+, particularmente en contra de las personas trans.

Al respecto, el INE declaró improcedente la solicitud de adopción de las medidas cautelares por considerar que no se demostró la existencia de una urgente e imperiosa necesidad que las justificara, además de que las publicaciones denunciadas no aludían a una persona en específico o a un colectivo identificable, por lo que no se violentaban los derechos político-electorales de una persona o de un grupo de personas. Esto, debido a que los mensajes realizados por el diputado pueden tratarse de un posicionamiento realizado en el marco del debate parlamentario.

El peor sistema de reciclaje

Actualmente, un tema de suma importancia es el del cuidado del medio ambiente, dado que cada vez el planeta se deteriora más debido al abuso y el desgaste que el ser humano provoca, lo que lleva a generar alteraciones que afectan no sólo a otros seres vivos sino también a uno mismo.

Si bien, el gobierno de la Ciudad de México ha llevado a cabo diversas iniciativas para fomentar el reciclaje con el fin de preservar el cuidado del medio ambiente, estas no han tenido grandes resultados, ya que de acuerdo al estudio líder de Businesswaste. co.uk en gestión de desechos, México no presenta aumento en el índice de reciclado. Además, el estudio también señala que la CDMX cerró su vertedero más grande, donde más de 70 millones de toneladas de desechos ya están enterrados y causan problemas ambientales desde hace casi una década, lo que provocó la formación de vertederos ilegales y calles repletas de desechos. Sólo el 15% de los residuos de la ciudad se reciclan.

