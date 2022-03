El AIFA, aeropuerto comercial que parece militar

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

No aparecerá en ninguna lista de éxito

Barato, chiquito y sin inversiones

Sin atractivo, queda microscópico ante el mundo

Una “terminal avionera”, con 4 vuelos

Orgullo para los que no vuelan

Miserable, para viajeros frecuentes

Llorar no indica que eres débil. Desde el nacimiento,

siempre ha sido una señal de que estás vivo

Charlotte Brontë (1816-1855), novelista inglesa

Hoy se inaugura el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Un ejemplo de lo que la decisión de un solo hombre puede cambiar la vida de miles de personas.

No es un aeropuerto para sentirse orgulloso. Es funcional como terminal aérea, sin mayores pretensiones para que despeguen y aterricen las aeronaves. Es feo, sin la menor creatividad arquitectónica.

Estimado lector, ya estoy acostumbrado que a lo largo de mi actividad periodística por más de cuatro décadas, los políticos nos mientan. Lo he documentado en más de 10 mil columnas, artículos de opinión y noticias que he redactado a través del tiempo.

Por ello, cuando los políticos de Morena, que no son nada diferentes a los de otros partidos que han pasado y usufructuado en el poder, con abusos, traiciones, mentiras y corrupción, hablan de alta tecnología para esa terminal aérea en Tizayuca, yo lo dudo.

El mismo presidente López Obrador se comprometió a tener listo para hoy el aeropuerto (todavía ayer obreros trabajaban en varias obras), que tendrían hoteles, caminos, tiendas e infinidad de servicios, mismos que no se cumplieron en tiempo y forma.

Y, que conste, que el trabajo del Ejército para lograr terminar ese aeropuerto, fue impecable y excepcional. Pero es una terminal avionera, muy, pero muy lejos de lo que podría haber sido (de acuerdo al proyecto que planteó el más prestigiado diseñador de aeropuertos del mundo Norman Foster para el de Texcoco).

Este hubiera sido un solo aeropuerto que daría servicio a la Ciudad de México y tenía como alternos el de Toluca y podrían echar a andar el de Puebla o el de Cuernavaca.

Pero el hubiera no existe y tenemos que conformarnos con un aeropuerto hecho de láminas y mampostería, donde los comerciantes no quieren rentar ni uno de los locales que están ofreciendo desde la Sedena. El razonamiento es sencillo: Si no hay vuelos, no hay ventas.

El aeropuerto Benito Juárez estará trabajando por varios años, de la misma manera como ocurre ahora, como una pocilga; un cochinero que apesta a aguas negras. El de Toluca, simplemente no tendrá ningún cambio y el despilfarro de cientos de millones de pesos en el Felipe Ángeles y la cancelación del de Texcoco, simplemente habrían construido una terminal de primer mundo.

Este aeropuerto es chiquitito. No está acondicionado para un país que quiere crecer y mejorar la vida de sus habitantes. Es el fiel reflejo de una Carta Transformación mediocre y sin aspiraciones. Así es como quieren tener a todo un pueblo que merecía mucho, pero mucho más que lo que ofrecen.

Lo peor del caso es que parece un eficiente aeropuerto militar, a pesar que la instrucción era que fuera para la aviación civil.

Estos aeropuertos manejan el mayor número de pasajeros: London Heathrow, Amsterdam Schiphol, Paris CDG, Istanbul, Houston George Bush, Jakarta, Seattle-Tacoma, Phoenix, Las Vegas y el Ho Chi Minh City, de Vietnam. ¡Vietnam!

Les voy a poner un ejemplo de visión de ganadores: El Aeropuerto de Changi, en Singapur, conecta a los usuarios con más de 200 destinos en todo el mundo, con 5,000 llegadas y salidas semanales operadas por 80 aerolíneas internacionales. En 2017, el Aeropuerto de Changi logró un hito histórico: Prestar servicios a 60 millones de pasajeros de casi 100 países de todo el mundo.

El AIFA, solo tendrá en el arranque 4 vuelos diarios, sin conexiones a ninguna ciudad de la República. Presta servicio a 3 aerolíneas, mientras el de Hong Kong, a 127 empresas que operan vuelos a 180 destinos en ¡todo el mundo!

En belleza están el Aeropuerto Internacional de Hamad, en Doha, diseñado por el estudio de arquitectura HOK de San Francisco; Aeropuerto de Lyon-Saint Exupéry; el de Menara en Marrakech; el O´Hare de Chicago y el de Beijing Daxing en China, que fue proyectado por la famosa arquitecta Zaha Hadid, su construcción se llevó a cabo en cuatro años.

En ninguna de estas categorías aparecerá el AIFA.

Pero, eso sí, ya invitaron a muchos mexicanos que quizá en sus vidas utilicen un avión, o compren en alguno de los comercios de otros aeropuertos en el mundo.

La cara que da México, con el Aeropuerto de Tizayuca, es de pobreza, mediocridad y falta de visión en el futuro. Así es como buscaremos socios en el mundo para hacer negocios, cuando los invitamos a casa lo primero que ven es la lacerante realidad de nuestro país. Lástima, otra oportunidad que podríamos haber aprovechado (sin recursos públicos) para desarrollarnos, pero pareciera que hay un interés de nuestros gobiernos a mantenernos en la línea de la miseria. Un pueblo miserable, es más fácil de manipular.

