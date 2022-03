AIFA, aeropuerto construido con austeridad

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Errada y llamada Cuarta Transformación vestida de pueblo para inauguración del Felipe Ángeles

Cuando el general Isidoro Pastor, director Operativo del AIFA, dijo en uno de los discursos durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que esta “magna” obra se había hecho, entre otros criterios, con austeridad, no le faltó razón, pues con muchas fallas y deficiencias entró en operación y la más elemental y señalada es que no había agua en los baños, sí esos que la víspera tanto se presumieron con motivos netamente mexicanos como la lucha libre, amén de que el servicio de transporte para los reporteros hacia la flamante terminal aérea, ellos lo tuvieron que pagar.

No así los distinguidos invitados que fueron trasladados en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que hizo tan sólo 15 minutos. En ese grupo iban los consentidos, y no tanto, del presidente Andrés Manuel López Obrador como el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna y su esposa, Diana Barreras; el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara baja, Ignacio Mier Velazco, así como el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; y la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, ésta última, por cierto, no las trae todas consigo y prefiere no hacer referencia ni de lejos del pleito que se trae con el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer; sólo señaló que en su momento dará a conocer su versión de lo ocurrido. ¿Será?

Mucho llamó la atención de que uno de los que estuvieron presentes en dicha inauguración y lo reportó así un conocido diario, fue el ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, en lo que fue su primera aparición pública desde que fue liberado, hace dos años por Estados Unidos.

Diríase que esta errada y llamada Cuarta Transformación se “vistió de pueblo” para la inauguración del AIFA, sin embargo, falló en su promesa de vincularse y hacer todo por lo que llama “el pueblo sabio y bueno”, pues a los curiosos que llegaron a dicha terminal aérea, no se les permitió el paso que porque no traían invitación, no obstante, muy difundido por las “ex benditas redes” que una señora lograra colarse para vender tlayudas al interior del Aeropuerto. No había dónde tomarse un café o alguna otra bebida a esas horas de la mañana, pero sí había ambulantaje de gorras y playeras de Morena y de su líder.

Para pesar del presidente López Obrador, quienes tampoco faltaron fueron los manifestantes como maestros y otros inconformes que, para variar, no obtuvieron respuesta alguna a sus demandas. La crisis de que no hay transporte para el AIFA, siguió presente en lo que fue el primer día de sus limitadas actividades, -apenas 20 operaciones-, caracterizadas por el desorden y la desorganización.

Embajadores, los gobernadores de Hidalgo, Omar Fayad; Estado de México, Alfredo del Mazo; y Querétaro, Mauricio Kuri, así como empresarios, se dieron cita en el cantado evento, pero no dejó de llamar poderosamente la atención que Carlos Slim, calificara de espectacular el AIFA que está aún alejado de ser una “misión cumplida” como lo promocionó ayer López Obrador que vale señalar, supo darle ese toque de cierta vulgaridad a su “magna” obra todo, en nombre del pueblo.

No es extraño en cambio que la senadora Sánchez Cordero haya calificado de “maravillosa, una hermosura” la obra del AIFA y que por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, haya dicho que fue “titánica” y que cuando los adversarios, tanto del inquilino de Palacio Nacional como de ella, utilicen el Aeropuerto Felipe Angeles, lo disfrutarán en silencio. Además, la funcionaria capitalina aseguró que el AIFA era la esencia de esta errada y llamada Cuarta Transformación. Entonces, bien pudiera concluirse que esa esencia está medio pobre, ¿no?

Municiones

*** Y mientras todas las atenciones estaban concentradas en el Felipe Ángeles, en la ciudad de México, trabajadores de NotimexX bloquearon el acceso a la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de CDMX porque sus demandas no han sido escuchadas por parte de quien dirige lo que queda de esa agencia de noticias, Sanjuana Martínez, que al parecer continúa en su puesto gracias a que es cercana de la no primera dama, Beatriz Gutiérrez.

*** Por cierto, uno de los más movidos en el evento de inauguración del AIFA fue el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. Promocionó la barbacoa de su tierra así como el turismo que se supone que recibirá el estado por esta “magna” obra y dijo: “Finalmente fuimos beneficiados con un aeropuerto internacional, no en Hidalgo, no en Tizayuca ni Zapotlán, (como en el pasado se concursó entre el aeropuerto de Texcoco y el de Tizacyuca) pero sí con un aeropuerto internacional a la puerta de nuestro estado y por eso hoy le decimos gracias señor Presidente, porque esto va a contribuir al desarrollo de Hidalgo”, todo eso, aunque Fayad Meneses ya no lo va a ver porque su gestión está a punto de concluir y, ¿qué representación diplomática le irán a dar? La actividad del gobernador hidalguense contrasta con otros que prefirieron guardar bajo perfil en el evento, como por ejemplo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que se vio muy disciplinado todo el tiempo.

*** En conferencia de prensa desde San Luis Potosí, el senador Dante Delgado, coordinador de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano; el también senador Clemente Castañeda, coordinador de la bancada naranja en la Cámara alta, así como Eugenio Govea, coordinador de la comisión operativa estatal, anunciaron la incorporación del Senador Marco Antonio Gama Basarte a la fracción parlamentaria en la Cámara alta. En su mensaje, Dante Delgado reconoció la trayectoria y el trabajo legislativo del senador Gama, por lo que, dijo, fue lo que les motivó a formularle la invitación de incorporarse a la bancada naranja, “en Movimiento Ciudadano estamos trabajando con un ánimo de construir un esfuerzo incluyente en el que el realineamiento de las fuerzas políticas del país, permita consolidar una estrategia de carácter electoral a fin de cimentar el proyecto que ganará la Presidencia de la República en 2024”, señaló.

morcora@gmail.com