En marcha, el AIFA

Desde el portal

Ángel Soriano

Fue puesto en operación el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles como una demostración de que en México contamos con los recursos suficientes para las grandes obras y, aun con los inconvenientes propios de una empresa de tal magnitud, es posible realizarla con voluntad política y decisión.

Será al transcurrir el tiempo cuando se vea si es o no efectiva. La competencia internacional en todos los rubros, la tecnología y los requerimientos de un mercado cada vez más exigente, pondrán a prueba la magna obra que, de acuerdo a la información proporcionada, está proyectada a corto y largo plazo.

Desde luego que ha sido combatida como todos los grandes proyectos y se han destacado las deficiencias del momento, sin embargo, su viabilidad está a prueba. Proyectada para detonar el amplio Valle de México, el AIFA deberá responder a las exigencias de usuarios y prestadores de servicios para lo que se prevé será una gran ciudad aeroportuaria.

Cuando menos se cumplió la promesa: Construir un nuevo aeropuerto alternativo a los dos en operación en el Valle de México que, como se nota diariamente, se encuentran ya saturados y rebasados por la demanda. La nueva obra, complementaria, desde luego que proyectará al país hacia nuevos derroteros con la visión militar que cumplió con el país, en este rubro.

Turbulencias

Murat, predicador juarista

Para responder a la derecha recalcitrante -“la reacción moralmente está derrotada”-, el gobernador Alejandro Murat anunció en Guelatao ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conmemoración del 126 aniversario del Natalicio del presidente Benito Juárez, que hará un recorrido por el país para divulgar la obra del Patricio y responder así a los embates de los adversarios de la IV-T y enemigos de México. La tarea, desde luego, implica tiempo, recursos y amplia infraestructura que seguramente el mandatario echará en marcha, pero para lo cual no podrá dejar para los fines de semana o ratos libres pues su encargo actual requiere de tiempo completo. Seguramente esto lo dejará en claro pero mientras tanto se especula ya en un interino que bien podría recaer en el senador Raúl Bolaños Cacho Cué para hacer realidad las aspiraciones familiares de recobrar el cargo de remotos tiempos…También se especula que la combativa morenista Dolores Padierna, esposa del profesor René Bejarano, volverá por sus fueros en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde fue desplazada del cargo la no menos combativa Sandra Cuevas, que perdió el round ante la poderosa jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Esto lo tendrá que decidir el Congreso local que tiene ya línea para el efecto… Donde también el golpeteo está fuerte es en Nuevo León , con la riña entre el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón y el mandatario Samuel García, ambos de partidos independientes al PRI y PAN que durante décadas mantuvieron su hegemonía en la entidad, pero cuyos mandatarios contemporáneos están lejos de llegar al nivel de don Alfonso Martínez Domínguez que, pese a su formación política, fue un mandatario a la altura de una entidad progresista como NL… El presidente Andrés Manuel López Obrador sin duda transformará Oaxaca: el Camino Real que recorrió Juárez de Guelatao a Oaxaca será restaurado y será un atractivo turístico más. Se encuentra rodeado de inmejorables bellezas naturales inexplotadas y que son, desde tiempos remotos, sitios de recreo de nativos y visitantes. Con una gran visión el tabasqueño transforma la entidad en lo que los oaxaqueños no imaginaron jamás que podría realizarse. Amplio reconocimiento al Presidente López Obrador que conoce como la palma de su mano la compleja y atractiva entidad.

