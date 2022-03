México se pinta de verde

Punto por punto

Augusto Corro

Se anunció que a partir del lunes el color verde del semáforo sanitario se aplicaría en todo México. La noticia es, sin duda, un tranquilizante para millones de mexicanos afectados por el coronavirus. La cifra oficial de casos Covid-19 confirmados fue de 5 cinco millones 633, 928; el número de decesos llegó a 322 mil 072. En términos generales, las autoridades de salubridad consideraron que los contagios van a la baja. La vacuna fue un elemento determinante para controlar y reducir los efectos de la pandemia. Sin embargo, debemos continuar con las medidas preventivas para evitar daños graves en una pandemia que no acaba de desaparecer.

Por ejemplo, las autoridades aún no se deciden a hacer a un lado definitivamente el uso del cubrebocas. Los mensajes han sido tibios. Desde la semana pasada se esperaba el anuncio oficial para olvidarnos de la mascarilla que divide opiniones de la gente, entre aquellos que están hartos de la medida sanitaria y quienes temen contagiarse. Falta pues, la última palabra del gobierno para reforzar la tranquilidad de la ciudadanía, que regresa poco a poco a la normalidad.

En este espacio planteamos que son tiempos de no bajar la guardia; pues no faltan las noticias de diferentes partes del mundo que nos llevan a reflexionar sobre las medidas que no debemos dejar de practicar; ayer nos informamos en DIARIOIMAGEN que se registraron nuevos brotes de contagios por Covid-19 en China. Y, claro, es preocupante la información, pues en la región asiática surgió la pandemia. Como se ve, la amenaza del coronavirus ahí sigue, en espera de más contagios.

¿De continuar el uso del cubrebocas? Suponemos que sí. Mientras la pandemia no sea erradicada totalmente, todos estamos expuestos a infectarnos. Además, la situación se complica porque en México son millones de habitantes que padecen enfermedades crónicas, como la diabetes, la presión arterial alta, la obesidad, etc., que son campo propicio para el desarrollo del coronavirus. Para todos estos casos, lo más aconsejable es no bajar la guardia.

Es importante recordar que el uso de la mascarilla es necesario en lugares cerrados con poca o nula ventilación. En cambio, sí se podría prescindir del cubrebocas en espacios grandes, etc., con la aplicación del criterio personal. Las demás medidas preventivas, como lavarse las manos y guardar la sana distancia, debemos tenerlas presentes. En fin, aquellos que no se han vacunado, aún es tiempo de que lo hagan; sobre las personas que se encuentran con enfermedades crónicas, tomen sus medidas preventivas necesarias.

¿Usted qué opina amable lector?

¿Y Silvano Aureoles, cuándo?

Se le vino el mundo encima en cuanto Silvano Aureoles dejó el cargo de gobernador de Michoacán. El perredista la semana pasada tuvo una buena noticia, los diputados rechazaron que se le enjuicie políticamente. No obstante, las autoridades tendrán que investigar al ex mandatario, “porque no se encontró el destino del crédito contratado por su administración por un monto de cuatro mil millones de pesos”. También le imputan al ex titular del Ejecutivo michoacano presuntas negociaciones con grupos delictivos, en base a declaraciones realizadas por el sacerdote Gregorio López Gerónimo, mejor conocido como “padre Goyo”.

El estado de Michoacán siempre representó un reto para las autoridades de los diferentes partidos que lo han gobernado, que en los recientes sexenios estuvieron marcados por la izquierda, la perredista, cuyos representantes mareados por el poder, no pudieron ofrecer seguridad y paz a los michoacanos. Desde 2006, el presidente Felipe Calderón declaró la guerra contra la delincuencia organizada, sin estrategia alguna, y con una nula idea de los resultados, que fueron negativos en todos los aspectos.

En el citado sexenio, la intranquilidad envolvió a los michoacanos debido a las pugnas de los cárteles de la droga que aún no terminan. A esa entidad llegó como gobernador Silvano Aureoles, del PRD, que como sus antecesores en el gobierno no logró pacificar la entidad. Ya tendrá la oportunidad de explicarle al juez las razones de sus errores como mandatario.

¿Usted qué opina amable lector?

aco2742@hotmail.com