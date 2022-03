En Cancún, la tarifa del agua aumentó 88% en sólo dos años

José Luis Montañez

Grave afectación a los bolsillos de familias quintanarroenses

De acuerdo con un estudio realizado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Cancún es la ciudad que reporta el incremento más alto en la tarifa de agua por consumo doméstico actualmente, pero es una tendencia que se ha mantenido así en los últimos 12 años, viniendo a representar una gran afectación a los bolsillos de las familias de Quintana Roo.

El informe de la Situación del Subsector de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento 2021, publicado por la Conagua, indica que la tarifa creció 88 por ciento entre 2019 y 2020, un porcentaje realmente alarmante, pues con ello, la ciudad se coloca como la que ha tenido el crecimiento más alto en México, incluso por encima de Veracruz, que tuvo un repunte de 21.4 por ciento en sus costos; mientras que La Paz, reportó 21.1 por ciento; Delicias, 18.8 por ciento; y Oaxaca, 15 por ciento, en el mismo periodo de tiempo.

No obstante, el alza en el precio por el consumo de agua no es un tema nuevo, ya que de acuerdo con los estudios de la dependencia, la tarifa ha mantenido una tendencia al alza en los últimos 12 años, es decir, que en 2008, el aumento del costo fue de 5.8 por ciento y ha ido avanzando gradualmente, hasta que en 2020, se mostró una variación de 88.3 por ciento, una de las más graves hasta ahora.

No obstante, el comportamiento de las cuotas para el cobro del servicio de agua potable es variable en diferentes puntos del país, y es que en cuatro ciudades no hubo incrementos en relación a los costos vigentes en 201, por ejemplo, en Tepic se registró una disminución de 21 por ciento en el cobro del servicio, según el informe publicado por Conagua.

Asimismo, en el documento se puede leer que “en 13 ciudades sí hubo incrementos en las tarifas para el cobro del servicio, aunque estos fueron inferiores a la inflación promedio registrada en 2020 que fue de 3.15 por ciento. Mientras que en 22 ciudades los incrementos fueron superiores a la inflación antes señalada; resaltan los registrados en Cancún, que fue de 88 por ciento y en La Paz y Veracruz, ciudades en donde el incremento fue de 21 por ciento”.

Siendo Cancún también la ciudad de todo el país en donde más aumentaron los importes de alcantarillado y saneamiento. En el primer sentido, el incremento fue de 18 por ciento; y en el segundo, de 43 por ciento, ambos por encima de la media nacional.

Un escenario similar se presentó en los costos del sector comercial e industrial, el primero aumentó en 151 por ciento y el segundo en 180 por ciento. “Al combinar el análisis de los tres tipos de tarifa, destacan Cancún, León y Hermosillo con las más altas, en tanto que Tula de Allende, Cuernavaca y Mérida registran las más bajas”, detalló el informe.

En este contexto, la comisión refiere que “es de mucha importancia que la tarifa definida para el cobro de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento refleje los costos de extracción, conducción, tratamiento y distribución; asimismo, deberá contemplar los gastos de mantenimiento, administración y cobranza en que incurran los prestadores del servicio”.

Y piden que haya una conciencia por parte de la ciudadanía a cubrir el costo del consumo del agua “para que se brinde un servicio de calidad a los usuarios es necesario abatir el rezago de sus importes; además, los ajustes que se hagan en las estructuras tarifarias deberán ir acompañados de un programa de concientización y educación, que fomente la voluntad de pago de los usuarios” escriben en el estudio.

Finalmente, destacaron que un sistema tarifario eficiente también puede servir como “un regulador del consumo del agua si sus incrementos diferenciales son grandes, es decir, un mayor precio por litro en rangos de consumo altos; de esta manera la población adquirirá una cultura del consumo racional del agua, cuidando el medio ambiente y preservando el recurso”, concluyeron.

Cozumel sufriría desabasto en 2030

Por otro lado, el ensayo Integrated Water Resource Management in the island aquifer of Cozumel, elaborado por la Uqroo advierte que para 2030 en Cozumel habrá una población de 126 mil 344 habitantes, lo que va a representar un repunte en el consumo de agua potable y si no se atiende la demanda de forma optima se podría, incluso, presentar un desabasto.

Germán Yáñez Mendoza, espeleólogo a nivel internacional radicado en Cozumel, destacó que es muy importante cuidar los depósitos de agua dulce que hay bajo la superficie, que cabe mencionar, son muy limitados pues se alimentan del agua de lluvia, asimismo, proteger su calidad, pues de lo contrario existe una amenaza a su disponibilidad en un futuro próximo. “El Manejo Integrado de los Recursos Hídricos (MIRH) es de vital importancia para ambientes insulares donde el volumen del acuífero es limitado”, destacó.

Por su parte, el ensayo elaborado por Gerardo Hernández-Flores, Adrián Cervantes Martínez y Martha Angélica Gutiérrez-Aguirre, especialistas de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo), refiere que en Cozumel, la tasa de crecimiento poblacional promedio durante el periodo 2000-2015 fue de 2.46%, es decir, que de continuar así, podría no haber un abasto suficiente de agua de consumo humano para toda la población.

“Pese a que la legislación estatal establece bases para la administración y prestación de servicios de alcantarillado y de agua potable, así como para hacer frente a posibles efectos del cambio climático, la realidad es que en Cozumel hay limitaciones por la falta de información y de análisis de variables hidrometeorológicos y de medidas concretas de adaptación”, señalaron en el documento.

A lo anterior, Yánez Mendoza agregó: “En este momento la cantidad de agua que se consumía hace años ya no es igual a la que se reemplaza, quizás por los efectos del cambio climático. Ningún gobernador del estado o un presidente municipal ha tomado en cuenta que la conservación del agua está ligada al buen estado del sistema de drenaje. Sistema que en Cozumel tiene por lo menos 40 años operando y que ya es necesario que se le dé atención y es que un drenaje en buen estado minimiza de manera muy significativa la contaminación de los mantos freáticos de la ínsula”.

Finalmente, reiteran el llamado a las autoridades estatales y municipales a prevenir una crisis por el abasto de agua para consumo humano, pues de acuerdo con sus cálculos, estamos a menos de 10 años de que la situación sea irreversible.

Mayor contaminación del agua en post pandemia

Para especialistas, activistas y ambientalistas, el tema del agua en Quintana Roo debe ser tratado urgentemente, pues afirman que con el descenso de la contingencia sanitaria y el aumento de la movilidad de la población, también han crecido las descargas de aguas residuales en la zona norte del estado.

El presidente de la organización Centinelas del Agua, Alejando López, advierte que “a pesar de los esfuerzos en la introducción de redes y la conexión de casas al drenaje, el crecimiento acelerado de la mancha urbana sigue siendo amenazante para la contaminación del manto freático. Se vio un incremento de nutrientes que puede ir relacionado con ciertas cargas de aguas residuales y aunque se avanza en la conexión de los hogares al drenaje, se está quedando corta ante el ritmo en que los desarrollos crecen” dijo. Por lo que insta a que se haga un desarrollo de la urbe responsable y cuidando el manejo de las aguas residuales.

Por su parte, Gonzalo Merediz Alonso, director ejecutivo de Amigos de Sian Ka´an, calificó de vital importancia de cuidar todos los cuerpos de agua que hay en el estado, porque están interconectados y la contaminación les llega a todos. “Son balances muy delicados los que se deben atender, tanto en la costa, como en los cenotes y tener cuidado también en espacios de absorción, porque muchos contaminantes llegan fácilmente”, sostuvo.

Afirma que en Quintana Roo “la mayoría da por hecho que hay mucha agua, pero la realidad es que hay comunidades muy apartadas que tienen que acarrear agua desde los cenotes y si bien ese privilegio no es el mismo en todo el país, se ha descuidado, se ensucia y afecta la salud del arrecife, Hay que mencionar que millones de personas vienen cada año a visitar el arrecife, por lo que es importante mantenerlo sano, por lo ambiental y lo económico”.

Finalmente, insistió en que “todo llega al mar, al acuífero, a los cenotes, al arrecife y por lo tanto se debe ser más estrictos en el trato al agua, incluso hace falta una mayor inversión a su tratamiento, con drenajes pluviales, porque poco a poco se están generando afectaciones para todos, que a futuro podrían ser irreversibles”, advirtió.

Los Amigos de Sian Ka ‘an informaron que se encuentran trabajando de forma integral, buscando sistemas para captar y tratar el agua en casas de comunidades mayas “hace unos días se presentó una guía para que conozcan en un solo documento las diferentes opciones que existen para el tratamiento de aguas residuales, con una visión de costo para cada proyecto. Queremos que se busque la manera de hacer presupuestos, adecuados y económicos, tenemos que hacer un esfuerzo más grande para no contaminar el agua y devolverla limpia a la naturaleza”, concluyó.

Hay que mencionar que también, recientemente se celebró el Aqua Forum 2022 en Cancún, donde se realizó un llamado a generar conciencia acerca del tratamiento de aguas tanto de consumo humano, como recreativas y residuales.

En su momento, Juan Ramón Gordillo, director comercial de Spin Grupo, uno de los organizadores, explicó que se debe cuidar el medio ambiente al exponer que recientemente el gobierno de la República modificó la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece medir la toxicidad del agua y abarca a todas las aguas que se tiran en los mantos freáticos, los ríos, los lagos. “Lo que se busca es culturizar a la gente para que podamos tener más cultura del tratamiento de agua, la educación es primordial en todo México y en todo el mundo, recuerden que nuestro líquido principal para la vida es el agua. Todas estas normas que se están poniendo para poder controlar, eso hace que no contaminemos tanto nuestro medioambiente y nuestra agua”, puntualizó.

