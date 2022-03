¡Vive Latino! ¡Sigue viviendo! que ni la pandemia ni la guerra te detengan

Porque la música sana el alma

Más de 160 mil personas celebraron al arte en el Foro Sol, en este festival musical que ha traspasado fronteras con 21 ediciones

Arturo Arellano

Fotos: Lulu Urdapilleta, Liliana Estrada, César Vicuña y José Jorge Carreón/Ocesa

Días previos a la celebración del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino en su edición 2022, me preguntaba ¿Cuál es la necesidad de los seres humanos para congregarse a cantar y bailar? Ya sea en una fiesta familiar, en un carnaval, en un concierto o simplemente en la soledad de una habitación al ritmo de tus sonidos favoritos. ¿Por qué desde la prehistoria nos vimos en la necesidad de estar alrededor del fulgor de un fuego vivo, emitiendo sonidos con la boca o inventando instrumentos musicales?

La respuesta puede ser diferente para cada cultura, incluso, puede que haya una respuesta distinta para cada persona, pero lo que es un hecho es que la música y las artes en general nos dan humanidad, nos vuelven sensibles, y compartirlo con otros, nos permite construir una sociedad con cimientos basados en el amor y en la belleza de lo que el hombre es capaz de crear con sus propias manos, ya sea una pintura, una escultura o una pieza musical; como las que fueron entonadas por más de 160 mil personas durante dos días consecutivas en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde la gente pudo vibrar en una misma frecuencia y demostrar que los latinos seguimos vivos y seguiremos viviendo, resistiendo, aún saliendo de una pandemia y permaneciendo en una guerra latente.

Y quizá pensaste “Pero si la guerra es entre Rusia y Ucrania ¿Cómo puede eso afectarnos del otro lado del charco?”; pronta respuesta, las repercusiones políticas y económicas de ese conflicto bélico nos van a alcanzar o ya nos alcanzaron a nivel inflacionario. Pero en este punto quiero aclarar que no es a la guerra que me refería, sino a la guerra que Latinoamérica viene arrastrando desde hace décadas, con el narcotráfico, la violencia de género, la represión a los medios de comunicación y otras turbulencias que no han dejado de golpear a nuestro territorio a lo largo de la historia y que hoy nos siguen costando miles de muertos y sobre todo en México, donde la avanzada de la delincuencia organizada y las cifras de feminicidios, asesinatos de periodistas y otros son alarmantes.

No obstante, nuestra humanidad nos vuelve resilientes y parte de esa resiliencia radica en nuestra capacidad de crear por encima de los que solo quieren destruir, son precisamente todos los creadores, los hechos a imagen y semejanza de Dios, que se pueden decir CREADORES, los que hacen un contrapeso en la sociedad y mantienen avante nuestra fe.

SANTA FE KLAN DEBUTA EN GRANDE

Pues muchos de esos creadores se dieron cita en el Festival Vive Latino en una edición histórica, en la que desde muy temprana hora del día uno ya se respiraba la emoción en los alrededores del Metro Velódromo, y hasta Ciudad Deportiva, donde miles de jóvenes ansiosos, caminaban para acceder a este que ya no solo es un encuentro artístico, sino una experiencia multisensorial completa.

Se dispusieron alrededor de cuatro escenarios por donde desfilaron grandes exponentes como Camilo Séptimo, Los Auténticos Decadentes, Limp Bizkit, La Maldita Vecindad, Vetusta Morla, La Gusana Ciega, Santa Fe Klan, Patrick Miller entre otros.

Uno de los debutantes y que lo hizo en grande fue Santa Fe Klan, quien al ritmo de cumbia, hip-hop y rap conquistó los corazones de miles en el escenario principal del festival, hasta donde llegó para interpretar temas como “Debo entender” o “Grandes Ligas”, pero no fue si no hasta la llegada de Gera Mx, que se vivió el momento cubre de su presentación, pues juntos cantaron varios temas de su reciente álbum “Socios”.

Cabe mencionar que antes del show, Santa Fe Klan se dio un tiempo para convivir con sus fans en una firma de autógrafos, donde la gran mayoría llegaron con gorras, camisetas y posters del cantante, mientras que otros más pidieron una firma en el brazo o la espalda, a fin de tatuarse posteriormente la rubrica del nacido en el Barrio de Santa Fe, en Guanajuato.

VETUSTA MORLA CONDENA ASESINATOS DE PERIODISTAS

Otros que tuvieron una presentación bastante memorable en el festival, fueron los originarios de España, Vetusta Morla, quienes llevan en el nombre la serenidad, conciencia y sabiduría de la enorme tortuga de “La Historia Sin fin” y en la que basan su misión musical.

Ellos tuvieron su presentación en el escenario Escena Indio, y fue antes de la canción “Palabra es lo único que tengo” cuando su vocalista, se refirió a la censura en diversos niveles, desde quienes hacen comedia hasta los periodistas, que en ese caso incluso, han sido asesinados. .

“No sé cómo están de censura, creo aquí es más al periodismo, está canción es para recordar que palabra es lo único que tenemos”, dijo Pucho líder de la banda, lo que es un reflejo de que los asesinatos contra comunicadores en México han tenido eco en el mundo entero, pues apenas en lo que llevamos del 2022 ya han sido abatidos ocho.

Asimismo, Vetusta interpretó temas como “Copenhague” y “La vieja escuela”, para luego agradecer a todos por estar de regreso luego de dos años de confinamiento intermitente y restricciones que impidieron la realización de conciertos masivos. Finalmente cantaron “23 de junio”, “Finisterre” y “Sálvese quien pueda”.

LOS VETERANOS DE LA ANTIGUERRA MUSICAL

En el escenario principal de este festival hicieron lo suyo dos representantes de la antiguerra musical, que quizá no lo dicen abiertamente, pero que siempre han hecho música a favor de la paz y el divertimento, por un lado, La Maldita Vecindad de México y por el otro Los Auténticos Decadentes de Argentina, quienes cada uno por su parte pusieron a bailar a los miles de amantes del rock, el ska y la murga que se dieron cita en el festival.

Los Auténticos Decadentes, llegaron al Vive Latino para celebrar 35 años de historia musical, interpretando temas como “Somos”, “Como me voy a olvidar”, “Pendeviejo”, “Los Piratas” y muchos otros con los que la fiesta se apoderó de las miles de almas en el recinto, asimismo, invitaron a la gente a disfrutar de la vida y jamás dejar de bailar.

Cantaron también “Besándote”, “Un osito de peluche de Taiwan” y su mas reciente sencillo “Oro” que es un homenaje a Bronco y en cuya versión de estudio se hicieron acompañar de Lupe Esparza y la Tokyo Ska Paradise Orchestra. Cerraron su presentación con “Skabio”, “Gente que no” y “Loco”.

En el caso de La Maldita, dedicaron su espectáculo a su recientemente fallecido compañero Sax, quien perdió la batalla contra el Covid-19 y que contaron con la participación de invitados especiales como la saxofonista María Elena Ríos Ortiz.

“Este año se cumplen 35 años de Maldita Vecindad y también como hay ciclos que celebramos, hay ciclos que duelen en el profundo silencio, esta noche queremos honrar a nuestro hermano que hace un año trascendió y se fue hacia el cielo y con todo nuestro amor le agradecemos todo el cariño y la música que tocamos juntos. Muchas gracias Lalo”, expresó Roco Pachucote, para luego interpretar temas como “Solín”, “Quinto Patio Ska”, “Lo pasado, pasado”, “Los agachados” y por supuesto “Pachuco” que sin duda es de los temas que se llevan el festival por la emoción y energía que se derrochó cuando se escuchó en el escenario.

“La música es algo que necesitamos festejar después de tanto tiempo, una vez más estamos aquí todos juntos, después de tanta enfermedad, uniendo nuestros corazones vamos a celebrar a nuestros ancestros para sacar toda la negatividad” añadió Roco y prosiguieron a cantar “Chacahua” junto a María Elena Ríos Ortiz y “Pata de perro” con la Sonora Santanera, para cerrar con “Kumbala”.

DÍA 2 ENTRE PESCETTI, SIDDHARTHA, LOS CADILLACS Y LA MS

Para el día dos las emociones no fueron a menos, pues como ya es característico del Vive Latino, se ofrecen actividades y música par todo tipo de gustos, y en este caso los niños pudieron disfrutar por primera vez de la presentación de Luis Pescetti, uno de los exponentes más importante de la música pedagógica de la actualidad.

El señor Pescetti que además es un prolífico escritor, se presentó para cantar temas como “Los Changos” y “El Vampiro negro”, este ultimo con el que puso a cantar a todos a ritmo de “Scooby Doo, bidu bidu bidu”, asimismo, deleitó a todos con “Yo ya comí una patita de pollo”, “Si yo tengo muchas ganas” y otras que divirtieron a chicos y grandes, gracias a la capacidad del cantante para hacerlos parte del espectáculo con dinámicas, y pasos de baile.

Previamente Dread Mar I había hecho lo suyo en el escenario principal, a donde llevo lo mas destacado de su repertorio con temas como “Sálvame”, “Árbol sin hojas”, “Buscar en Jah”, “Mi amor” y por supuesto “Tu sin mi”, para dejar el escenario calientito para la llegada de Siddhartha, artista que ha ganado una gran popularidad en los últimos años y quien llegó para robarse la noche con canciones como “Loco”, “Paraíso Lunar”, “Tarde” y “Algún día”, así como su éxito “Bacalar”, temas que le permitieron celebrar que hace 10 años se había presentado en el mismo escenario pero parta abrir el show. Cabe mencionar que para su tema “00:00” invitó al Mariachi Águila al escenario, causando la emoción de todos los presentes.

Más tarde Los Fabulosos Cadillacs, se presentaron en el escenario principal del Vive Latino, con un repertorio que interpretaron de manera continúa, conformado por temas como “Genio”, “Estoy harto”, “El león”, “Sacó azul”, “Paquito” y “Matador”, suficientes para volver locos todos los presentes. “Buenas noches familias y amigos qué honor estar de vuelta con ustedes. Gracias por invitarnos, gracias por este momento. Estamos listos para desatar el torbellino”, dijo Vicentico y posteriormente, cantaron “Mal bicho”, “Vasos vacíos” y “Matador” para despedirse de la gente.

Banda MS debutó en el Vive Latino, que concluyó pasada la 1 de la madrugada del lunes 21 de marzo, con un total de 160 mil asistentes en los dos días de su edición 2022 y no queda más que decir, GRACIAS A LA VIDA Y A DIOS POR EL ARTE, gracias por la música, gracias por los talentos del hombre y porque a pesar de la turbulencia, el latino vive y seguirá viviendo aunque deje de existir en este plano, seguirá presente a través de sus muestras artísticas, la música y los recuerdos, así se Vive Latino, así se vive.

C TANGANA LA GRAN SORPRESA

C Tangana por su parte fue la gran sorpresa de este festival, pues todo mundo en redes sociales, hablo de su gran presentación, con la que trajo todo el espíritu de su disco “El Madrileño” al festival.

El cantante recreó una tertulia flamenca en el escenario donde hubo bachata, reggaetón y una fusión de géneros que, con las voces flamencas, cautivaron a propios y extraños, es decir, que no solo sus fans se vieron complacidos, sino aquellos que lo conocían por ves primera en este recinto.

Uno de los primeros temas fue “Cambia!”, que entonó junto a Ariel Favela como invitado especial y cuya versión de estudio está incluida su disco más reciente. Asimismo cantó “Comerte entera” y” Ateo”, para luego comentar “Brindo por esta gente que, estamos lejos de casa y mira cómo nos están recibiendo” y seguir con un repertorio de primer nivel.

Por otro lado La Banda MS hizo lo suyo en el escenario Claro Música hasta donde los seguidores de la agrupación liderada por Sergio Lizarraga, acudieron para disfrutar de temas como “Háblame de ti”, “Mi mayor anhelo”, “el sinaloense”, “Piénsalo”, “El color de tus ojos” y “La maldición”. Luego de la gran ola de éxitos se despidieron no sin antes agradecer a la gente “Muchas gracias a ustedes, familia. Gracias por recibir a la Banda MS, qué Dios los bendiga siempre, Vive Latino”.

