Aun con semáforo verde se deben continuar con medidas sanitarias

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Niños con Síndrome de Down corren riesgo de padecer desnutrición

Con la implementación del semáforo de riesgo epidemiológico en color verde para todo el país a partir de este lunes 21 de marzo, el IMSS llamó a la población a continuar con las medidas sanitarias que se han implementado en los dos últimos años a causa de la pandemia por Covid-19: sana distancia, uso de cubrebocas, higiene frecuente de manos, no saludar de beso, de mano o abrazo, mantener ventilación en lugares cerrados. El Seguro Social recuerda que es importante mantener la protección y cuidado de los adultos mayores, llevar a cabo el aislamiento social voluntario, seguir las recomendaciones de sana distancia y medidas de prevención si se visita a personas adultas mayores. Es indispensable seguir con los mecanismos de protección sanitaria debido a que continúa la presencia de la Covid-19, pues en caso de relajar las medidas se corre el riesgo de reactivar los contagios. El retorno a semáforo verde no implica que la enfermedad de Covid-19 se erradicó, ya las pandemias pueden permanecer por largos periodos, aunque con un grado menor de contagios. Para prevenir contagios de Covid-19 u otras enfermedades infecciosas, el Seguro Social recomienda tener un adecuado estado de salud que permitirá reducir la gravedad de las complicaciones en personas que lleguen a infectarse. Es importante tener una sana alimentación, realizar actividad física frecuente, estar en su peso recomendable para su edad, talla y sexo, y si se vive con un padecimiento crónico-degenerativo, se debe mantener en control del mismo. En el caso de personas con obesidad es recomendable que participen de manera consciente y gradual en mejorar su estilo de vida y alimentación, la cual debe incluir alimentos de los tres grupos de manera equilibrada: grasas, carbohidratos y proteínas. Además tomar agua simple, al menos ocho vasos diarios. La práctica de actividad física se debe realizar al menos cinco días a la semana por más de 30 minutos, trabajar en mejorar la salud mental y dormir entre siete y ocho horas diarias. El Instituto recordó a los derechohabientes la importancia de acudir a su Unidad de Medicina Familiar para un Chequeo PrevenIMSS e inscribirse a NutriIMSS y a las estrategias educativas; hay una para cada grupo de edad y sexo.

La alimentación adecuada y el cuidado de la nutrición de niños con Síndrome de Down es indispensable en los dos primeros años de vida, ya que, debido a los problemas de salud que padecen, consumen productos de baja calidad nutricional y en menor cantidad de lo requerido, afirmó la especialista del Instituto Nacional de Pediatría, Tania Vargas Robledo. En el Día Mundial del Síndrome de Down este 21 de marzo, precisó que 6 de cada 10 pacientes que acuden a la clínica están en riesgo de padecer desnutrición, que puede iniciar en la lactancia. “Las madres se desesperan porque sus hijos no succionan adecuadamente o se cansan, lloran, se quedan con hambre y entonces las mamás optan por darles fórmula”. Durante el periodo de alimentación complementaria, algunos de ellos presentan problemas neurosensoriales y rechazan los alimentos, sobre todo cuando detectan cambios de texturas de la papilla a alimentos sólidos. Posteriormente, tienen mayor riesgo de sobrepeso por inadecuados hábitos alimenticios, sedentarismo, hipotiroidismo y altos niveles de la hormona de la saciedad llamada leptina, que ocasiona que siempre tengan hambre. Las consecuencias de la alimentación inadecuada son la falta de concentración y de aprendizaje; problemas osteomusculares y cardiovasculares; desregulación hormonal, alteraciones en la piel, depresión, dislipidemia o concentración elevada de lípidos, lo que incluye colesterol y/o triglicérido; hígado graso, depresión y pubertad acelerada. Es importante que la familia reciba orientación para mejorar los hábitos de alimentación, además de establecer horarios, porciones y límites. El Síndrome de Down es una alteración cromosómica que se caracteriza por la presencia de 47 cromosomas, en vez de los 46 usuales. En la mayoría de los casos existe una copia extra del cromosoma 21, por lo que se conoce como trisomía 21. El SD o Trisomía 21 ocurre aproximadamente en uno de cada 691 nacimientos. El riesgo aumenta en las mujeres que se embarazan después de los 35 años; y es una de las causas más comunes de discapacidad intelectual en diferentes grados. La Secretaría de Salud cuenta con tecnología, insumos y especialistas entrenados para el tratamiento de personas con Síndrome de Down, en unidades como el Instituto Nacional de Pediatría, los hospitales Juárez de México, General de México, General Dr. Manuel Gea González e Infantil de México Federico Gómez.

