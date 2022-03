Amanda Miguel y Ana Victoria Verdaguer confirman “Siempre Te Amaré – Tour 2022”

Retoman gira que dejó pendiente el inmortal cantautor de “La Ladrona”

Diego Verdaguer no estará ausente, su obra y su espíritu siguen vivos en la voz y en el alma de las dos mujeres que más amó y que hoy, con la fuerza que les infunde lo mucho que sembró en ellas el cantautor, honrarán su memoria como a él le hubiese gustado: cantando a todo pulmón, con el corazón y con la sangre que los une

“Con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa, por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira y también me dedicaré con el alma a cantar en todos los escenarios que visitaremos, entregando lo mejor de mí y de mi corazón como siempre me enseñaste. Gracias por haberme regalado tu compañía, tu inspiración, producciones impecables y tan hermoso repertorio. #Siempre Te Amaré y te admiraré… No tendría mejor invitada en esta gira que nuestra inspiración: Nuestra hija Ana Victoria, el ser más hermoso que me regaló mi cielo… por eso le he pedido me acompañe”: Amanda Miguel.

“Después de todo lo vivido, tengo la certeza de que seguir adelante sería lo que por siempre mi padre hubiese querido para mi madre y para mí. Así que seguiremos, con mucha tristeza, sí, absoluta, pero sólo así podremos atravesar el dolor que nos causa tu ausencia. Compartir con nuestro hermoso público en tantas ciudades, será para nosotras un compromiso al que no sólo debemos responder, sino que también nos ayudará a sanar; todo en honor a su voz, a sus canciones y a todo lo que fue y seguirá siendo en nuestras vidas. ¡Gracias, gracias, gracias por tanto Papá! #siempreteamarelagira #siempreteamarethetour”: Ana Victoria Verdaguer.

Por su profesionalismo y por la seriedad con la que siempre se han conducido como artistas, Amanda Miguel y Ana Victoria cumplirán con el público retomando la gira por Estados Unidos que se había anunciado desde el año pasado. Diego Verdaguer no estará ausente, su obra y su espíritu siguen vivos en la voz y en el alma de las dos mujeres que más amó y que hoy, con la fuerza que les infunde lo mucho que sembró en ellas el cantautor, honrarán su memoria como a él le hubiese gustado: cantando a todo pulmón, con el corazón y con la sangre que los une, con la esencia que las impregnó y es permanente.

“Siempre Te Amaré – Tour 2022” arrancará el 5 de agosto en California y se extenderá durante los siguientes meses. Durante dichos conciertos madre e hija ofrecerán lo mejor de su repertorio, además de un set donde entonarán los mayores éxitos de su querido esposo y padre; será un recuento de historias, música, nostalgia, añoranza y, sobre todo, de un cariño perpetuo, imborrable.

Por supuesto que el público podrá escuchar “Simplemente amor”, “Mi buen corazón”, “Hagamos un trato”, “Él me mintió”, ”Así no te amará jamás”, “Como un títere”, “El gato y yo”, “No me vas a olvidar”, “Ámame una vez más”, “A mi amiga” y “Castillos”, pero también, en algún momento “La Ladrona”, “Yo no lloro por llorar”, Pídeme” o “Volveré”, grandes temas que esta dupla de damas bordarán con su estilo propio a través de un show lleno de éxitos y con el compromiso absoluto de dar lo mejor de sí mismas, como artistas, como familia, como mujeres fuertes en el escenario, pero sensibles ante la pérdida.

Ellas son queridas como personas y admiradas como cantautoras, ambas poseen carreras sólidas y ambas se han convertido en figuras entrañables para muchos hogares en todo el continente, gracias a la manera tan abierta y limpia con la que siempre se han manejado personal y profesionalmente. Acompañarlas en esta nueva etapa del camino, será una forma de estrechar su corazón y reconocer todo lo que la Familia Verdaguer-Miguel ha sabido sembrar durante décadas en los escenarios.

“Siempre Te Amaré – Tour 2022” es, en pocas palabras, un reconocimiento al verdadero amor, a aquel que trasciende y se mantiene vivo, es compartir el alma a través de canciones que nunca morirán.