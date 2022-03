Diego de Erice regresa a las telenovelas con “La Herencia”

Este 28 de marzo en horario estelar

Es la primera vez que interpreta un antagónico

Arturo Arellano

“La Herencia”, un legado de amor o simplemente “La Herencia”, una telenovela producida por Juan Osorio y Roy Rojas, para TelevisaUnivision que verá su estreno el próximo lunes 28 de marzo por “las estrellas”.

En esta producción Diego de Erice regresa a las telenovelas encarnando a Cornelio Pérez, el caballerango de la familia del monte, quien crece junto a Pedro, uno de los hermanos Del Monte (Daniel Elbittar), quien lo traiciona y por ello se convertirá en uno de los villanos de esta historia, sin embargo, también habrá gente que lo ame.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el actor nos platicó. “Estoy muy emocionado, es mi regreso a las telenovelas después de dos años conduciendo y probando cosas nuevas, retándome a hacer cosas diferentes, diversificar mi carrera. Pero ya era hora de regresar y hacerlo bien, de la mano de Juan Osorio, con un estreno simultáneo en Estados Unidos y México, gracias a la fusión que ahora tiene Televisa y Univision”.

Asimismo, celebra que este regreso sea con un antagónico, “es el primero que hago y fue una sorpresa bonita después de estar conduciendo en eventos muy importantes como El Grito de iIndependencia en el Zócalo, el Desfile de Día de Muertos y Los Premios Lo Nuestro; pero a final de cuentas no dejo de ser actor y tenía ganas de volver”.

De “Cornelio Pérez” dijo “es un personaje muy rico, no es de los villanos que sale y hace maldades luego, luego, sin razón aparente. Es uno que entiendes de dónde viene, porque te das cuenta en qué momento empieza cruzar la línea entre lo que esta bien y lo ilegal. Siempre hacer algo nuevo me encanta, vengo de hacer mucha comedia en series y telenovelas, pero que me confíen un antagónico lo valoro mucho, me puse la camiseta de no juzgar lo que hace o deja de hacer el personaje y el reto real es que me logren ver como antagonista”.

Incluso, afirma que tuvo que cambiar su look “llevaba un par de años con la barba y cabello un poco más largo, pero ahora me veo diferente, es sacarme por completo de cómo me tenía la gente en la mente y dar una cara diferente”.

También reconoció que encontró identificación solo en una característica de su personaje “En este caso sería en el gran amor que tiene por su familia, también lo tengo, soy de esos en que estaría dispuesto a todo por proteger a los míos, pero hay una línea muy delgada entre ambos y es que este personaje se desdibuja muy rápido, yo soy mas analítico y crítico, él no, tiene un temperamento y falta de valores que lo hacen navegar como pirata, con una línea entre lo ético y moral muy borrada. Siento que estoy actuando desde otro lugar, porque normalmente le cedo mucho de Diego a mis personajes, pero en este caso no”.

Al haber tantas ofertas de entretenimiento en diferentes plataformas refiere, “siento que finalmente entendimos todos, que la televisión tiene un género, un nicho, un público, y las plataformas digitales lo tienen también y no están peleadas unas con otras, son productos diferentes para públicos diversos. Yo les recomiendo ‘La herencia’ para que se den la oportunidad de ver un México muy bonito, paisajes maravillosos, las haciendas y además una historia que te va a atrapar. Creo que toda la gente que tuvo que migrar a otros lugares para buscar una vida mejor, va a reconectar en esta telenovela con sus raíces, con el país, con la cocina, con todas nuestras tradiciones, es algo que cuida Juan Osorio en sus novelas y aquí se hace maravilloso”.

Concluyó que “estamos rescatando el género de la telenovela, se dejaron de hacer este tipo de contenidos para dar paso a teleseries y híbridos, pero nosotros regresamos a las raíces”.

“La Herencia” se estrena este lunes 28 de marzo por “las estrellas” y univision a las 20:00 horas.

El tema musical de La Herencia, un legado de amor, es “La Malagueña”, interpretado por Ángela Aguilar. “La herencia”, un legado de amor, producción de Juan Osorio y Roy Rojas, inicia este lunes 28 de marzo a las 20:30 horas, por las estrellas.