La SCJN ordena liberar a hija de la cuñada del fiscal Gertz Manero

Voto unánime de ministros

Otorga amparo liso y llano a Laura Morán, de 95 años, acusada de la muerte de Federico Gertz

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad conceder amparo liso y llano a Laura Morán Servín, acusada de la muerte de Federico, hermano del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Con esta resolución, el máximo tribunal del país otorga libertad inmediata a Alejandra Cuevas Morán y se cancela la orden de aprehensión contra su madre, Laura Morán de 95 años, quienes estaban acusadas por Alejandro Gertz de “homicidio por omisión”.

El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, destacó, en su participación, que la SCJN atrajera este caso, pues reiteró que se redujeron tiempos en gran medida en comparación de lo que hubiera seguido en tribunales.

Mientras tanto, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá pidió a sus compañeros del Pleno, reconocer que Laura Morán sufrió una afectación “injustificada” por parte de los órganos del Estado respecto a su derecho de libertad personal.

“En virtud de lo anterior, solicito que reconociéramos su carácter de víctima de violación de derechos humanos, a efecto de que le sea posible acceder a los mecanismos de reparación integral que establece la Ley General de Víctimas”, subrayó.

Durante la discusión, los ministros del máximo tribunal del país coincidieron en que no hay pruebas que realmente sustenten la acusación de delito de homicidio doloso de concubino en contra de Morán Servín, quien fuera pareja durante décadas de Federico Gertz Manero.

El ministro Luis María Aguilar expuso: “Considero que no hay elementos probatorios aptos para atribuir a la quejosa (Laura Morán) el fallecimiento de su concubino, porque dadas sus propias condiciones no le era exigible cuidarlo por sí misma atendiendo a su edad y a que no contaba con los conocimientos especializados para atender sus padecimientos.

“Las pruebas que obran en el expediente bastan para acreditar que la quejosa cumplió en forma razonable y bastante con el deber de cuidado a su cargo, al haber realizado los actos que estuvieron dentro de sus posibilidades para procurar la atención y cuidado de su concubino”.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz coincidieron en que Laura Morán, de entonces 88 años de edad, hizo lo que estuvo a su alcance para atender la salud de Federico Gertz Manero.

“De mi valoración de las pruebas, la quejosa hizo lo que estuvo a su alcance de acuerdo a su edad y a sus condiciones físicas y económicas, por tanto no hay actos ni conductas omisivas que acrediten los elementos del cuerpo del delito”, aseveró Esquivel Mossa.

“No existe un descuido, dado que no se acredita una omisión, es decir, del análisis del material probatorio se advierte en esencia ciertas condiciones en que se encontraba el hoy occiso, específicamente que estaba al cuidado de enfermeros contratados por la quejosa, quienes le suministraban medicamentos, así como de otros especialistas que también le proporcionaron consultas y tratamientos médicos. De ahí que no es posible hablar de una decisión de la quejosa por permanecer inactiva y como consecuencia de la violación de un deber de cuidado”, enfatizó Ortiz Ahlf.