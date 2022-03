Casi 5,000 personas han muerto desde el inicio de la invasión rusa

Tan sólo en la ciudad de Mariúpol, sureste de Ucrania

Cifra estimada, dado a la cantidad de personas que aún están bajo los escombros

Al menos 5,000 personas han muerto en la ciudad de Mariúpol, en el sureste de Ucrania, desde el comienzo de la invasión rusa, anunció este lunes una asesora de la presidencia ucraniana, a cargo de los corredores humanitarios.

“Fueron sepultadas unas 5,000 personas, pero hace diez días que no se entierra a nadie por los continuos bombardeos”, dijo Tetiana Lomakina, estimando que “dada la cantidad de personas que aún están bajo los escombros (…) podría haber unos 10,000 muertos”.

La ciudad portuaria de Mariúpol está sitiada por el ejército ruso desde finales de febrero, lo que obliga a miles de residentes a vivir en condiciones muy precarias, sin electricidad ni agua potable.

Según el alcalde, Vadim Boichenko, unas 160,000 personas siguen atrapadas en la ciudad sobre una población total de 450,000 habitantes antes de la guerra.

“Todas las entradas y salidas de la ciudad están bloqueadas, es imposible introducir alimentos y medicinas en Mariúpol”, dijo el domingo el presidente ucraniano Volodimir Zelenski.

“Las fuerzas rusas están bombardeando los convoyes de ayuda humanitaria y matando a los conductores”, añadió, señalando que las calles estaban llenas de “cadáveres” imposibles de enterrar.

Casi dos semanas después del bombardeo del teatro de la ciudad, todavía se desconoce la suerte de cientos de civiles que se habían refugiado allí. El ayuntamiento, citando a testigos, dijo que temía “unos 300 muertos”.

Una concejala que huyó de Mariúpol el día del bombardeo dijo que era imposible hacer un recuento de víctimas debido a las malas comunicaciones y a la ausencia de autoridades locales. El anterior balance de víctimas del ayuntamiento, a mediados de marzo, era de más de 2.000 civiles muertos desde el inicio de la ofensiva rusa, el 24 de febrero.

Rusia debe retirar tropas si quiere que renunciemos a OTAN: Zelenski

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que Rusia debe retirar sus tropas del país antes de que se firme cualquier documento sobre la no adhesión de Ucrania a la OTAN y las garantías de seguridad que, a cambio, exige Kiev a varios países como Turquía y el Reino Unido.

“Necesitamos un acuerdo con el presidente (Vladímir) Putin. Los garantes no firmarán nada si hay tropas“, señaló en una entrevista con medios rusos independientes, entre ellos el portal Meduza (ubicado en Letonia) y periodistas de la cadena de televisión prohibida Dozhd, del diario económico Kommersant y el autor Mijaíl Zygar.

Zelenski sostuvo que “es imposible” que los líderes del Reino Unido, Boris, Johnson; de EU, Joe Biden; de Polonia, Andrzej Duda; y de Turquía, Recep Tayyip Erdogan suscriban cualquier documento como posibles garantes mientras esté en marcha una guerra.

El mandatario confirmó que está dispuesto a aceptar el estatus neutral y no nuclear del país, tal y como exige Rusia, a cambio de unas garantías de seguridad.

“Esto está siendo trabajado profundamente, pero no quiero que sea otro documento como el Memorando de Budapest” de 1994, que concedió a Ucrania garantías de seguridad a cambio de la renuncia al arsenal nuclear heredado de la antigua Unión Soviética y que Zelenski ha dicho que quedó en papel mojado.

“Nos interesa que sea un acuerdo serio”, enfatizó

El presidente Zelenski señaló que el objetivo del Gobierno ucraniano es que Rusia acepte la retirada de sus fuerzas a las previas al inicio de la invasión del 24 de febrero, manteniendo así su presencia en Crimea, Donetsk y Lugansk.

“Queremos reducir lo más posible la cifra de víctimas, reducir la duración de esta guerra. Que las tropas rusas se retiren a los territorios de compromiso, anteriores al ataque”, afirmó Zelenski en una entrevista con periodistas independientes rusos publicada este domingo a través de redes sociales.

“Entiendo que es imposible obligar a Rusia a liberar totalmente los territorios (ucranianos) porque llevaría a la Tercera Guerra Mundial. Lo comprendo todo perfectamente. Esto es lo que digo: es un compromiso. Volver a donde todo empezó e intentaremos resolver la difícil cuestión del Donbás”, apuntó el mandatario ucraniano.

Zelenski acusó además al presidente ruso, Vladimir Putin, por “retrasar” cualquier solución. “Tenemos que pactar con el presidente de la Federación Rusa, reunirnos donde sea en el mundo, excepto Ucrania, Rusia y Bielorrusia”, explicó.

Además ha indicado que la primera condición para cualquier solución política pasa por la retirada de las tropas.

“No hay que esperar a que haya cambios en la ley. Cuando los rusos piden que cambiemos la ley y después se irán los tanques, les miramos y les decimos que no queremos hablar”, explicó.

Zelenski manifestó además su disposición a pactar un nuevo intercambio de prisioneros antes incluso del fin de las hostilidades. “Se están preparando los listados. Sé que nuestro ejército está realizando listas. Tenemos datos de todos los que están retenidos”, aseveró. El pasado 24 de marzo se consumó el primer intercambio de prisioneros de guerra.

En cuanto a las bajas, Zelenski denunció que los rusos no permiten recoger los cuerpos de los ucranianos abatidos, pero tampoco recogen a sus propios muertos. “No sé qué pensarán los padres de estos jóvenes. No son ganado. ¿Por qué tienen miedo?”, reprochó.

Rusia y Ucrania confirman nuevas negociaciones presenciales esta semana

Por otra parte, los negociadores de Rusia y Ucrania confirmaron el comienzo a principios de la semana que viene de una nueva ronda de negociaciones de paz presenciales para poner fin al conflicto desatado con la invasión rusa del país el pasado 24 de febrero.

Ambas partes, sin embargo, han dado información diferente sobre la celebración exacta de las mismas. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, ratificó que el encuentro tendrá lugar a partir del martes 29 hasta el miércoles 30 de marzo, según ha hecho saber en su canal de mensajería de la plataforma Telegram. Mientras, el negociador ucraniano David Arajamia indicó que las conversaciones comenzarán mañana lunes e incluso especifica Turquía como sede del encuentro, según ha hecho saber en Facebook.

Ha sido posteriormente Turquía la que ha confirmado que la cita será el martes en Estambul. La Presidencia turca ha informado del encuentro en un comunicado oficial en el que informa de una conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que “acordaron que la reunión entre las delegaciones rusa y ucraniana se celebrará en Estambul”.

Un portavoz presidencial turco, Ibrahim Kalin, explicó en declaraciones a la CNN que la reunión será este martes. Las negociaciones siguen en un momento difícil. Este viernes, Rusia expresó su pesimismo sobre la evolución de unas conversaciones ahora mismo prácticamente estancadas, a su entender, por la negativa ucraniana a aceptar un tratado “integral” traducida en los constantes intentos de Kiev de dilatar las reuniones.

A ello hay que añadir que Ucrania en modo alguno se ha mostrado dispuesta a negociar el estatus de Crimea o el Donbás, territorios controlados por Rusia y ocupados según Kiev, y tampoco parecen arrojar progresos las negociaciones sobre un posible desarme parcial del Ejército ucraniano, o sobre la renuncia de las aspiraciones de Ucrania a su incorporación a la OTAN, como exige Moscú.

Medinski ha reiterado que Rusia pide “garantías de seguridad, desmilitarización y desnazificación de Ucrania”, así como el reconocimiento de Crimea y las regiones separatistas del Donbás, en el este del país. “Sin la consideración de estos aspectos”, ha añadido, “la conclusión de un acuerdo es poco probable”.

En su lugar, Rusia observa que Ucrania “está principalmente preocupada por obtener garantías de seguridad de terceras potencias en caso de que Ucrania no se una a la OTAN”, lo que describió como “una posición completamente comprensible”.

Sin embargo, el negociador ha explicado que precisamente por estas negociaciones, los ucranianos “no tienen prisa porque creen que el tiempo corre a su favor”. Si bien ambas partes parecen estar acercándose en “temas secundarios”, ha concluido, “en lo que se refiere a las cuestiones políticas principales, no estamos llegando a ninguna parte”.

EU aclara que no quiere sacar a Putin del poder

Mientras tanto, altos cargos de Estados Unidos insistieron este domingo en que Washington no busca un cambio de régimen en Rusia e intentaron matizar las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, quien el sábado proclamó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no debe seguir en el poder.

Fueron apenas unas palabras al final de un discurso de 27 minutos en Polonia. “Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, expresó Biden.

La frase no estaba en el texto que le habían preparado sus asesores y, enseguida, la Casa Blanca se apresuró a dejar claro que Biden no había anunciado un cambio en la política exterior de Estados Unidos, que ha hecho todo lo posible para evitar ser acusado de injerencia en los asuntos internos rusos. En concreto, un funcionario de la Casa Blanca dijo a los periodistas que Biden no quería referirse al “poder de Putin en Rusia”, sino sólo subrayar “que no se puede permitir” que el líder ruso “ejerza su poder sobre sus vecinos en la región”.

Justo después del discurso de Biden, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró que a Washington no le corresponde decidir quién lidera el país y afirmó que “al presidente de Rusia lo eligen los rusos”. Además, el Gobierno francés se ha desmarcado de algunos de los comentarios de Biden, quien ayer sábado también llamó a Putin “carnicero” tras reunirse con refugiados ucranianos.

Preguntado al respecto en una entrevista en la cadena France 3, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que él no usaría “esas palabras” para describir a Putin y sostuvo que hay que hacer “todo” lo posible para evitar una escalada en la guerra en Ucrania.