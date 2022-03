Michoacán, estado fallido

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

En narco-palenque matan a 20

Antes, fusilaron a 17 en San José de Gracia

Capos se disputan la zona oriente de Michoacán donde ocurrió ayer la masacre de 20 personas: Un primer informe hablaba de 19 muertos, fueron 17 hombres y 3 mujeres y hay tres heridos. El último murió cuando era trasladado a un hospital.

El ataque fue en un inmueble de Las Tinajas, un palenque clandestino de Zinapécuaro, utilizado como lugar de apuestas con peleas de gallos. La disputa fue entre La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

No hace mucho nos sacudió la masacre en San José de Gracia, Michoacán, donde 17 personas fueron fusiladas; los cuerpos no aparecieron y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla intentó dar por falsa la impresionante información del acto y con estulticia dijo que no había cuerpos. Hasta que triunfó la verdad.

Los últimos 20 muertos en Zinapécuaro y tres heridos, superior al anterior de San José García, nos conduce a pensar ¿Hasta dónde los dejarán llegar? Es evidente el abandono del gobernador y del gobierno federal, que sólo se ocupan en declarar simpladas y el hampa sigue como dueña de la entidad. El Presidente calificó como “una masacre” entre grupos delictivos el ataque armado a un palenque de Zinapécuaro, Michoacán, que ha cobrado la vida de 20 personas y varias personas heridas. Sólo un guion que se le debió aportar.

“Si, (fue) una masacre de un grupo contra otro en un palenque clandestino, donde estaban y llegaron y ahí balearon a los asistentes, desgraciadamente muchos muertos”. Tácitamente aceptó el concierto del que gozan los delincuentes.

Seguridad de Michoacán señala que ese tipo de eventos son controlados por grupos del crimen organizado que operan en la región ¡Vaya novedad!

En los narco-estados están iguales: en 2018, en Guerrero mataron a dos jóvenes curas ebrios; cada uno con su novia ocasional, y el Fiscalía Javier Olea, informó que los dos sacerdotes habrían acudido a un baile del crimen organizado que operan en la entidad. Confesión intrínseca que los que deben de perseguir delincuentes están pactados, pues saben todos sus movimientos.

Michoacán tiene el triste honor de ser la entidad más violenta de todo el país, le compite Zacatecas, llegan a los extremos en que se encuentra con ese gobernador blandengue que, comprendido por el mandamás, trasluce la sospechosa imposibilidad de cumplir con su obligación.

En los años 80, Carlos Enrique Lehder Rivas, colombiano-alemán, fundó junto con Pablo Escobar uno de los carteles más importantes de la historia del narcotráfico, fue detenido y el segundo continuó como el más importante de Latinoamérica.

Pablo Escobar fue detenido el 23 de noviembre de 1989 y Colombia cambió notablemente y paulatinamente los narcos mexicanos fueron avanzando hasta convertir a los mafiosos de aquella nación en sus proveedores y desde aquí, los nacionales comerciaban directamente. Ese es el México de hoy.

rrrart2000@hotmail.com