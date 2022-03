Justicia, instrumento político

Desde el portal

Ángel Soriano

La liberación de Alejandra Cuevas Morán por decisión unánime de la SCJN es una demostración plena de cómo la justicia se utiliza con fines políticos, intereses personales y abuso de poder toda vez que, en primera instancia, la Fiscalía capitalina actúo en favor de Alejandro Gertz Manero cuando éste tenía, y tiene, amplio poder.

Presión de los medios que cuestionaron la autoridad moral y política del Fiscal General de la República y sus enfrentamientos al interior del gabinete presidencial -que demuestran también que su influencia va en picada-, hicieron rectificar la sentencia contra Cuevas Morán y dejarla en libertad para dejar en posición incómoda al titular de la FGR.

Actuar por consigna, esa es la función de los integrantes del aparato de justicia: Se obedece al que está en el poder y se le deja sólo cuando va en declive o ya no tiene la fuerza para torcer la justicia en favor o en contra, ese es el arte de magistrados, ministerios públicos y jueces, porque es claro cómo actuaron al principio y al final.

No valió que el Fiscal Gertz Manero contara con cinco ministros incondicionales, pues al final estos se disciplinaron a la orden superior y por ello hubo unanimidad, de lo contrario no se hubiera concedido el amparo liso y llano a Alejandra Cuevas, apresada injustamente 528 días. La balanza política finalmente favoreció a los inocentes en contra del abuso del poder.

Turbulencias

Voto para elegir jueces y ministros

Los que están en contra de acudir a las urnas para la Revocación del Mandato encuentran una nueva oportunidad para saber que su participación y su voto tiene sentido. El presidente Andrés Manuel López Obrador convoca a elegir, democráticamente, a los integrantes del aparato de justicia que, hasta hoy, son bastante cuestionados; podrían postularse ciudadanos honestos, con trayectoria y autoridad moral, para integrar las instituciones de justicia en el país tan corruptas ahora y que son la base de la descomposición social del país… Y como muestra de ello es la incesante violencia que campea en todas las regiones del país, no puede decirse que es más en Michoacán porque está igual Guanajuato, Colima o Querétaro, estados o ciudades que gozaban de tranquilidad para sus habitantes, turistas y empresarios, hoy están en manos de la delincuencia organizada por la complicidad de las diversas corporaciones policiacas, en los tres niveles de Gobierno, que han permitido el crecimiento de los cárteles de la droga. Una nueva corporación, nuevos uniformes, logotipos o discursos oficiales que mediante estadísticas pretenden ocultar un problema, no sirven de nada porque la realidad lo desmiente. De ahí que la propuesta de elegir mediante el voto a los integrantes del Poder Judicial, que podría abarcar a los cuerpos policiacos, es una propuesta aceptable que la ciudadanía debe considerar lo mismo que el concurrir a las urnas para elegir los mejores perfiles. No se puede continuar con los mismos errores y con el abuso del poder para venganzas personales y familiares. Tienen que corregirse y mejorar los sistemas de impartición de justicia si es que deseamos que el país recobre su tranquilidad, se ponga un alto a la criminalidad y se acabe con la violencia que ronda en el país. No podemos marchar rumbo a la violencia generalizada en un país como el nuestro que no ha podido ser gobernado por autoridades emanadas de distintos colores partidistas y que han topado con infinidad de intereses creados estimulados y protegidos por el mismo aparato gubernamental que en su área de justicia y seguridad nacional, sigue igual o peor de cómo nos encontrábamos hace media década.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

@BrechaRevista