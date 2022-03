Gertz: pendientes UDLAP, Conacyt y…

Espacio Electoral

Eleazar Flores

1ª. DERROTA-. La excarcelación por unanimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de la señora Alejandra Cuevas, así como la exención de toda culpa a su madre Laura Morán para evitar su encarcelamiento, es la primera derrota del fiscal Alejandro Gertz Manero.

Pero don Alejandro tiene dos litigios bien documentados en su contra, su injerencia en la Universidad de las Américas Puebla y el muy personal caso del Sistema Nacional de Investigadores, cuyo tercer nivel es muy cuestionado por adjudicar “refritos” en sus trabajos de investigación, sin dar crédito a autores de sus citas, dicen los que saben.

Este último caso ligado al Conacyt-SIN es el asunto ligado al mundo académico y de la investigación, pues Gertz Manero pelea obtener el nivel 3, el de mayor sueldo, por tratarse de la plaza de Investigador Nacional Emérito y que muchos intelectuales, no políticos, tienen buen tiempo esperando dicho ascenso sin que hasta la fecha les haya llegado.

En el caso de la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP, fundada en 1940 y asentada en San Andrés Cholula, en el estado de Puebla, enfrenta desde hace poco más de un año diversos problemas —hasta de presuntos malos manejos—. Se nombró a Armando Ríos Piter rector interino y el Poder Judicial le reintegró propiedad y manejo a la Fundación Mary Street Jenkins, que apoya al ex rector Luis Ernesto Derbez. Usted no, pero algunos confunden la UDLAP -institución privada-, con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, Universidad Pública fundada en 1936. Analistas del mundo académico, catalogan a ambas instituciones de enseñanza superior entre las mejores del país.

AÚN HAY MÁS-. No obstante reconocer que la nota policiaco-judicial es el campo más débil de este escribiente —a diferencia de varios colega destacados en este renglón—, no puede omitirse otro ángulo de posibles futuros problemas que pudiera enfrentar el, quiérase o no, debilitado Fiscal General de La República no obstante el ropaje presidencial que lo acompaña.

Se trata de una presunta riqueza inmobiliaria dada a conocer en diarios y semanarios del país. Propiedades que se le adjudican a don Alejandro en zonas caras de la capital del país, pero también en el extranjero.

De confirmarse la especie, el fiscal podría equipararse cuando menos al “modesto” propietario inmobiliario Manuel Bartlet Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad.

¿RENUNCIARÁ?-. Para los de la juventud acumulada recordamos que en nuestros tiempos, una persona del sector público o privado, por vergüenza, renunciaba tan pronto se le cuestionaba su rendimiento, de su honestidad con más ganas, pero con eso de que ahora se pide 90% de lealtad y 10% de eficiencia, todo puede pasar.

