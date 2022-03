Festival de las Ideas, punto de partida hacia la libertad

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

PVEM, oportunista, se suma a Morena para proteger funcionarios

Sin duda, las ideas, las buenas ideas, abren nuevos horizontes y de eso se trata el primer Festival de las Ideas, que en los próximos días se llevará a cabo en la capital poblana. El objetivo es escuchar, debatir e imaginar con destacados pensadores de todo el mundo que se han atrevido a hacer realidad sus ideas, siempre en la incansable búsqueda por aportar soluciones a los problemas y retos de la humanidad.

Y es que el Festival de las Ideas, iniciativa del Centro Ricardo B. Salinas Pliego y del gobierno del estado de Puebla, está diseñado para celebrar a las ideas como punto de partida hacia la libertad y la transformación positiva de nuestra sociedad. Es un espacio que podrá disfrutarse de manera presencial, -por primera vez después de la pandemia de Covid-19-, en el Auditorio Metropolitano de la ciudad de Puebla e igualmente podrá ser seguido a distancia a través de su página de internet https://festivaldelasideas.mx a partir de hoy y hasta el 2 de abril.

Con un programa muy diverso y de una gran calidad, el Festival de las Ideas contará con las mentes más audaces de nuestro tiempo, quienes discutirán sobre temas de liderazgo, innovación, emprendimiento, educación, economía y libertad. La inauguración estará a cargo de Ricardo Salinas Pliego, quien además será uno de los conferencistas principales, que disertará sobre la libertad económica y su visión sobre el bitcoin como el futuro del dinero, temas de los que está empapado y en otros foros ha abordado.

Finalmente, este evento está dirigido a todos aquellos que quieren hacer realidad sus ideas, por lo que no pueden no perderse este importantísimo foro de las ideas.

En otro tema, en la política, que se llena cada día más de casualidades, justo llegará a México el enviado especial para el cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y discutir el tema de las energías renovables y esto sucederá un día después de que en el Senado de la República, la bancada de Morena siguiera a pie juntillas la consigna dirigida ni más ni menos que desde Palacio Nacional para evitar la solicitud de senadoras y senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que presentaron por separado puntos de acuerdo para citar a comparecer a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, (FONATUR), Javier May Rodríguez; y a la procuradora federal de Protección al Ambiente, (PROFEPA), Blanca Alicia Mendoza Vera, para tratar lo referente a la construcción del Tren Maya, especialmente el Tramo 5, cuyo cambio de ruta destruye importantes reservas ecológicas.

Lo anterior no parece importarle absolutamente nada al presidente López Obrador, que dedica su tiempo en enredarse en pleitos con quienes se han manifestado en contra de ese atentado en contra de la ecología y pese a que actores, ambientalistas y cantantes le dicen una y otra vez que ellos no son sus adversarios, el de Tepetitán hace gala de su rabia y rencor en contra de ellos.

Al argumentar la solicitud que pidió se tramitara de urgente resolución, la senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón dijo que es necesario que dichas autoridades expliquen las diversas irregularidades derivadas de la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, que comprende el trayecto Cancún-Tulum. “Es un ecocidio que por capricho se está cumpliendo”, sentenció la senadora Martínez Simón, que también denunció que ese “elefante blanco” del tabasqueño carece de proyecto de obra ni de proyecto de factibilidad, menos en lo que se refiere a un estudio de impacto ambiental.

Y la actitud que verdaderamente fue de pena ajena, la tuvo la bancada del PVEM en la Cámara alta, que coordina Raúl Bolaños Cacho-Cué, que optaron por abandonar la sesión, con lo que evidenciaron que su postura a favor del medio ambiente, se queda en el mero discurso porque por encima colocan su oportunismo de estar junto al partido que sea el oficial, el mayoritario, según la coyuntura y en este caso, se suman a los de Morena para proteger a los funcionarios de esta errada y llamada Cuarta Transformación .

Pero otra “piedra que trae en el zapato” el enviado del gobierno de Joe Biden, es la reforma eléctrica, que en Estados Unidos no es vista con buenos ojos, al contrario. Desde luego, el embajador del vecino país del norte, Ken Salazar, ha hecho lo propio para tratar de que ésta no afecte a los intereses de empresarios estadounidenses, pero no ha podido frenar el “madruguete” que pretenden los morenistas y rémoras que los acompañan para Semana Santa.

Las miradas estarán muy atentas a este encuentro, que es el tercero pero se dará en un contexto muy diferente, justo cuando López Obrador ha utilizado un discurso riesgosamente retador en contra de Estados Unidos, a la voz de que México no es colonia de nadie, de ninguna potencia y cuando el vecino país del norte ha denunciado que desde nuestro país operan espías rusos. No hay que olvidar tampoco la brillante idea de diputados del PT y de Morena, de andar conformando Grupos de Amistad México-Rusia.

¡Aaah!, y dicho sea de paso, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, seguirá “pasando aceite” en la relación que debe procurar con el mundo, pues está demostrado que ser canciller en esta errada y llamada Cuarta Transformación, es sumamente difícil.

Municiones

*** Quizás al ver que Alejandra Cuevas finalmente y después de casi dos años, salió del penal de Santa Martha Acatitla, Rosario Robles Berlanga, que está recluida en ese mismo penal, terminó de preparar la carta dirigida a López Obrador que ayer, en las inmediaciones del Zócalo de la CDMX, leyó su hija, Mariana Moguel. El contenido de dicha misiva es importante porque a más de dos años que la ex titular de la Sedesol está presa, prácticamente no se le ha demostrado nada, por lo que podríamos estar hablando de otro delito fabricado, de esos que le gusta tanto elaborar ni más ni menos que al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, esto, sin hacer menos a la flamante fiscal capitalina, Ernestina Godoy, por lo que en los próximos días podrían salir a la luz otras, digamos maniobras que el titular de la FGR habría desplegado para seguir haciendo eso que se le da tan bien: Fabricar delitos. Sin embargo, la diferencia entre la señora Cuevas Morán y la ex jefa del Gobierno capitalino, es que el odio que le profesa el tabasqueño a Robles Berlanga es muy profundo. Qué lejos quedó aquella famosa frase pronunciada por el ex presidente Enrique Peña Nieto de: “No te preocupes, Rosario”. Su ex funcionaria, lleva ya mucho tiempo muy preocupada.

morcora@gmail.com