Otro atentado contra el INE

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

El Presidente arremete de nueva cuenta contra el árbitro electoral y amenaza con -pasada la innecesaria y costosa consulta sobre la “revocación de mandato”, que en realidad es un ejercicio ególatra de permanencia-, enviar una iniciativa de reforma al Congreso para demoler al último baluarte de nuestra democracia: El INE.

Más que una bien estructurada normatividad que fortalezca el sistema democrático mexicano y dé mayor vigencia al voto, se trata de una nueva ocurrencia del presidente, muy afecto a las decisiones a mano alzada en asambleas públicas, y pretende que sea el pueblo bueno y sabio quien elija a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral. Los ciudadanos nos convertiremos en expertos politólogos para encontrar, como Diógenes, a los hombres más capacitados para organizar y sancionar las elecciones, como fuimos grandes ingenieros aeronáuticos para decidir la cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco —en su momento el segundo más grande del mundo, después del de Estambul— y en técnicos hidráulicos para rechazar la construcción de una gran planta cervecera en Mexicali, con inversión multimillonaria y generadora de miles de empleos, porque gastaban mucha agua.

De tal suerte que, de prosperar esta nueva ocurrencia de la 4T, el mandatario tendrá a sus consejeros a modo y a sus “magistrados carnales”, finalmente él decidirá quiénes integrarán ese remedo de autoridades electorales “autónomas”. Se acabarán las elecciones ciudadanas y la transparencia en los comicios. Volveremos a las jornadas electorales operadas y manipuladas desde el gobierno, como en la era dorada del priismo, con el control sobre la decisión popular; así funcionaba la Comisión Federal Electoral, dependiente del secretario de Gobernación.

Pero no sólo se trata del nuevo INE, sino de quitarle dinero al Instituto y a los partidos políticos, no porque salga muy cara la democracia, sino por la urgencia de dinero para sostener los programas clientelares del gobierno y ya se acabaron los fondos. Las restricciones presupuestales irán en detrimento de nuestra democracia, pero salvarán el proyecto político de la 4T, basado en mantener a los ninis, los viejitos y las madres solteras, finalmente son votos.

También reducirá el número de representantes plurinominales, pero se les olvida que esos escaños y curules permitieron, por primera vez, el arribo de la oposición al Congreso aun sin ganar en las urnas. Probablemente son muchos legisladores, pero el recorte, además de restar representatividad, se hizo sin bases jurídicas o de eficiencia parlamentaria; se busca reprogramar el presupuesto de los recursos públicos para mantener los programas sociales con fines electorales. Pierde México y pierde la democracia. Esperemos que esta nueva ocurrencia no pase en las Cámaras.

Sólo por no dejar: Las condiciones actuales en el país han generado un clima de polarización, hartazgo y molestia entre la población, lo que ha permitido una mayor movilización de la sociedad civil; gracias a ese despertar organizativo, el próximo domingo 3 de abril, Ciudadanos por México -integrado por 50 asociaciones nacionales- ha convocado a una marcha para manifestarse y exigir al gobierno federal solución a diversas demandas. Raúl Vásquez, dirigente de la OSC, convoca a la población a expresarse en el Ángel de la Independencia en marcha al Monumento a la Revolución el domingo a las once de la mañana. La movilización también será un llamado al abstencionismo para que la gente no asista a las urnas en la farsa de la “Revocación de Mandato”.

La movilización ciudadana pretende también exigir al gobierno acabe con sus campañas de odio y persecución contra diversos sectores sociales por no estar de acuerdo con la 4T y demandar la destitución del Fiscal General de la República por el uso faccioso que hizo de la justicia con la familia Morán-Cuevas.