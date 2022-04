Nueva ley eléctrica, en defensa de la soberanía

Ángel Soriano

En lo que va del año, John Kerry, enviado especial del gobierno estadunidense para el clima, ha visitado México en tres ocasiones con el mismo propósito: la defensa de los intereses de las poderosas empresas trasnacionales que tienen inversiones en nuestro país por miles de millones de dólares, de acuerdo a la información de la embajada.

Si los empresarios “gringos” son capaces de movilizar a altos funcionarios de su país para presionar al nuestro a inclinarse a su favor, es de calcularse el tamaño de las presiones que existen sobre el gobierno de la IV Transformación para modificar la reforma eléctrica y ajustarla a sus intereses.

“No se firmará nada que signifique corrupción” ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador al advertir que, las trasnacionales de la industria eléctrica o petrolera, firmaron contratos leoninos con pasadas administraciones para acaparar el mercado nacional y desplazar a las empresas del Estado para seguir sangrando a México/usuarios.

Así tienen sometido a Europa donde el costo de la energía eléctrica es superior al de nuestro país, porque ahí les han permitido operar libremente a cambio de otorgar cargos en sus corporaciones y de sostener alianzas con las fuerzas políticas regionales. Es lo mismo que buscan en México: ser favorecidos en sus negocios con la apariencia de la defensa del clima.

Turbulencias

Avala Murat triunfo de Chente en Xoco

Finalmente el gobernador Alejandro Murat acudió al municipio de Santa Cruz Xoxocotlán a la toma de posesión como alcalde del candidato triunfador de la alianza PRI-PAN-Nueva Alianza, Inocente Castellanos (a) “Chente Castellanos”, triunfo que estaba en duda dado que la candidata de Morena, Tania López Nelio -originaria de Juchitán- estaba bien apuntalada por el partido en el poder gracias a las negociaciones de su esposo Alejandro López Jarquín, que retuvo la alcaldía durante seis años. López Jarquín fue funcionario de Gabino Cué y se ha acomodado con todos los partidos para favorecer proyectos personales y familiares. La ciudadanía lo rechazó y votó por Chente, triunfo que de inmediato se atribuyó el líder del PRI estatal Javier Villacaña y que así fue presentado por los sobrevivientes del tricolor que con esta victoria consideran que tienen posibilidades para retener la gubernatura. Y en este mes el gobernador Murat deberá iniciar su gira nacional para promover su modelo de gobierno y repartir el ideario de Juárez, tan necesario en estos momentos de confrontación de las fuerzas conservadoras con el gobierno federal… Y se considera que el embajador Ken Salazar tiene todavía más tarea que realizar en el Congreso de la Unión, principalmente en la Cámara de Diputados, para ver si es posible modificar la reforma eléctrica en marcha… El presidente López Obrador ha dicho que la reforma no será modificada, pues en ella se incluye el litio, que el igual que el petróleo y la electricidad, son propiedad de la Nación y bajo ninguna circunstancia se darán concesiones a las empresas trasnacionales. Esto, y la consulta de la Revocación del Mandato el próximo domingo, son temas no sólo de interés nacional, sino internacional, en los momentos convulsos que vive el mundo y cuyos recursos energéticos son muy codiciados por las trasnacionales que desean abastecer de energía a las naciones que requieren materia prima vital para la buena marcha de la sociedad… Visitó Oaxaca Beatriz Pagés, consumada adversaria de la IV-Transformación, más orientada a la política neoliberal que a la avanzada nacionalista que encabezó don José Pagés Llergo, consumado periodista, de quien no heredó nada.

