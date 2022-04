“Cuidado del agua nos concierne a todos”: Conagua

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Aguas subterráneas, la opción ante sequías y cambio climático

¿Día Mundial del Agua?, ¿acaso en nuestro calendario hay tantas efemérides que recordar y por eso en la mayoría de los casos esas fechas pasan desapercibidas en el día a día de nuestras vidas? Sea lo que sea, lo cierto es que desde 1993, cada 22 de marzo, la ONU instituyó ese día con la idea de que en todo el mundo la humanidad hiciera conciencia sobre la importancia que representa el cuidado de este recurso natural, ya que el agua dulce del planeta sigue siendo solo del 3%.

Todo mundo sabemos que el agua es fuente de vida, que hidrata nuestro cuerpo, que nos refresca, que nos ayuda en la higiene personal y que, p’a pronto, sin el agua no habría vida, lo sabemos y sin embargo, de manera inconsciente, hay mucha gente que en medio de situaciones del confort que les brinda su estatus económico, de empresarios que hacen del agua un jugoso negocio o bien por la ignorancia de algunos, insisten en derrochar el vital líquido, eso mientras en algunas partes del mundo las personas buscan afanosamente conseguir algo de agua, ya no para su higiene o para regar sus plantas o dar de beber a sus animales, no, lo hacen para ellos sobrevivir.

Estamos ya en el mes de abril, hace más de diez días que en todas partes del mundo se levantaron voces para recordarnos sobre la relevancia de este líquido esencial. Nos recordaron que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, pero también lo hicieron para recordarnos que en el planeta hay cerca de 2 mil 200 millones de personas que viven con carencia extrema de acceso al agua potable, y de ahí que los esfuerzos gubernamentales estén cada vez más enfocados en conseguir agua en zonas subterráneas, porque los ríos y las presas son cada vez más insuficientes para el abastecimiento de las concentraciones humanas, por muy pequeñas que éstas sean.

Portavoz en el tema en cuestión, entre otros mensajes que al respecto se dieron con motivo de la fecha, en México el llamado a cuidar el agua correspondió al director de Conagua, Germár Arturo Martínez Santoyo, quien refirió que el cuidado del vital líquido «nos concierne a todos, ya que no existe ninguna actividad humana que no dependa del agua dulce en cantidad y calidad suficiente».

El representante de Conagua agregó que el recurso hídrico es un tema importante ya que la demanda sigue creciendo pero el porcentaje de agua dulce sigue siendo la misma. Alertó que en México y en el mundo las reservas de agua dulce se han ido reduciendo y que cada vez es más costoso acceder a fuentes que garanticen un acceso en la cantidad y calidad que demanda una población en crecimiento constante.

En fin, no hay duda, la efeméride del Día Mundial del Agua se estableció para que la población en general nunca más olvide que todas las actividades sociales y económicas dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, lo que de alguna manera significa crear conciencia acerca de la crisis y problemas que se generan por la carencia o su escasez, y por ende debemos promover acciones inmediatas y urgentes en el ahorro del consumo y el cuidado en sus diferentes usos, porque si hoy no se actúa con mayor conciencia mañana estaremos hablando de esa guerra que nadie quiere, pero de la que ya muchos ven venir: La guerra del agua. Que conste.

LAS CARTAS HABLAN.- De acuerdo con un informe de Naciones Unidas, la reflexión sobre la escasez de agua, a manera de advertencia, es la siguiente.

«Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo tierra, en los acuíferos (formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades importantes de agua). Tras alimentar manantiales, ríos, lagos y humedales, las aguas subterráneas finalmente se filtran a los océanos. Su principal fuente de recarga es la lluvia y la nieve que se infiltran en el suelo y pueden extraerse a la superficie por medio de bombas y pozos.

Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los humedales y los ríos.

Es por ello que debemos protegerlas de la sobreexplotación -extraer más agua de la que se recarga con la lluvia y la nieve- y la contaminación que actualmente las acechan, ya que puede desembocar en el agotamiento de este recurso, en el encarecimiento de su tratamiento y regeneración y hasta la paralización de su uso.

Este año, reivindiquemos el estudio, la protección y la utilización de las aguas subterráneas de forma sostenible para sobrevivir al cambio climático y satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento».

VA MI RESTO.- Más allá del 22 de marzo, es importante señalar que ha llegado el momento de hacer del Día del Agua todos los días, porque el impacto por la carencia, por la insuficiencia o por la dificultad que representa su distribución, nos obliga a ser cada vez más cuidadosos en su manejo, así que ¡Aguas!, y hasta ahí porque como veo doy.

