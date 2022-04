Otro ataque de Sheinbaum a la clase media

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Venganza de Morena por derrota electoral

No circularán autos “0” y “00”, pese a no contaminar

¿Sobrerreacción de la CAME ante ozono “moderado”?

Con ozono moderado, medidas extraordinarias

Guanajuato-Toyota

IPADE, ayuda a estudiantes

La sumisión a un hombre débil es disciplina. La sumisión a un hombre fuerte es sólo servilismo

Gilbert Keith Chesterton (1874-1936), escritor británico

El jueves pasado, el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, sobrerreaccionó ante la elevación de los niveles de ozono en el área metropolitana.

Tan sólo alcanzó 160 punto de ozono, que se encuentra en el moderado, pero aprovecharon para tomar medidas que son exageradas para esos niveles. Ante ello, la pregunta es ¿qué harán cuando estén en el nivel alto o en situación de alerta.

Como materialmente nadie en México se aboca a investigar lo que hay de fondo en estas decisiones gubernamentales, las “autoridades” se basan en criterios políticos o electorales, hasta en esos momentos.

Para los gobiernos de Morena, todo es electoral. Su obsesión es mantenerse en el poder por muchos años. Y, paréntesis, así cubrir ineficiencias, corruptelas, abusos y delitos que cometen en estos momentos, al frente de gobiernos estatales, municipales y en la Federación.

Pero nuestra teoría sobre lo que ahora hacen en la megalópolis es simplemente castigar a las clases medias. Estas son las que compraron, la mayoría de los casos en abonos, automóviles de modelo reciente que tienen calcomanía cero o doble cero, para acudir a sus actividades laborales o educativas o de esparcimiento, sin contaminar y circulando todos los días.

Muchos se preguntarán el motivo. Si son vehículos que no contaminan; muchos de ellos son eléctricos o híbridos.

La única justificación es un castigo que da el gobierno de la Ciudad de México, el de Claudia Sheinbaum, a las clases medidas de la megalópolis que votaron en las elecciones del año pasado en contra de Morena y la hicieron perder más de la mitad de las alcaldías citadinas.

Estos son los argumentos que dan científicos en España y Reino Unido, sobre los niveles de ozono:

Nivel moderado: nivel de ozono (120-180 µg/m3) : efectos leves en individuos más sensibles pero con poca probabilidad de que requieran la adopción de medidas adicionales. No obstante, las personas con asma u otras enfermedades respiratorias deberían considerar la posibilidad de reducir la exposición prolongada limitando las actividades al aire libre.

Nivel alto: nivel de ozono (180-240 μg/m3): pueden darse efectos significativos en individuos más sensibles, tales como la dificultad de respirar, opresión en el pecho, tos, respiración sibilante, irritación de los ojos o la garganta. Posibles efectos en niños y adultos que realizan actividades al aire libre. Las personas con asma u otras enfermedades respiratorias deben reducir la exposición prolongada evitando las actividades al aire libre. En general se recomienda que todas las personas limiten las actividades al aire libre de forma prolongada.

Nivel de ozono muy alto o situación de alerta: nivel de ozono (> 240 μg/m3): pueden ocurrir efectos más graves en personas sensibles, niños y adultos que realizan actividades al aire libre, como dificultad para respirar, opresión en el pecho, tos, respiración sibilante, irritación de los ojos o la garganta. Se recomienda que las personas con asma u otras enfermedades respiratorias, los niños y los ancianos permanezcan en lugares interiores. En general, todas las personas deberían evitar actividades prolongadas al aire libre mientras se den estos niveles.

Si llegamos a estos últimos niveles, ¿cuál será la solución? Encerrar a todos en sus casas.

Castigan a los que tienen automóviles, pero podrían reducir las personas en las calles, regresando a lo que aprendimos con la pandemia: a trabajar y estudiar en casa. El home office, pues.

Si, no es una venganza contra las clases medias, entonces los del CAME, merecen ser despedidos por no lograr comunicar unas cuantas neuronas.

PODEROSOS CABALLEROS

GUANAJUATO, TOYOTA: El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo solicitó al Congreso de Guanajuato que autorice la donación de 5 inmuebles, de los cuales, 3 serán destinados a la automotriz Toyota, que lidera Guillermo Díaz, en Apaseo el Grande, uno a Irapuato y el último al municipio de Cortázar. Toyota Motor Manufacturing destinará el área para infraestructura ferroviaria.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

IPADE: El IPADE Business School, que dirige Lorenzo Fernández, llevó a cabo la 16ª edición del torneo de golf IPADE Invitational. Congregó a 180 empresarios y directivos que son participantes o egresados de los Programas de Alta Dirección y del MBA con el fin de recaudar fondos para becas educativas para estudiantes de la Fundación El Peñón en Puebla y Morelos. Acudieron directivos como Sebastián Casanova, director general de Lincoln México; Luz María Méndez, directora general de Frinnert, Ana Luisa Davo, managing director en Invex Arrendadora; Roberto Kiehnle, director general de Montepío Luz Saviñón y Jorge Salas, director general de Ancora Seguros y Fianzas. Este año, el evento contó con el patrocinio de empresas como Vtex, Lincoln, SIAC, Invex, Montepío Luz Saviñón, Wework, Quálitas, y como amigos del Torneo de Golf Prad Asociados, Mezcal Santo Gusano, Brickell, Bloom Realty Partners y Vinos Wagner.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas,

en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

MVSnoticias.com

poderydinero.mx

vsb@poderydinero.mx

Twitter:@vsanchezbanos

Facebook: vsanchezbanos