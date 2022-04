AMLO amaga con expropiar terrenos para el Tren Maya

Sólo 2% del trayecto tiene pendiente derecho de vía

Recordó a quienes quieren “chantajear” a su gobierno que no se hagan ilusiones

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su mañanera que sólo el 2% del trayecto del Tren Maya tiene pendiente su derecho de vía, por lo que pidió a quienes quieren “chantajear” a su gobierno que no se hagan ilusiones pues podría recurrir a la expropiación.

“Pero ya puedo decir hoy que tenemos pendiente la liberación del derecho de vía, de los mil 500 kilómetros, como 30 kilómetros, como un 2%

“Ojalá y recapaciten los que están pensando ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos nos van a chantajear y les vamos a dar todo el dinero que piden, que no se hagan ilusiones, porque antes no se recurriría a la expropiación pública, porque para el neoliberal era un sacrilegio poner por delante el interés público, nosotros no, por encima del interés particular está el interés general, el interés público y nos vamos a procedimientos legales”.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que algunos empresarios empezaron a comprar terrenos cuando se supo sobre la construcción del Tren Maya.

“A unos les falló porque no va a pasar por ahí, otros quieren atracar, robar; no quieren aceptar los avalúos y se amparan porque quieren hacer su agosto. Así no actúa un campesino”.

Señaló que pese al esfuerzo de sus opositores no podrán descarrilar el proyecto del Tren Maya.

Llama AMLO a diputados de oposición

a rebelarse y votar por reforma eléctrica

En medio del debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, el presidente López Obrador llamó a los legisladores de oposición del PRI y del PAN a que se rebelen y voten en libertad para que sean verdaderos representantes populares y no “traidores a la patria”. “Estoy confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar y llamo a eso, a que se rebelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria.

“Que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista”, dijo.

En su conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal afirmó que tiene información de que legisladores del PRI “y en una de esas del PAN” que no están de acuerdo a votar a que se siga protegiendo a las empresas particulares.

El mandatario federal manifestó que el país está viviendo tiempos de definiciones y en estos días “vamos a saber quién es quién”, esto luego que el lunes la coalición legislativa “Va por México”, dio a conocer su contrapropuesta de reforma eléctrica, que será presentada formalmente una vez que se rechace en la Cámara de Diputados la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.

“En afecto se reunieron en el PRI, primero, y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares sobre todo extranjeros, sino lo dijeron así, textualmente, si lo insinuaron hablaron incluso de la inversión extranjera”, aseveró el Presidente.

Estoy confiando en que van a votar libremente y se van a rebelar y llamo a eso, a que se rebelen, para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, se conquista”, expresó en Palacio Nacional.

López Obrador cuestionó a la oposición por su contrarreforma, la cual consideró que no apoya a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sí a las empresas particulares, en especial a las extranjeras.

El presidente llamó a la ciudadanía a seguir los debates en la Cámara de Diputados sobre la reforma eléctrica, ya que, consideró, “son tiempos de definiciones”.

El Presidente pide no olvidar el daño causado por pandemia

En cuanto a la pandemia, el mandatario federal aseguró que el desafío más grande que ha enfrentado su gobierno es la pandemia de Covid-19, la cual ha afectado a la población mexicana durante dos años.

En su conferencia desde palacio Nacional, López Obrador destacó que su administración ha buscado informar sobre la pandemia y, aunque ahora es una situación distinta porque ha ido cediendo, pidió no olvidar el daño que causó, lo difícil que fue enfrentarla y quienes ayudaron a atender a los afectados: enfermeras, médicos y trabajadores de la salud en general.

“En lo que corresponde a nuestro gobierno, fue el principal desafío que enfrentamos y ahora la invasión de Rusia a Ucrania, pero no es lo mismo. Sí, es un factor externo que desestabiliza la economía, el mercado pero no es, la pandemia sí causó muchísimo dolor, mucho sufrimiento, pérdida de vidas humanas. Estamos ya saliendo”, dijo.

Al mismo tiempo, López Obrador agradeció a gobiernos extranjeros y científicos que lograron desarrollar una vacuna, ya que “fue decisiva, ayudó bastante, nos protegió, salvó millones de vidas” en el mundo, si se considera el largo proceso que toma elaborar un biológico similar.

“La necesitábamos mucho, se puso a disposición de la gente para proteger a las personas en un año o menos tiempo. Entonces todo esto fue muy importante y ahora vamos a informar. Ya son mejores los resultados, pero debemos de continuar atendiendo este problema que nos afectó muchísimo”, declaró.

Remarcó que los funcionarios federales han sido muy importantes para coordinar la logística, el transporte, y la aplicación de las vacunas en todo México, además de los acuerdos que se han logrado con farmacéuticas y gobiernos extranjeros para el abasto de medicamentos y equipo médico.

“Aberrante, quitar candado para que funcionarios trabajen en IP”

En otro tema, el presidente López Obrador calificó de “aberrante” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar el candado de 10 años para que los funcionarios públicos puedan trabajar en la iniciativa privada tras dejar su cargo.

“Es una aberración. ¿Cómo es posible que se regrese a lo de antes, y qué era lo de antes? Bueno, la vergüenza nacional de que el que privatizó los ferrocarriles, el que acaba con una historia de siglo y medio de Ferrocarriles Nacionales, Ernesto Zedillo se va a trabajar de asesor a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles y Calderón hace lo mismo”, reprochó el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El ministro presidente Arturo Zaldívar estimó que el término de 10 años para que un ex servidor público pueda ocupar un cargo en el sector privado es innecesariamente largo.

Al respecto, López Obrador afirmó que su administración no se quedará cruzada de brazos y buscará que la norma se aplique para evitar el tráfico de influencias y corrupción entre las empresas y exfuncionarios.

“¿Cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana porque en nuestra ley de austeridad se estableció que un funcionario, una vez que dejó su empleo no podía ir a una empresa vinculada a su labor anterior? Así es el Banco de México, todos los que pasan por ahí terminan en la banca privada, o salen de la banca privada al Banco de México.

“Una mezcolanza, una moral promiscuidad política-administrativa, no estoy de acuerdo con eso, hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones, nos prendieron con esas prácticas, entonces vamos a continuar”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.