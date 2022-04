Juicio político a ex presidentes

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró “una aberración” la decisión de la SCJN de echar para atrás la prohibición de que altos funcionarios del gobierno federal, al concluir con sus funciones, no pueden o no podían trabajar en el sector privado, principalmente en actividades que estuvieran relacionados con los cargos que ocuparon en el gobierno.

Se refiere, la prohibición, a casos como los de los ex presidente Ernesto Zedillo y Felipe Calderón. El primero, luego de rematar el patrimonio nacional que constituía Ferrocarriles Nacionales de México, se fue a trabajar como consejero a la empresa estadounidense que se apropió de nuestros bienes.

Igual ocurrió con el ex presidente Felipe Calderón que se fue de consejero a la empresa española Iberdrola a la que benefició con contratos y concesiones. No se ha mencionado al ex presidente Vicente Fox, pero de la misma forma utilizó y puso el aparato administrativo del Estado mexicano al servicio de los empresarios.

Independientemente de la moral o la ética política en los funcionarios públicos, en casos concretos debe llamársele a juicio político y la Cámara de Diputados es la instancia correspondiente. Traicionaron los intereses populares y utilizaron a los partidos y al voto ciudadano para sus intereses políticos, facciosos y de sus familiares.

Adán Augusto no es presidenciable

Al considerar que el motivo de los ataques a la Guardia Nacional y a sus comandantes por facilitar sus aviones para la promoción de la Revocación del Mandato por parte del titular de la Segob, Adán Augusto López Hernández, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su paisano no es presidenciable y si hay denuncias de uso de recursos públicos para actividades proselitistas, se deben interponer y que la autoridad resuelva, pues no debe haber impunidad… Y lo cierto es que altos funcionarios morenistas de todos los niveles en todo el país están en plena actividad política. Desde la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum -que viajó a Aguascalientes y a Durango-, hasta legisladores federales y estatales, regidores y gobernadores se dieron vuelo apoyando a sus candidatos en sus respectivas demarcaciones. Y esto no es extraño, pues se trata de apoyar a su partido y a sus gobernantes o autoridades. Ya el mismo Adán Augusto dijo que será un honor que lo corran por apoyar al presidente López Obrador y éste reconoció que en los eventos públicos es imposible acallar los gritos de “No estás solo” que le dan su respaldo… Al INE lo ha señalado de parcial y tendencioso cuando sólo reprime a los partidarios de la IV Transformación, pero da mancha ancha a los opositores al régimen, por lo cual serán desplazados los consejeros electorales para dar paso a un organismo independiente que contribuya a la democracia que ahora enfrenta dificultades principalmente con la institución que se supone fue creada para apuntalar la democracia. Desde luego que este 10 de abril servirá para ver de qué lado están las fuerzas, si se apoya el proyecto transformador o se vuelve al pasado… Y pese a que el Presidente diariamente explica los alcances de la reforma eléctrica, que busca beneficiar a los usuarios y retener las empresas del Estado para el pueblo, muchos no lo entienden; como tampoco que la consulta de Revocación de Mandato es una consulta para decidir si sigue o no un mandatario. Es una práctica para la consulta popular que en esta ocasión no aplica sus resultados porque no están dadas las condiciones, sino que es a futuro. Lamentable que la falta de comprensión polarice a la sociedad.

