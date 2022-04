La Dama de la Muerte, francotiradora ucraniana, regresa al combate

El medio británico The Times reportó que la francotiradora “La Dama de la Muerte” regresó al combate para ayudar contra la invasión rusa. Se indicó que su “nombre real no ha sido revelado y fue presentada por las fuerzas armadas ucranianas esta semana”.

De acuerdo con The Times, su rostro “ha sido parcialmente cubierto en fotografías para proteger su identidad y se unió a la Infantería de Marina de Ucrania en 2017”.

Además, “realizó numerosas operaciones en el este del país, luchando contra los separatistas respaldados por el Kremlin en las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk”. El medio detalló que “en enero dejó las fuerzas armadas ucranianas, pero después de un mes de vida civil se ofreció como voluntaria para volver al frente”.

Asesina a más 300 soldados nazis

“Estas no son personas. Los nazis no eran tan viles como estos orcos”, dijo la francotiradora sobre los rusos. “Definitivamente ganaremos. ¡Personalmente, resistiré hasta el final!”, declaró, reportó The New York Post.

El Post recordó que “Lyudmila Pavlichenko, una francotiradora ucraniana del Ejército Rojo soviético, supuestamente mató a más de 300 soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue apodada “Dama de la Muerte” y recibió el mayor honor de la URSS al ser nombrada Héroe de la Unión Soviética”.

La ucraniana también es conocida como “Charcoal” y se detalló que su rostro está oculto por una shemagh y su arma está envuelta en una red de camuflaje.

Ella se une a los nombres de otros francotiradores como Wali, uno de los más temidos y famosos del mundo. Wali tiene 40 años de edad y es un ex miembro retirado del Regimiento Real del Ejército de Canadá.