En campaña, a pesar de la veda electoral

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Sin ningún recato y con toda libertad los funcionarios federales encabezados por los preferidos de AMLO, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizaron campaña, cuyo objetivo según explicaron era una gira con temas de seguridad y la reforma eléctrica, pero la realidad fue campaña para promover la asistencia a la consulta del domingo.

Funcionarios del gobierno federal promueven la consulta sobre la Revocación de Mandato del Presidente usando aviones de la Guardia Nacional. El sábado pasado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, viajó en un avión de la Guardia Nacional, matrícula XC-PFM, de México a Torreón y luego a Hermosillo, donde participó en actos de promoción de la consulta del domingo 10 de abril.

Fue campaña abierta para promocionar la consulta de Revocación de Mandato o más allá, como una gira de promoción con miras presidenciales, ya que en el avión viajaba el líder nacional de Morena, Mario Delgado; el general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino; y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía. Por supuesto, AMLO lo negó y bajó a Adán de la aspiración presidencial.

Claudia Sheinbaum, en la CDMX, señaló que únicamente se encuentra generando una “interacción” por medio de las redes sociales. “No estarnos promoviendo, estarnos generando interacción con la ciudadanía”.

El secretario de Gobernación de plano aseguró que no teme al INE y tiene la autorización de AMLO. “Ellos (INE) no me pueden correr”. No temo a sanciones del INE por promocionar consulta. No disfrazó nada.

En tanto se llevaba a cabo la gira promocional, en la Ciudad de México se registró y en varios estados también, concentraciones públicas con el título “Terminas y te vas”, como exigencia ciudadana. Esta demanda y exigencia ciudadana se replicó en varios estados del país, así como en la CDMX en el Ángel de la Independencia para pronunciarse en contra de la consulta de Revocación de Mandato.

Pero la caballería pesada de Morena también hizo lo suyo y funcionarios federales y locales, gobernadores, legisladores hicieron lo propio para promocionar la consulta, mientras el INE pedía respeto a la veda electoral.

El INE invirtió en la consulta mil 692.5 millones de pesos, de los cuales 41% serán para la instalación de casillas. Sin embargo, para que el ejercicio democrático no quede en un mero hecho anecdótico, se requiere que más de 37.1 millones de mexicanos acudan a las urnas.

Lo cierto que este ejercicio público es muy caro e innecesario porque nadie lo pidió, tiene tantas faltas legales, como la falta de presupuesto, que será fácilmente impugnable legalmente, cosa que no será necesaria porque difícilmente alcanzará las cifras para que sea vinculante. La oposición pronostica que no llegará la participación a las dos cifras. Sin embargo los resultados citados, serán suficiente para intentar desmantelar al INE.

La reforma eléctrica de cada quien

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México entrarán en modo de alerta. La reforma eléctrica que se discute en el Poder Legislativo ha causado problemas entre ambos países. Funcionarios estadounidenses han visitado nuestro país varias veces y no pocas, para insistir sobre la necesidad de dar seguridad a las inversiones y respeto a los contratos firmados.

El gobierno y Morena insisten que la reforma enviada al Congreso no se le moverá ni una coma. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos ha insistido en que se deben de adecuar, sobre todo en el tema de los tratados de comercio, ya firmados entre ambos países.

Funcionarios de los Estados Unidos de visita en México, John Kerry, enviado especial del gobierno de Estados Unidos para el clima y el embajador Ken Salazar, según declararon, se reunieron con el Presidente AMLO a fin de examinar la reforma eléctrica y proponer la creación de un grupo de trabajo para analizarla.

Sin embargo, la opinión del gobierno al día siguiente fue contundente y contradictoria, AMLO, al relatar el encuentro con funcionarios y empresarios de Estados Unidos, fue tajante en rechazar la integración de un grupo de enviados de la Casa Blanca para “vigilar” el desarrollo de la iniciativa de reforma, que es discutida en la Cámara de Diputados. De inmediato el gobierno de Estados Unidos declaró su preocupación al respecto y empezó la artillería del congreso a mandar misiles. El embajador Salazar mostró diplomacia y confió en que se respete.

En su permanente campaña, el presidente AMLO pidió a priistas y panistas “rebelarse” y sostener la iniciativa de reforma eléctrica “Que se rebelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares”, afirmó.

La oposición sostuvo que la reforma no pasará sin adecuaciones e invitó a los morenistas y sus aliados a que voten en conjunto con ellos en la propuesta hecha con los doce puntos propuestos. Le reitero estimado lector, que la reforma no saldrá antes de las elecciones. Así las cosas, hasta pronto. Use cubrebocas.

mares21@gmail.com