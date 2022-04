AMLO califica de “mentirosos” a senadores de Estados Unidos

Les pide que presenten pruebas

Ante la acusación de 4 legisladores norteamericanos con el secretario del Interior de los Estados Unidos, Anthony Blinken, de usar a los aparatos del Estado mexicano para perseguir a opositores, el presidente Andrés Manuel López Obrador los calificó de mentirosos.

Indicó en respuesta a esto, que su administración no actúa por consigna, al tiempo de acusarlos de estar “mal informados” y que si tienen pruebas que las presenten.

En su conferencia mañanera, que esta vez duró casi 3 horas, dijo que este tipo de declaraciones son debido al proceso electoral que hay en Estados Unidos .

“A lo mejor están mal informados, es la campaña, es que en Estados Unidos hay elecciones. Y que bueno que nada más son cuatro porque 4 golondrinas no hacen verano, pero voy a contestarles nada… y van a seguir así y ojalá sean pocos”, dijo.

“Están desinformados yo no tengo ninguna vinculación más que de respeto con el fiscal Gertz Manero, ya no es el tiempo en que el Presidente daba instrucciones en el Poder Judicial, en la Suprema Corte, en la Procuraduría, no, ahora hay un auténtico estado de Derecho no hay un Estado de chueco.

“No es cierto, mienten (esos senadores) están.. los menos que puedo decir…desinformados. Nosotros no actuamos por consignas en contra de nadie y es la Fiscalía la que resuelve y a mí me gustaría que se resolviera todo lo más pronto posible, porque la justicia tiene que ser pronta y expedita pero todavía hay procedimientos muy engorrosos, pero de eso a que haya consignado pues hay una gran distancia”.

El mandatario dijo que espera que los senadores mencionados lo conozcan y se informen, pero los invito a que presenten las denuncias respecto a sus acusaciones.

“Es que estos senadores a la mejor no me conocen y a la mejor están acostumbrados a otra cosa, pero ojalá se informen y si tienen pruebas que las presenten, pero por lo general son denuncias sin sustento es por la temporada (electoral)”.

López Obrador añadió que esto también obedece a que los conservadores van a otros países a buscar apoyo para descalificar a su gobierno, pero seguro que ello no agrada a los mexicanos.

Y les aconsejo a los cuatro senadores de Estados Unidos que sí pretenden recibir votos con estas actitudes, no lo conseguirán.

El presidente López Obrador, dispuesto a negociar reforma eléctrica

Desde Palacio Nacional, López Obrador anunció que su gobierno está dispuesto a negociar su iniciativa de reforma eléctrica, que busca dar mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con un 54% del mercado eléctrico y dar sólo el 46% a la iniciativa privada, pero siempre y cuando hayan coincidencias con la oposición.

“Sí hay, desde luego, apertura siempre y cuando existan coincidencias”, dijo el mandatario al subrayar que hace falta la reforma eléctrica para “reponer un procedimiento injusto, reparar un daño que se ocasionó en el periodo neoliberal, en el cual, mediante el autoritarismo, la antidemocracia, la corrupción, se modificaban las leyes para beneficio de grupos de intereses creados en contra del interés general del pueblo”, expresó.

“Ya lo hemos dicho, de 110 contratos, dos están funcionando, operando, todo lo demás fue pura especulación, vender las acciones en el mercado financiero. Los que recibieron las concesiones ya muchos se deshicieron de ellas, pero se quedaron con muchísima utilidad. No nos estamos metiendo en eso, se están respetando esas concesiones”, sostuvo.

El mandatario afirmó que la reforma eléctrica es necesaria para revertir los efectos negativos de la enmienda al sector energético ocurrida en el sexenio de Enrique Peña Nieto en 2014 basada en la corrupción.

El mandatario recordó que, en los gobiernos pasados, legalizaron en el Congreso de manera corrupta, el fraude, las injusticias y el saqueo.

Al igual que el miércoles, López Obrador hizo un llamado a los legisladores del PRI a definirse y hacer justicia a su pasado donde Lázaro Cárdenas expropió a la industria petrolera y Adolfo López Mateos la del sector eléctrico ante el abuso de las empresas extranjeras.

“El PRI tiene que definirse. En el caso del PAN no se puede esperar mucho, no es justificación, pero surgió para defender los intereses de particulares, de empresas nacionales y extranjeras, no hay que olvidar que el PAN nace en 1939, un año después de la expropiación petrolera, para oponerse a la política del General Cárdenas”, justificó el Presidente.

AMLO aplaude evento encabezado por Sheinbaum

En otro tema, el presidente López Obrador avaló el mitin realizado en el Monumento a la Revolución donde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum convirtió una asamblea informativa de apoyo a la reforma eléctrica, en un acto de apoyo al mandatario mexicano.

Y a pesar de la pregunta en la mañanera sobre el apoyo externado por la jefa de Gobierno, el mandatario sólo se refirió al acto de apoyo a la reforma eléctrica.

“Yo estoy de acuerdo que la gente defienda la iniciativa, todos los que formamos parte de la transformación de México y todos los ciudadanos porque al final ¿qué es lo que está en cuestión? El precio de la luz para decirlo coloquialmente, que no lleguen recibos de 20 y 30 mil pesos bimestrales a los domicilios como está sucediendo en España donde dominan las empresas particulares”, indicó.

El mandatario respaldó la manifestación realizada ayer por sus simpatizantes en la Ciudad de México y arremetió contra empresas privadas del sector eléctrico como la española Iberdrola.

“Una familia en México paga 10 veces menos por la luz que lo que está pagando una familia en España y esto sucede porque en España privatizaron todo el sistema eléctrico y son las empresas, las que dominan y es Iberdrola”, dijo y agregó:

“¿Y saben qué hace esta empresa? Es el que elabora las leyes, pone las condiciones y coopta, para decirlo con diplomacia, a los legisladores para que se aprueben esas leyes y no solo eso, si hay políticos famosos de izquierda o derecha, los contrata para que trabajen con ellos y los usan como agentes de relaciones públicas, se llaman lobistas, lo que hicieron con Felipe Calderón o lo que hicieron las empresas de ferrocarriles con Ernesto Zedillo”, sostuvo.

Enseguida, el mandatario comentó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no tiene fines de lucro y que ahí radica la esencia del debate que se registra en estos días.

Exhibe presunta factura de compra de departamento de Loret de Mola

En una nueva aremmetida contra periodistas, el presidente López Obrador exhibió una factura de una presunta compra en 2019 de un departamento que hizo Carlos Loret de Mola por el que, afirmó, pagó 24 millones de pesos en una sola exhibición y donde el notario fue Ignacio Morales Lechuga, ex procuradurador General de la República.

El titular del Ejecutivo federal manifestó que “no es nada personal” los señalamientos sobre el periodista, pero aseguró que esta información le llegó a Palacio Nacional y llamó a que el periodista transparente sus ingresos.

Comparó que con lo que supuestamente pagó Carlos Loret de Mola equivaldría a comprar toda una unidad habitacional del Infonavit.

“Lo mejor es que aclare cuánto tiene porque tengo -porque aquí llega información- tengo una factura de un departamento que compró en el 2019 cuyo notario fue un político salinista, Morales Lechuga. ¿Saben cuánto pagó en el 19 hace dos años, tres años? 24 millones de pesos.

“¿Cuánto vale un departamento en el Infonavit? 500 mil pesos, pues aquí estamos hablando de 48 (departamentos del Infonavit). O sea se aventó una unidad habitacional completa, 24 millones y eso si tengo las pruebas para que no diga que no, esa sí me llegó”, aseveró.