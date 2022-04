La Isla Centeno se presentará por primera vez en el Lunario

La Isla Centeno es un dúo originario de Guadalajara, Jalisco, integrado por María Centeno y Lito de la Isla, de ahí el nombre. pues juntando sus apellidos, se crea La Isla Centeno, recientemente han tenido mucho trabajo y éxitos, pues acaban de presentarse hace unas semanas en el Vive Latino, ahora anuncian su próxima presentación en el Lunario del Auditorio Nacional, el próximo 8 de septiembre de 2022.

En una entrevista con DIARIO IMAGEN los chicos nos contaron cómo se sienten y todos los detalles de su presentación, iniciando con Lito quien afirmó “estamos felices de presentarnos en este lugar, un escalón más en nuestra carrera, será un show donde cantaremos éxitos de nuestros tres discos, este espectáculo es el más importante para nosotros, yo creo que más que el Vive Latino”.

María nos adelantó que, para el concierto del próximo 8 de septiembre en el Lunario y La Isla Centeno, va a ser toda una experiencia, ya estamos preparando todo, la escenografía, el orden de las canciones” y entre risas y bromas los dos integrantes nos invitan a traer toalla y bloqueador a esta noche inolvidable con ellos.

Además de la gran noticia sobre su concierto, el dúo está presentando su tercera producción discográfica “Canciones para el volcán”, un disco con 13 temas que buscan llevar a los oyentes de paseo por los rincones secretos de La Isla Centeno, y sobre eso nos contaron que para realizar esta producción se trasladaron al volcán de Colima, que también fue su fuente de inspiración. “El volcán es el corazón de la Tierra y nuestras canciones también vienen del corazón, es por donde la Tierra se expresa como nosotros” compartió la cantante mientras que Lito aseguró que “desde el comienzo el volcán ha estado presente en nuestra carrea, creo que nos identifica”.

Los músicos consideran que uno los retos más difíciles es mantenerse y más en esta época tan difícil que pasamos por la contingencia sanitaria “lo más difícil es mantenerse, fueron dos años donde nadie salía, ni tocaba, y tuvimos que mantenernos inspirados y trabajando” expresó María.

El disco está disponible en todas las plataformas digitales, donde puedes disfrutarlo, es un paseo por géneros como el bolero y el folk, con ese sonido tan especial que caracteriza todas las canciones de la banda.

En esta plática, Lito nos contó un poco de la historia de cómo se conocieron y decidieron trabajar juntos él y María “hace un tiempo sufrí de una cardiopatía, que es un padecimiento del corazón, después de estar en el hospital tenía que estar en reposo dos semanas y lo único que podía hacer era salir a caminar al parque a pasear a mi perro muy despacio, fue donde me encontraba a María, que yo ya sabia que cantaba increíble, así me acerqué, le dije ‘oye por qué no componemos’ y dos horas más tarde estábamos tomando un café componiendo nuestra primera canción fue ‘Soles al mar’ y aquí seguimos dándole voz a nuestras canciones”.

Para finalizar, La Isla Centeno nos invita a seguirlos en sus redes sociales, a estar pendientes de sus próximas presentaciones como la que tendrán el próximo 6 de mayo en Querétaro, pero principalmente nos invitan a su concierto en el Lunario el 8 de septiembre, “no importa que vengan de Puebla, Monterrey o de cualquier lugar, lo importante es que vengan a pasar una linda noche con nosotros en este concierto tan importante en nuestra carrea”, concluyó María.

