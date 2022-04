¿Tanto le caló al ministro Arturo Zaldívar el regaño del presidente López Obrador?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Reforma eléctrica: Rubén Moreira tiene una posición más laxa

¿Tanto le habrá calado al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, el regaño que le propinó al máximo tribunal de la nación, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días, que por eso el ministro Zaldívar, para contentar al visceral tabasqueño, para agradarle, se vio en la imperiosa necesidad de votar a favor de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del mandatario? y con esto, no eliminar de la controvertida ley el apartado que tiene que ver con el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, lo que se conoce como la “Ley Bartlett”.

Luego de que se diera una tensa espera en la que en la Cámara de Diputados, especialmente los legisladores de la bancada del partido oficial y rémoras, se tronaban los dedos ante la posibilidad de no poder cumplir la instrucción directa enviada desde Palacio Nacional, las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz -ambas llegaron a la Suprema Corte gracias a las gestiones de López Obrador y evidentemente le deben lealtad y ceguera absoluta- y el ministro presidente, Arturo Zaldívar, votaron por avalar la ley en todos los temas y en cuanto a la materia ambiental, Zaldívar propuso una “interpretación conforme” para que la Corte incluya en su sentencia un pronunciamiento para dar preferencia al abandono paulatino de las energías generadas por combustibles fósiles. Bien puede inferirse que en esto último, esta errada y llamada Cuarta Transformación no hará el menor caso.

A cierta distancia de la SCJN, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Ignacio Mier, insistió todo el día en los puntos coincidentes que tienen con la contrapropuesta de la coalición “Va por México” y en la que destacan: el derecho humano a la electricidad; precios en la energía eléctrica, reduciendo los costos.

“Coincidimos en la posición nacionalista del PRI (sobre la reforma eléctrica) para que al igual que como lo hemos señalado nosotros, bajen los precios de la luz y se fortalezca la CFE; fomentar energías renovables y que el litio sea propiedad del Estado”.

Aquí, lo que llama poderosamente la atención, es que en un inicio de este controvertido tema, tanto el presidente López Obrador como su bancada, pedían, más bien exigían que no se cambiara ni una coma y ahora, se supone que los del partido oficial, han incorporado nueve de los 12 puntos, de tal suerte que todo puede suceder el próximo lunes.

El caso es que el diputado Moreira informó que el próximo lunes se reunirán las comisiones de Puntos Constitucionales y Energía de San Lázaro; “ahí nosotros tendremos qué ver lo que se está poniendo sobre la mesa, es decir, si son nueve o 12 las propuestas incorporadas”, dijo.

Otra cuestión es que el diputado Rubén Moreira, en un inicio cuando el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que no respaldaban la reforma eléctrica de López Obrador, había dicho que iban porque Morena aceptara los 12 puntos presentados por la oposición o nada, no obstante, en la cuenta regresiva, el coahuilense ha mostrado ser más laxo y hace más énfasis en las coincidencias que puedan tener con el partido oficial.

Hay que señalar que Moreira confió en la buena fe del coordinador morenista Ignacio Mier, pero “necesitamos ver cómo están redactados (los puntos que ellos plantearon)”. Informó que este fin de semana, los priistas se reunirán en el Consejo Político Nacional “para una decisión definitiva de nuestro voto”.

Asimismo, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, señaló que el bloque opositor todavía está porque esta discusión se aplace hasta después de las elecciones de junio próximo.

Sin embargo la Jucopo, Morena y rémoras que la acompañan específicamente, ya tienen previsto que se discuta y se vote entre martes y miércoles de la Semana Santa.

Por su parte, la bancada del PRI ya se está concentrando en la Ciudad de México para evitar cualquier inconveniente. “Nosotros mismos estamos revisando y estaremos en nuestra cita con la historia”, supuestamente la bancada completa, subrayó el diputado Rubén Moreira, que dijo que los del tricolor, también son nacionalistas.

La anterior frase viene a cuento por los “coqueteos” y presiones que a lo largo de la semana ha ejercido el presidente López Obrador y en lo más reciente, hacer énfasis en que los ex presidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, militaban en el PRI, prácticamente en un mensaje en el que puede verse entrelíneas de que si los priistas no votan a favor de la reforma eléctrica del Presidente, entonces son traidores a la Patria.

Esto es, en resumidas cuentas, el mismo perverso juego del de Tepetitán de “si no estás conmigo, estás contra mí”.

Municiones

*** Vaya que es contradictoria la flamante jefa del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que por un lado y haciendo caso omiso del aumento de contagios de Covid-19, alrededor de 30 mil, en un incremento preocupante, prohíbe que en Iztapalapa se lleve a cabo la celebración del Domingo de Ramos en la tradicional Pasión de Cristo, pero qué tal el multitudinario acto que se realizó hace dos días en el Monumento a la Revolución que ella misma encabezó, en donde hubo acarreados, a los que, según se sabe, les pagaron 100 pesos por ir a echarle porras a la señora Sheinbaum y les dieron una bolsita con una torta. Ahí sí, ni sana distancia ni cubrebocas, ni nada; la funcionaria capitalina estaba midiendo músculo en lo que consideró su primer acto de campaña.

*** Y sobre este mismo tema, en conferencia de prensa el coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, consideró hasta normal que la señora Sheinbaum Pardo, se presente como una aspirante para la presidencia en 2024. Efectivamente, pero lo que no se vale es que utilice recursos públicos para acarrear prácticamente a quien iba pasando por el Zócalo y sus inmediaciones. El senador Monreal señaló: “Me parece normal que (Sheinbaum) esté en ese proceso y que esté luchando porque dentro de Morena pueda participar. Ojo, más que participar, la jefa del gobierno capitalino está verdaderamente ansiosa y necia por ser ella la candidata presidencial morenista. No obstante, el legislador zacatecano señaló: “No voy a hablar mal de ella, no creo que sea el momento. Le deseo suerte y nosotros vamos a seguir trabajando por lograr la simpatía, vamos a participar en su momento, como candidatos a la Presidencia de la República y vamos a inscribirnos en Morena”. O sea que el senador Monreal no ha quitado el dedo del renglón e informó que respetará los tiempos de ley, evitando así anticiparse en la carrera presidencial y, con ello, alguna violación a la ley. Definitivamente, sí le van ganando a la ansiosa Sheinbaum.

