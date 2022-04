¿Dónde quedó Benito Juárez?

DURA LEX, SED LEX-. Con su dicho del miércoles de que “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, el Presidente sepulta el anhelo de su ídolo Benito Juárez “nada ni nadie por encima de la ley”, atacando de paso a los jueces que “son de otro mundo”, y si defienden al interés público o son abogados empresariales.

El mandatario también sepulta el principio elemental del Derecho Romano, Dura lex, sed lex,-que él estudió en sus doce años que empleó para cursar la carrera de Leyes, y que es un principio que se inculca a todo preparatoriano-a que va para Ciencias Sociales.

Detrás de estos dichos presidenciales que escucha o lee todo mundo según su medio de preferencia, no se aprecia es lo subjetivo, la presión del tabasqueño contra los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tildarlos sin distingo alguno, de abogados empresariales como si fuera negativo estar al servicio de este sector productivo.

Lo que busca Andrés Manuel López Obrador es que le aprueben su iniciativa de ley eléctrica, así se tenga que pasar por encima del principio juarista de la “sana medianía”, en la que difícilmente podría incluirse al “modesto” director de la Comisión Federal de Electricidad. Éste es sólo un botón de muestra, pues la lista ha venido aumentando de tres años a la fecha.

No obstante la férrea voluntad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos últimos días, espere a que el día menos esperado nos sorprenda con alguna opinión favorable al Ejecutivo Federal, pues si algo sobra son asuntos de trascendencia.

Pero quiérase a no, y aun siendo mayúsculos, estos casos son distractores, tanto que ya muchos empiezan a olvidar los casos Sherer contra Gertz Manero y Olga Sánchez, ¿o no?.

ACARREO GROSERO-. Lo visto el miércoles en la tarde-noche por los cuatro puntos cardinales del Monumento a la Revolución superó con mucho los acarreos tricolores preferentemente del siglo pasado pero con resacas en el tercer lustro del actual milenio, con mítines en favor de su candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

Un sufrido conductor de auto particular quedó “entrampado” por las decenas de autobuses urbanos no sólo chilangos, también de Texcoco y Ecatepec, que transportaron contingentes de apoyo a la reforma eléctrica, de la que la oradora Claudia Sheinbaum no habló, pero sí de la revocación y con el sistema de “levanten la mano”, sentenció el pronto cambio de consejeros del INE.

Una pregunta inocente, ¿cuánto costó a Morena el acarreo del miércoles”, no vayan a salir que los concentrados-as fueron voluntarios.

Por eso odian al INE, por pedirles cuentas.

