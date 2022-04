Acepta AMLO que tuvo la mitad de votos de los que lo llevaron a la Presidencia

Denuncia trampas y boicot del INE

Presume que obtuvo más sufragios en la consulta, que Felipe Calderón en 2006

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su mañanera de este lunes que en la consulta de Revocación de Mandato obtuvo la mitad de los votos que lo llevaron a la Presidencia en 2018, pero con menos casillas instaladas y pese al boicot que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) para impedir la participación ciudadana.

“Lo digo porque nuestros adversarios, que se enojan mucho dicen: es la mitad de los votos que obtuvo el Presidente en la elección del 18.

“Sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE, que no se aplicó para poner casillas en todos lados, hubo municipios en donde no hubo casillas. En mi pueblo, decía yo anoche, que existe desde antes de la llegada de los españoles, es prehispánico, Tepetitán no instalaron casilla, la instalaron a 30 o 40 km”, indicó este lunes el mandatario federal en conferencia desde Palacio Nacional.

El titular del Ejecutivo federal presumió que más gente votó ayer para que no se le revoque el mandato que los que sufragaron por Felipe Calderón Hinojosa en 2006, pese al fraude electoral.

Destacó que, con el 99.32 por ciento de las casillas computadas, de los 16 millones 392 mil 522 votos registrados en la consulta de Revocación de Mandato, 15 millones 60 mil 746 fueron para que siga en el cargo; es decir, 143 mil 819 más que los que obtuvieron en 2006 Felipe Calderón y el PAN.

¿Qué significa? Que participó mucha gente para tener una idea, en el 2006, que no se olvida, yo obtuve, de acuerdo con las cifras oficiales, 14 millones 800 mil y Calderón, 15 millones, cifras oficiales, la realidad fue otra porque hubo un gran fraude, pero aun con los votos inflados de Calderón ahora obtuvimos más”, comentó.

Ante las críticas de los opositores debido a que sólo participó entre el 17 y 18.2 por ciento de los 92.8 millones de mexicanos llamados a votar ayer, López Obrador desestimó esto, ya que, afirmó, pese a la falta de casillas la gente salió a votar.

Además, reiteró que en el proceso de la consulta de Revocación de Mandato el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo un intento de boicot.

“Hay que tomar en cuenta que no se instalaron todas las casillas, se instaló un tercio de éstas (…). Esto lo digo porque nuestros adversarios dicen que no logramos ni la mitad de los votos que obtuvimos, sí, nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE.

“Esta es una muy buena experiencia para la aplicación de la democracia participativa con la reforma que vamos a presentar, la reforma electoral, se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatoria. Pensamos que puede ser muy alto el 40 por ciento de participación, ahora participó mucha gente”, comentó.

Resaltó que, pese a todos los obstáculos, la ciudadanía salió a votar y ello es importante debido a que se ha dado un paso hacia la democracia participativa y para que los próximos presidentes actúen con rectitud, honestidad y sin darle la espalda al pueblo.

López Obrador agradeció a la ciudadanía por su participación y su voto de confianza, por lo que, dijo, continuará su gobierno hasta 2024.

Planteará en su reforma reducir porcentaje de participación

De cara a la reforma constitucional en materia electoral que alista, el mandatario anunció que en su iniciativa propondrá reducir el umbral para que la consulta de Revocación de Mandato sea vinculatoria, ya que el actual 40% “es muy alto”.

Adelantó que la idea es que los resultados puedan ser obligatorios para las autoridades, por lo que se propondrá disminuir a 30 o 20% el mínimo requerido para que las votaciones sean válidas.

“Con la reforma electoral que vamos a presentar se van a considerar algunos aspectos para facilitar el que pueda ser vinculatorias. Pensamos que es muy alto lo del 40% de participación. Ahora participó mucha gente, pero no pasó del 18%, entonces sí podría reducirse, a que no sea el 40, que sea el 30 y si se puede el 20, eso sería lo mejor”, puntualizó.

Dijo que si no es posible reducir el porcentaje, quedaría a la voluntad del Presidente.

“Yo dije que si perdía me iba, aunque se trate del 18 o del 10, si se pierde ¿Cómo se gobierna?”, expresó.

Pide analizar voto electrónico para aumentar participación y reducir costos

El Presidente también anunció que se analizaría la implementación del voto electrónico en el país a fin de aumentar la participación de los electores en los procesos comiciales y reducir su costo al erario.

El mandatario federal consideró que actualmente dicho mecanismo no se ha podido implementar en México debido a que no existe confianza en los actuales consejeros electorales que se oponen a la democracia.

En ese sentido, reiteró que como parte de las iniciativas que presentará al Congreso de la Unión en materia electoral, será que tanto los consejeros y magistrados sean electos mediante el voto directo y con ello se garantizaría la plena confianza en los órganos electorales e implementarían métodos novedosos de votación.

“Yo creo que una posibilidad que hay que analizar, una opción es la del voto electrónico, no sólo para los paisanos, sino para todo el país. Si vamos a tener un consejo confiable, electo por la gente, con mujeres, hombres íntegros, de inobjetable honestidad, porque va a haber una elección si se aprueba la iniciativa que vamos a enviar”, indicó.

“Si va a haber gente confiable, explorar la posibilidad del voto electrónico. Esto no se puede dar en las actuales circunstancias porque no hay confianza. Acuérdense que en 2006 el cuñado de Calderón manejó el sistema de cómputo. Sería de manera sencilla, que cada quien votara donde esté. Todos los mexicanos pueden votar y donde no hay teléfono, no haya posibilidad de hacerlo, pues a lo mejor ahí instalar las casillas o tener el doble sistema”, planteó.

A finales de marzo, el presidente de la República reveló que como parte de su iniciativa de reforma, se planteará que sean los tres Poderes de la Unión los que presenten al menos 20 perfiles de candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que sean independientes y de inobjetable honestidad.

“Cada Poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Y esos 60 van a ser votados, en elecciones abiertas, y el que saque más votos, ese va a ser el presidente, buscando que sean la mitad mujeres y la mitad hombres”, expuso.

El jefe del Ejecutivo federal ha planteado que es necesaria una renovación de la estructura de las autoridades en la materia, tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de manera que se respete la voluntad de la sociedad y no existan más los fraudes.