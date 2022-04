AMLO terminará su mandato

Ángel Soriano

Resulta increíble que dirigentes políticos como Dante Delgado anule su voto y, con ello, dé la espalda a la democracia. Y si no cree en el voto, resulta incongruente que se diga dirigente de un partido que lucha por el poder para ejercer un modelo de gobierno diferente al actual, si es que no está de acuerdo.

Porque los partidos son instrumentos legales, legítimos, en una contienda civilizada por concretar las aspiraciones de la comunidad mediante la oferta de un programa de gobierno, una ideología, un programa de acción, que deberá llevarse a los electores para ganar su confianza y obtener su voto para acceder a la administración pública.

No votar o anular el voto es una incongruencia, pues —-como dijo el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador—, la democracia no es sólo cuando les conviene, sino debe ser una forma de vida para que nadie se sienta absoluto y la revocación del mandato es, porque seguirá, una consulta para saber si el pueblo está o no de acuerdo.

Hacer de la democracia participativa una forma de vida en la familia, la sociedad, el país y no un desprecio para el mejor sistema de gobierno hasta ahora. Y si no se cree en la democracia deben desaparecer los partidos y los órganos electorales, el Poder Legislativo y dejar un dictador que decida por todos, sin consulta ni elecciones. Dante debe recibir una lección de política participativa.

Turbulencias

Pendiente resoluciones del TEPJF

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo al vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuéllar, que no le afecta leer la Ley y cumplirla. Precisó que la anulación del proceso revocatorio no corresponde al INE, sino al TEPJF y que las reglas del juego fueron establecidas por el Congreso de la Unión. Resulta que funcionarios y dirigentes políticos han arremetido en contra de los consejeros electorales desconociendo que no tiene facultades para ello, sino es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación…Y se siguen documentando irregularidades como el acarreo de votantes ahora con la práctica de facilitar el transporte como en los buenos tiempos de los gobiernos neoliberales. De acuerdo al presidente López Obrador, votaron unos 17 millones de ciudadanos, el 90% en favor de que continúe en el cargo, e indicó que de acuerdo a las cifras de las autoridades, obtuvo más votos que los obtenidos por los ex candidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade. Invitó también a sus adversarios a la reflexión y a aceptar que la democracia debe ser una forma de vida y de gobierno a la que hay que acostumbrarse… Evidentemente los opositores exhibirán pruebas de irregularidades y será el TEPJF el que decida si es válido o no el proceso revocatorio, aunque el líder de Morena, Mario Delgado, indicó que esto sería catastrófico. Antes, durante y después de la consulta, se han difundido videos con autobuses que estuvieron a disposición de los electores y con mantas que indicaban la tendencia del voto en favor de la continuidad en el gobierno del Presidente López Obrador, aunque el alto cargo nunca estuvo a discusión ni se apostaba por lo contrario, pero sí fue desaprovechado el evento para que los ciudadanos en forma masiva acudieran a las urnas a expresar su sentir. El no hacerlo, reduce su actividad a la clandestinidad, a los ataques anónimos, a las campañas sucias, sin dar la cara ni ofrecer propuestas para las futuras elecciones. Hace falta mayor conciencia política y mayor conocimiento de las prácticas democráticas.

