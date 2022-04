Baja no, bajísima participación

Eleazar Flores

EVIDENTES ACARREOS-. Resaltando la frialdad de los números, de los participantes en la cacareada revocación, entre 91 y 92 por ciento de votantes apoyaron la continuación del presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, de los 18 millones contabilizados el domingo por la noche, 16 lo ratificaron.

Hasta aquí lo bueno, lo malo fue la promoción del evento por parte de funcionarios y hasta el “acarreo” que encabezó el gerente de Morena, Mario Delgado, haciéndola hasta de chafirete, y por la noche del mismo domingo, el triunfalismo de la jefa Sheinbaum, incluyendo un desplegado firmado por mandatarias-os guindas.

Volviendo a la frialdad de números y porcentajes, el ejercicio no podrá ser vinculatorio dado que no participó ni el 25 por ciento de los 92 millones 823 mil 216 integrantes de la famosa lista nominal, o sea que no obstante el triunfalismo “moreno”, la participación no fue baja, fue, bajísima.

SUPERVIGILANCIA-. De lo poco que se habla es la supervisión de 89 OBSERVADORES ELECTORALES INTERNACIONALES, provenientes de 25 países, de Europa y el continente americano, con presencias variopintas, pues llegaron desde la semana pasada representantes calificados del primer mundo como Japón, Corea del Sur y España, pero también de Venezuela, Bolivia y otras naciones con gobiernos “democráticos”.

Como quiera que sea, estos observadores electorales que vienen a título de sus países o bien como integrantes de la Organización de Estados Americanos, —instancia cuestionada por el gobierno mexicano—, opinarán acerca del evento dominical, con la seguridad de que no obstante todos los contratiempos, seguramente opinarán a favor, pues su óptica es hacia el organizador, o sea el INE.

Cuestionado desde su nacimiento, el proceso de revocación se vivió, o lo vivimos en el terruño cercano, con óptica testimonial dividida en tres escenarios, el del medio rural con certeza campesina por López Obrador, el de los adultos mayores donde está el voto duro seguramente por la pensión bimestral que el gobierno les da y el de colonias populares donde las casillas lucieron con poca participación.

“EJÉRCITO ORGANIZADOR”-. Ni siquiera fue por el Domingo de Ramos o la estampida de vacacionistas a los centros turísticos, lo que pasa es que el gobierno propició la confrontación, confiado en su “voto duro”, que ya no es tan duro, olvidando quien ataca al INE que el organismo da lineamientos, pero en la organización del evento participamos más de 260 mil personas, me platicó un ciudadano de esos 260 mil que fueron capacitados por más de dos meses.

INE-. En los cambios que ventila la 4T, apunte a Karla Humphrey, esposa de Santiago Nieto Castillo, como posible sucesora de Lorenzo Córdova, dentro de un año.

