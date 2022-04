Los consentidos de López Obrador, en primera fila, en Palacio Nacional

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Desesperación en Morena por futuro de reforma eléctrica

Los consentidos del presidente Andrés Manuel López Obrador, estuvieron en primera fila en el Patio Central de Palacio Nacional. Estratégicamente se colocó a la senadora Olga Sánchez Cordero junto, ni más ni menos, al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Gertz Manero, que por más que quiso sonreír, se le acartonó un grotesco gesto, pero se nota que goza de la protección del de Tepetitán.

En esa misma fila, a los dos aspirantes al 2024, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, y la siempre eficiente jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, los separó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que ahora ha incluido en su agenda como actividad prioritaria, “macanear” con el inquilino de Palacio Nacional. Un pasillo dividió esa primera fila y ahí estuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Del otro lado de esa primera fila, se ubicó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que ya no sabía qué hacer para que su jefe lo viera; nada más le faltó ponerse pecho tierra para que por encima de él pasara el tabasqueño, ¿acaso queriendo tapar de alguna manera la tensa situación que se vive en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, tampoco halla qué hacer para ahora tratar de convencer a la oposición y obtener los poco más de 50 votos que necesita para aprobar la controvertida reforma eléctrica?

Los coqueteos que ha tenido en las últimas horas el diputado Mier, han sido ahora con los panistas, porque al parecer, los diputados del PRI ya no quieren saber nada de él. Lo bueno es que el diputado Santiago Creel ya le contestó y, al parecer, no va a tener mucho éxito que digamos.

Las mañas ya las exhibieron los legisladores del partido oficial cuando decidieron dar otro “madruguete” al aplazar la discusión sobre dicha reforma para el Domingo de Resurrección, pero por lo que se ve hasta el momento, la fecha no les ayudará mucho a los morenistas, entre otras razones porque los especialistas en el tema señalan que la absurda propuesta de López Obrador, seguirá muerta. ¿Será?

Un hervidero fue ayer la Cámara de Diputados. Afuera llegaron varios seguidores de López Obrador, que no sabían ni por qué estaban ahí porque gritaban consignas en contra del INE.

La siempre distinguida secretaria general morenista, Citlalli Hernández, en la víspera de esta importante discusión, amenazó con rodear el Palacio Legislativo de San Lázaro e impedir la entrada y la salida, porque se sabe que a la hora de votar, se requieren las dos terceras partes de los diputados que estén presentes. Afortunadamente, la oposición diseña la estrategia para estar presentes en San Lázaro en tiempo y forma, que nadie falte.

Tan ansiosos y desesperados están en Morena, que en su enésimo e inútil informe, el presidente no pudo pasar por alto el tema y señaló que si su tan llevada y traída reforma eléctrica no se vota, —a su favor, desde luego—, se sabrá quién es quién por parte de los diputados: “Lo bueno es que muy pronto sabremos quién es quién en tan relevante emplazamiento, el domingo próximo. Es importante que se conozca que ya nos protegimos en caso de una traición. Si no alcanzamos las dos terceras partes por el boicot de los legisladores reaccionarios de derecha, conservadores y traidores, el lunes próximo enviaré una iniciativa (al Legislativo), para modificar la Ley Minera que requiere mayoría simple para establecer que el litio ambicionado por corporaciones nacionales y extranjeras, solo podrá ser explotado por los mexicanos”.

Nótese el deplorable nivel de negociación que tiene el inquilino de Palacio Nacional, que se sigue valiendo del insulto y la cerrazón. Asimismo, con un gesto casi de ingenuidad, desde el púlpito del Patio Central de Palacio Nacional, López Obrador dijo que lo único que busca con su reforma, es garantizar la soberanía energética del país. Por supuesto, ni los miembros de su gabinete le creen.

En otro tema, el Presidente recordó en una parte de su discurso que, “nada causó más tristeza que la pandemia de Covid-19”, por lo que aquí valdría la pena preguntar, ¿en qué quedamos, no que le había venido “como anillo al dedo”? Eso lo dijo a inicios de dicha pandemia.

Como siempre, ubicado en el púlpito, en su calidad de mesías tropical, el jefe del Ejecutivo, citó el bienestar del alma también porque “no sólo de pan vive el hombre”. También destacó que así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió el desarrollo de la naturaleza de la historia humana. Ésta última, una cita ya medio anquilosada, ¿o no?

De una manera mucho más suave, López Obrador atacó a la clase media y a los que considera aspiracionistas al señalar que “el sentido de la vida no debe reducirse únicamente a la obtención de lo material, a lo que acumulamos. Una persona sin apego a un ideal a una doctrina, difícilmente consigue la felicidad. En algunos casos, triunfar a toda costa y sin escrúpulos, conduce a una vida vacía”.

Casi con “bombo y platillo” anunció su propuesta de un programa de IMSS Bienestar, para aglutinar ahí todos los sistemas de salud y de esta manera supuestamente subsanar las tantísimas fallas que tiene esta errada y llamada Cuarta Transformación en el rubro de salud.

Anunciar un programa que ni siquiera se ha puesto en práctica y más aún, hacer hincapié en que cuenta con todos los recursos necesarios para operarlo, es una forma muy descarada de mentir. Ahí está como muestra la escasez de medicamentos y la deficiencia en atención.

Otra de las mentiras del Presidente, es que anunció que tiene 113 mil elementos en la Guardia Nacional más que dispuestos para combatir la violencia y la delincuencia, “gracias a nuestras convicciones y a la perseverancia sobre cómo entender y atender el problema de la inseguridad y violencia poco a poco hemos venido avanzando para vivir libres de miedos y temores, en una sociedad con paz”.

¿No se suponía que las masacres se habían acabado en esta errada y llamada Cuarta Transformación? Nada más que el tabasqueño le “eche un ojito” a las masacres registradas en Zacatecas y Guerrero, estados que gobierna Morena.

Municiones

