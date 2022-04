INE: ¿Humphrey iría por Lorenzo?

Eleazar Flores

EN TIEMPO Y…-. Lorenzo Córdova Vianello, actual consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) terminará su periodo en abril de 2023 y en caso de seguir la actual infraestructura administrativa de la institución, dado que MORENA disminuye sus fuerzas para proponer una reforma electoral que lo modifique, su posible sucesora sería Carla Humphrey de Nieto Castillo.

¿Lo cree descabellado?, pues no tanto, dado que la Humphrey además de preparación académica de sobra, acumula gran experiencia en la materia, reúne el requisito de la equidad de género y por si fuera poco, fue la de más balconeo mediático antes, durante y después del calvario de la revocación.

POR PARTES-. Lorenzo Córdova fue electo primer presidente del INE el 3 de abril de 2014 para un periodo de nueve años pero fungió como presidente en la transición IFE-INE de enero a marzo del mismo año.

Bagaje académico del doctor burgomaestre Lorenzo Córdova en la UNAM y en la Universidad de Turín, Italia, asesor del primer presidente “independiente” del IFE, José Woldemberg, cargo del que saltó primero a consejero y después a presidente, todo de 2011 a 2014.

Ligado siempre a los medios en la UNAM y en el Senado, en donde incluso se hizo acreedor en dos años consecutivos al Premio Nacional de Periodismo por programas televisivos.

Por esta experiencia, extrañó el RESBALÓN que dio en abril de 2015 criticando el lenguaje de algún indígena que le dio audiencia, mencionando el término “toro sentado”. Lo tundieron los medios y en mayo del mismo año tuvo que salir a ofrecer una disculpa pública… y santo remedio.

HUMPHREY-. La licenciada Carla Humphrey Jardón, cursando o ya concluido su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, también es poseedora de varios grados académicos no sólo de su alma máter ITAM, también por el Instituto Ortega y Gasset de España

Por si fuera poco, ha acumulado vasta experiencia comicial como consejera del Instituto Electoral del antes Distrito Federal, asesora y consejera del Instituto Federal Electoral, con inteligente discreción hasta que…

Hasta que se supo primero su relación sentimental pero sobre todo su matrimonio en el Hotel Casa Santo Domingo, en Guatemala, con el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo.

La ostentación lo obligó a renunciar al cargo pero siguió casado con Carla, ex esposa del destacado panista Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón.

Sus estudios, experiencia y liderazgo convirtieron a Humphrey en coordinadora nacional o algo parecido, de todos los organismos electorales de las entidades del país conocidos como OPPLES.

Bien vista por Morena y su dueño, pareciera ser que las condiciones están dadas para que Humphrey sustituya a Lorenzo… al tiempo.

