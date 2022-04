El priista Carlos Miguel Aysa anuncia voto a favor de la reforma eléctrica de AMLO

Llaman traidor al hijo de ex gobernador de Campeche

Primer diputado de oposición que va contrario a lo pactado por la coalición Va por México

El diputado priista Carlos Miguel Aysa Damas, hijo del ex gobernador Carlos Miguel Aysa González, anunció que votará este domingo a favor de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante ello, diputados y senadores priistas acusaron de “traidor” al hijo del mandatario sustituto de Campeche y propuesto como embajador de México en la República Dominicana.

Aysa Damas es el primer diputado de oposición que anuncia que votará este domingo a favor de la reforma eléctrica, contrario a lo pactado por la coalición Va por México, integrado por el PRI, así como por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

El diputado plurinominal argumentó, a través de una carta publicada en su cuenta de la red social Facebook, que se “debe al pueblo” y que en la propuesta presidencial ya fueron incluidos nueve de los 12 puntos que planteó la oposición.

Entre estos, Aysa Damas enlistó la electricidad como derecho humano; bajar los recibos de luz a 43 millones de familia, al igual que al alumbrado público, bombeo agrícola y de agua potable; así como acabar con supuestos fraudes de empresas extranjeras.

“En los próximos días, en la Cámara de Diputados se discutirá y aprobará una de las iniciativas más importantes de los últimos tiempos en nuestro país, la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”, escribió el legislador.

“[…] he tomado la decisión de votar a favor por el bien de México. Lo hago convencido que no podemos estar en contra del desarrollo de México, ni de la voluntad de millones de mexicanos. Hoy, la sociedad nos demanda y exige a los representantes populares, no anteponer intereses de grupo, de alianzas electorales o personales. Nuestra alianza debe ser con el Pueblo de México”, dijo el diputado federal.

“En mi calidad de diputado de la LXV Legislatura Federal, no puedo actuar a capricho o por mandato autoritario de mi partido, sino del lado correcto de la historia. Estimados compañeras y compañeros diputados federales, el PRI aún tiene la oportunidad de reivindicarse ante el pueblo de México, que está agraviado por malos dirigentes, quienes abusaron de la fe y de la confianza de nuestros militantes. Los invito a reflexionar su voto, actuar por convicción, congruencia y responsabilidad por el bien de México”, insistió.

“La democracia da oportunidades inmerecidas a personas desleales. Hoy, Carlos Miguel Aysa Damas traiciona al PRI y traiciona a México. Ni una Embajada, ni los sobornos, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la Nación que ha traicionado. #VotoEnContra #AysaTraidorALaPatria”, respondió Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista.

“Que quede claro: El voto del Grupo Parlamentario del PRI será EN CONTRA. Morena no va a lograr vencer a la oposición, nos debemos a los ciudadanos y a ellos responderemos, cueste lo que cueste. ¡SU REFORMA NO VA A PASAR!”, indicó el también diputado federal y ex gobernador de Campeche, en una serie de tuits.

Por su parte, Moisés Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro comentó: “Celebro la valentía, congruencia y honestidad política del diputado del PRI, Carlos Miguel Aysa Damas, quien ha anunciado que votará a favor y sin presiones por la #ReformaEléctrica. La dignidad ni se compra, ni se vende, se defiende”.