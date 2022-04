Denuncia gobierno de Naucalpan firma ilegal de pagaré por 130 millones de pesos

En la admnistración pasada

Arturo Baena

Naucalpan, Estado de México.— El gobierno de Naucalpan denunciará penal y administrativamente a la ex alcaldesa Patricia Durán Reveles y al ex tesorero Leopoldo Corona Aguilar por firmar un pagaré por 130 millones de pesos con una empresa crediticia sin tener la aprobación del Cabildo, título de crédito que no fue solventado, por lo que fueron embargados recursos federales canalizados al ayuntamiento.

Angélica Moya Marín, presidenta municipal de Naucalpan, aseguró en conferencia de prensa que el incumplimiento de las obligaciones que dieron origen al pagaré generó el embargo de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2022 (FISMDF), que se destina a los municipios para aplicarlos en obra pública en zonas de pobreza extrema y alto nivel de rezago social.

Expuso que la firma del citado pagaré, en noviembre de 2019, se trató de una irresponsable decisión, por lo que iniciarán acción penal y pedirán el total resarcimiento de los daños causados al erario municipal por parte de los ex servidores públicos involucrados.

Es la segunda ocasión que el gobierno de Naucalpan denuncia públicamente irregularidades de la anterior administración municipal, pues ya presentó un procedimiento penal por incumplimiento en el pago de un crédito bancario con Santander, lo que colocó al ayuntamiento en el Buró de Crédito.

“Hoy denunciamos públicamente el alcance de un acto de corrupción más cometido durante la administración municipal de Morena, cuyos funcionarios de alto nivel firmaron un documento que trajo consigo graves consecuencias para Naucalpan”, reiteró.

Agregó: “El pasado 4 de noviembre de 2019 la ex presidenta Patricia Durán Reveles y Leopoldo Corona Aguilar, ex tesorero municipal, firmaron un pagaré con la empresa Micro Credit S. A. P. I. de C. V. por la cantidad de 130 millones de pesos. Este compromiso nunca se solventó, por lo que el 3 de febrero de 2022, ya en nuestro gobierno, se notificó a la Dirección General Jurídica y Consultiva para que procediera jurídicamente”.

Gabriel García Martínez, director general Jurídico y Consultivo de Naucalpan, detalló que la línea de crédito que dio origen al pagaré no se efectuó ante una institución bancaria, sino con una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), sin que fuera autorizada por el cabildo.

Expuso que el gobierno municipal recibió el emplazamiento de un juicio ejecutivo mercantil del juzgado 24 de la Ciudad de México, por lo que la Dirección Jurídica y Consultiva dará respuesta a la demanda, que no sólo implica el adeudo que se desprende del pagaré, sino también costos adicionales como intereses moratorios por ocho millones de pesos, más los honorarios de abogados.

“Estamos presentando las documentales respectivas para tratar de desacreditar la legalidad de esta actuación e independientemente de la defensa jurídica que estamos realizando, se está dando vista a la Contraloría Interna Municipal para que recabe mayor información”, dijo.

García Martínez mencionó que de acuerdo con los resultados de la Contraloría Interna se determinará si la denuncia penal es presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), además de que notificará los hechos a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem).